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Новини Агресія Росії проти України
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Данілов (1259) завод (996) Медведчук (1694) Марченко Оксана (144) Донбас (22348) найманці рф (2026)

Танки найманців РФ заправляються дизпаливом із заводу дружини Медведчука Марченко, - Данілов

Танки найманців РФ заправляються дизпаливом із заводу дружини Медведчука Марченко, - Данілов

Дизельним паливом, яке виробляє завод, яким володіє Оксана Марченко, заправляють російські танки, що стоять на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами Данілова, Марченко і її чоловік Медведчук володіють нафтопереробним заводом, який розташований за 14 кілометрів від російсько-українського кордону, який захопила РФ.

"Що нам робити? Ми свою справу зробили (мова про введення санкцій. - Ред.). Звичайно, мені дуже хотілося, щоб це було швидко, але, на жаль, ми 30 років живемо в країні, в якій дуже багато говорять, дуже багато щось обіцяють, особливо політики, коли виходять на наступний політичний сезон", - зазначив секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Януковича та Азарова можуть бути активи в Україні, - Данілов

Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО ввів санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і їхнього оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

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Топ коментарі
+61
медвечук вже арештований ?
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25.03.2021 17:25
+32
Ордер на арешт уже виписали, я сподіваюсь?
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25.03.2021 17:25
+30
С какого перепугу? Это уголовное преступление и за это должно быть наказание...
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25.03.2021 17:29
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Танки наемников РФ заправляются дизтопливом с завода жены Медвечука Марченко, - Данилов

****, королевство кривых зеркал.
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25.03.2021 17:25 Відповісти
Данилов? а не пигмей володька?
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25.03.2021 17:36 Відповісти
Скорее пигмей римаД
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25.03.2021 19:11 Відповісти
Когда уже посадят эту ******** семейку сепаров ?
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25.03.2021 18:08 Відповісти
Жаль военное положение не объявлено, можно было бы расстрелять, наши судьи оправдают.
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25.03.2021 19:10 Відповісти
І ЩО РОБИТЬ, ЩО ТАНКИ РФ ЗАПРАВЛЯЮТЬСЯ ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ПОЛІЦІЇ.
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25.03.2021 23:01 Відповісти
Прикольно. В России всего 10 дней как прекратили продавать дизельное топливо для танков ВСУ.

Сжиженный углеводородный газ (СУГ) и дизельное топливо «Роснефти» с 1 апреля не будет поставляться покупателям на Украине, сообщили украинское отраслевое издание Enkorr и Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. СМИ ссылаются на письмо швейцарского трейдера Proton Energy Group SA - эксклюзивного поставщика дизтоплива и СУГ «Роснефти» на Украину. Согласно опубликованному Enkorr тексту письма, трейдер связал свое решение с действиями украинских властей.

