РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5717 посетителей онлайн
Новости
2 590 10
апелляция (623) суд (24820) Янукович (29984)

Апелляционный суд Киева подтвердил законность заочного ареста экс-президента Януковича

Апелляционный суд Киева подтвердил законность заочного ареста экс-президента Януковича

Киевский апелляционный суд подтвердил законность решения о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти.

Соответствующее определение суд вынес сегодня, 25 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом суд отказал в удовлетворении апелляции адвокатов на решение Печерского районного суда Киева от 4 мая 2020 года об избрании меры пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти.

"Постановление,… которым избрана мера пресечения Януковичу,.. оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Суд огласил резолютивную часть определения, полный текст будет обнародован 30 марта.

Читайте также: СНБО ввел санкции против Януковича и его соратников, - Данилов

"В настоящее время сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на проведение специального досудебного расследования (in absentia)", - прокомментировал данное решение суда Офис генерального прокурора.

В ходе судебного заседания в четверг защитник Януковича Александр Горошинский заявил отвод коллегии судей в связи с тем, что судьи принимали решения, связанные с рассмотрением этого дела. Адвокат напомнил, что сторона обвинения ранее заявляла отводы судьям Апелляционного суда по данному делу на тех же основаниях, и они были удовлетворены.

Сторона обвинения в свою очередь отметила, что нельзя говорить о предвзятости судей, так как судьи принимали разного рода решения.

"Условия, на которых были заявлены отводы ранее обвинением и сейчас защитой, не зеркальны… Объективных данных, которые бы свидетельствовали о предвзятости, защитником не предоставлено", - сказал прокурор в процессе.

Он напомнил, что эта апелляция рассматривается уже более года, действия защиты направлены на дальнейшее затягивание рассмотрения.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства об отводе, отметив, что высказанные защитой сомнения в объективности судей не убедительны.

После этого защита заявила ходатайство от адвоката Виталия Сердюка о переносе заседания в связи с тем, что он не может присутствовать на заседании по уважительной причине – состоянию здоровья. Прокуроры возражали против переноса заседания, снова указывая на попытки защиты затянуть рассмотрение апелляции.

Суд отказ в удовлетворении этого ходатайства и приступил к рассмотрению апелляции по существу.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Меня кинули как лоха.Апеляційний суд Києва підтвердив законність заочного арешту експрезидента Януковича - Цензор.НЕТ 2917
показать весь комментарий
25.03.2021 14:15
+2
А ледорубом не пробовали.. Хотя понимаю , не по Сеньке шапка.., просто поленом.
показать весь комментарий
25.03.2021 14:06
+2
Апелляционный суд Киева подтвердил законность заочного ареста экс-президента Януковича - Цензор.НЕТ 6393
показать весь комментарий
25.03.2021 14:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ледорубом не пробовали.. Хотя понимаю , не по Сеньке шапка.., просто поленом.
показать весь комментарий
25.03.2021 14:06 Ответить
какой ледоруб...шилом в тухес раз пять и все...дырявый...можно масть бить
показать весь комментарий
25.03.2021 14:58 Ответить
Апелляционный суд Киева подтвердил законность заочного ареста экс-президента Януковича - Цензор.НЕТ 6393
показать весь комментарий
25.03.2021 14:08 Ответить
А вам не кажется что ваше место у параши! Слова класіка!
показать весь комментарий
25.03.2021 15:00 Ответить
Меня кинули как лоха.Апеляційний суд Києва підтвердив законність заочного арешту експрезидента Януковича - Цензор.НЕТ 2917
показать весь комментарий
25.03.2021 14:15 Ответить
Рашня ликвидирует зєка, если будет реальная опасность его вьідачи Украине.
показать весь комментарий
25.03.2021 14:16 Ответить
Ручку жалко..
показать весь комментарий
25.03.2021 14:26 Ответить
Это означает полную не компетенцию первичного суда!!!
показать весь комментарий
25.03.2021 14:35 Ответить
 
 