Апеляційний суд Києва підтвердив законність заочного арешту експрезидента Януковича
Київський апеляційний суд підтвердив законність рішення про заочний арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади.
Відповідну ухвалу суд виніс сьогодні, 25 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Таким чином суд відмовив у задоволенні апеляції адвокатів на рішення Печерського районного суду Києва від 4 травня 2020 року про обрання запобіжного заходу Януковичу у вигляді заочного арешту в справі про зміни до Конституції з метою захоплення влади.
"Постанову, ... якою обрано запобіжний захід Януковичу, .. залишити без змін, апеляційну скаргу - без задоволення", - йдеться в рішенні суду.
Суд оголосив резолютивну частину ухвали, повний текст буде оприлюднено 30 березня.
"Наразі сторона обвинувачення має право розпочати стосовно підозрюваного процедуру екстрадиції та звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)", - прокоментував це рішення суду Офіс Генерального прокурора.
Під час судового засідання в четвер захисник Януковича Олександр Горошинський заявив відвід колегії суддів у зв'язку з тим, що судді ухвалювали рішення, пов'язані з розглядом цієї справи. Адвокат нагадав, що сторона обвинувачення раніше заявляла відводи суддям Апеляційного суду у цій справі на тих же підставах, і вони були задоволені.
Сторона обвинувачення зі свого боку зазначила, що не можна говорити про упередженість суддів, оскільки судді ухвалювали різні рішення.
"Умови, на яких були заявлені відводи раніше обвинуваченням і зараз захистом, не дзеркальні ... Об'єктивних даних, які б свідчили про упередженість, захисником не надано", - сказав прокурор у процесі.
Він нагадав, що ця апеляція розглядається вже понад рік, дії захисту спрямовані на подальше затягування розгляду.
Суд відмовив у задоволенні клопотання про відвід, зазначивши, що висловлені захистом сумніви в об'єктивності суддів не переконливі.
Після цього захист подав клопотання від адвоката Віталія Сердюка про перенесення засідання у зв'язку з тим, що він не може бути присутнім на засіданні з поважних причин - станом здоров'я. Прокурори заперечували проти перенесення засідання, знову вказуючи на спроби захисту затягнути розгляд апеляції.
Суд відмовив у задоволенні цього клопотання і перейшов до розгляду апеляції по суті.
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