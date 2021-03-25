Танки найманців РФ заправляються дизпаливом із заводу дружини Медведчука Марченко, - Данілов
Дизельним паливом, яке виробляє завод, яким володіє Оксана Марченко, заправляють російські танки, що стоять на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
За словами Данілова, Марченко і її чоловік Медведчук володіють нафтопереробним заводом, який розташований за 14 кілометрів від російсько-українського кордону, який захопила РФ.
"Що нам робити? Ми свою справу зробили (мова про введення санкцій. - Ред.). Звичайно, мені дуже хотілося, щоб це було швидко, але, на жаль, ми 30 років живемо в країні, в якій дуже багато говорять, дуже багато щось обіцяють, особливо політики, коли виходять на наступний політичний сезон", - зазначив секретар РНБО.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО ввів санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і їхнього оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
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****, королевство кривых зеркал.
Сжиженный углеводородный газ (СУГ) и дизельное топливо «Роснефти» с 1 апреля не будет поставляться покупателям на Украине, сообщили украинское отраслевое издание Enkorr и Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. СМИ ссылаются на письмо швейцарского трейдера Proton Energy Group SA - эксклюзивного поставщика дизтоплива и СУГ «Роснефти» на Украину. Согласно опубликованному Enkorr тексту письма, трейдер связал свое решение с действиями украинских властей.
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Как интересно: агрессор продавал топливо, режим Лукашенко - снаряды.
.....тут надо технически
А, ну да... То ж було для нового гундосіка...
https://biz.censor.net/user/398646
Ростовская область.соляру для сепарских танков поставляют значит
https://biz.censor.net/comments/locate/3254109/0192146e-32de-73ae-995c-ae15b86daa39ОтветитьМне нравится 3
Садисти натуральні)
смоковницато есть паломница. Да и вообще придаток к миллионеру.
бестолочь-бездарность-немичь...(((
Не слышу про её арест.
Или заправлять танки убийц украинцев это не фаер шоу и графити у офиса Ермака?
Можно понять и простить.
Разве не так?
Украинская армия закупает для питания продукты и сухпайки из России, о чем писалось ранее.
Разве не так?
Промышленность и частный сектор в подавляющем большинстве покупают и используют российский газ. И целая страна живёт на деньги за транзит российского газа, миллиарды зелёных денег.
Разве не так?
Украина торгует с Россией и ведёт совместный обмен товарами через границу в 50 км от фронта.
Разве не так.
Я обычный человек, можно сказать обыватель, и могу ошибаться.
Поправьте меня если что.
Что это?????
Украина до сих пор продлевает сертификацию всем находящимся на России АН-124 Руслан
Это как????
И Порошенко и Зеленский, и многие другие ребята имеют бизнес в России и платят налоги.
Это как????
Деньги не пахнут?
из межигорья, и что?
Ти, Данилов, у одного з таких якраз зараз працюєш секретарем РНБО - у найбільшого пустобріха за 30 років.
"Очєнь многа гаварят":
Коли вже хоча б 50% це зрозуміють!