__------------------------------
Как интересно: агрессор продавал топливо, режим Лукашенко - снаряды.
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10.04.2021 21:46 Відповісти
медвечук вже арештований ?
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25.03.2021 17:25 Відповісти
СБУ некогда етим заниматься, они кошмарят агента НАБУ Шевченко, чтоб замять "вагнер- гейт"
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25.03.2021 17:57 Відповісти
хотя, только что узнал, что оказывается ЧВК Семенченко-охраняла Центрэнерго Коломойского! так что .....
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25.03.2021 23:44 Відповісти
А судьи кто?
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25.03.2021 19:07 Відповісти
вместо него арестован Семен. танки заправлять это кошерно,а НВФ для отстрела кацапни создавать это криминал.
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25.03.2021 19:11 Відповісти
как сказать: оказывается ето НВФ Семенченко охраняло Центрэнерго Коломойского!
.....тут надо технически
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25.03.2021 23:46 Відповісти
Если бы НВФ Семенченко охраняло Центрэнерго Коломойского,то навряд ли ручной бобик Зеля наезжал бы на Семена....технически надо.
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26.03.2021 18:14 Відповісти
плох тот ручной бобик, который не мечтает стать свободным бультерьером
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10.04.2021 21:22 Відповісти
Кто в течении 5 лет мешал его арестовать предыдущей власти ?
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25.03.2021 22:51 Відповісти
хороший вопрос! заставляет задуматься, особенно в свете того, как Порошенко назвал индийскую вакцину Covishield-гомном! (после етого мое мнение о Порошенко изменилось в худшую сторону)
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25.03.2021 23:50 Відповісти
Це до кого питання - до сивочолого рішучетапатужнава гетьмана, чи до коміка? Просто хочу зрозуміти, з якого конкретно моменту ту падлу мертвечука настав час арештувати, а до якого - він був «лучший друг и товарищ».
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26.03.2021 07:44 Відповісти
Ордер на арешт уже виписали, я сподіваюсь?
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25.03.2021 17:25 Відповісти
выдворить из страны
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25.03.2021 17:26 Відповісти
С какого перепугу? Это уголовное преступление и за это должно быть наказание...
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25.03.2021 17:29 Відповісти
Краще повісить
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25.03.2021 17:32 Відповісти
Как просто взять и выдворить.Простые люди сидят за мелочи,а этот вражеский агент зарабатывает на убийстве нашего народа, а вы говорите выдворить.Руки не чистые отрубить и ноги вражеские,которые топтали нашу землю,тоже отрубить,и выкатить уродца в серую зону,пускай сепары ему помогут.
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25.03.2021 17:36 Відповісти
и шкуру снять
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25.03.2021 18:20 Відповісти
Согласен только мелкими частями,руки ноги голову....
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25.03.2021 18:36 Відповісти
Так це ж десь 10 років за гратами за держзраду як мінімум, чи не так? Підозру вже вручили?
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25.03.2021 17:28 Відповісти
Но сделать ни с Медведчуком, ни с Коломойским, ни с Ермаком ничего нельзя. Беспомощно разводит ручонками ветеринар из «Зооуголка» городского парка.
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25.03.2021 17:32 Відповісти
Земрази хотят чтобы ватомразь убежало само. Жаба и гадюка
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25.03.2021 17:32 Відповісти
Тобто працювати цей заводік почав лише при земразях?
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25.03.2021 18:18 Відповісти
14 км вроде достанет арта, чего не стреляем?
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25.03.2021 17:32 Відповісти
Може і 120 і навіть 300км. Але і Зе і Пе грають в договорняки.
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25.03.2021 17:46 Відповісти
Для таких як Медведчук потрібно відновити смертну кару
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25.03.2021 17:33 Відповісти
Так а где новость о аресте или это просто предупреждение преступникам. Такие заявления тянут на соучастие в преступлении.
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25.03.2021 17:35 Відповісти
ЗЕправляются, так правильней.
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25.03.2021 17:36 Відповісти
Треба заправити обох-через пельку...
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25.03.2021 17:40 Відповісти
чому хвойда ще не висить?
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25.03.2021 17:42 Відповісти
де бомбат сємєнчєнка?
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25.03.2021 17:42 Відповісти
Там же де 5 років був полк Петра.
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25.03.2021 17:47 Відповісти
При зенелейском кумовсво мертвечука с ****** предоставляет мертвечуку индульгенцию до окончания президентства потерпевшего. Вот если бы мертвечук ДАП защищал, или Широкино, или Авдеевскую промку, тогда- ДА! У него был бы реальный шанс угодить хотя бы в СИЗО. А измена стране, колаборантство, спонсирование террористов,- это не тема для кума *****. У венедиктовой за такое ТАКИМ людЯм не вручают пидозру!
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25.03.2021 17:51 Відповісти
надеюсь СБУ уже выписало подозрение жене Медвечука Марченко?
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25.03.2021 17:59 Відповісти
И???????????????
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25.03.2021 18:01 Відповісти
Фсьо. Побалакали та розійшлися.
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25.03.2021 18:16 Відповісти
І далі що? Ця куриця не депутат, чому вона ще не під арештом?
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25.03.2021 18:04 Відповісти
когда уже кочится эта бредятина,НАДОЕЛО зебилы
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25.03.2021 18:05 Відповісти
Як там питала Шмаркля: ДЕ ВІДРУБАНІ РУКИ?!
А, ну да... То ж було для нового гундосіка...
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25.03.2021 18:07 Відповісти
С 2014 года этот ( Фреди - упырь ) мутил воду , только сейчас отбили чехолки ,так и танки его Ёпь......Кумыдло ....
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25.03.2021 18:16 Відповісти
эта проста бизнес...да зетвари
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25.03.2021 18:28 Відповісти
Какая святая простота. На "вагнеровцев" документов нет, на Коломойского нет, Татарова и Ермака тоже...С Медведчуками расправились "санкциями", от которых тем ни холодно ни жарко...Зато в избытке нарыли на предшественников и активистов.
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25.03.2021 18:30 Відповісти
Так, а коли цю швабру за махоньку візьмуть? А мертвечину на бутилку посадять.
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25.03.2021 19:04 Відповісти
Прошла неделя. СНБО напряг мозг.
Танки найманців РФ заправляються дизпаливом із заводу дружини Медведчука Марченко, - Данілов - Цензор.НЕТ 191 https://biz.censor.net/user/398646
Ростовская область.соляру для сепарских танков поставляют значит
https://biz.censor.net/comments/locate/3254109/0192146e-32de-73ae-995c-ae15b86daa39ОтветитьМне нравится 3
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25.03.2021 19:12 Відповісти
Террористам помогало семейство Медведчуков, а в тюрьме сидят патриоты Стерненко и Антоненко. Скажите мне, что я не сплю.
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25.03.2021 19:17 Відповісти
Так что же они оба на свободе? И медведчук и марченко?
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25.03.2021 19:22 Відповісти
Почему они ещё не СИЗО?
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25.03.2021 19:26 Відповісти
ОСЬ і СВЯТОША ОКСАНА . До Оксани - одне питання - путінська росія - ворог України чи ні - і все зрозуміло. Ця не позбавлена краси , розуму та таланту жінка - зрадник батьківщини України та агент пуйловської росії при чому - не безкоштовно . ЗРАДНИКІВ - В БУЦЕГАРНЮ
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25.03.2021 20:05 Відповісти
и никто не арестован...
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25.03.2021 20:05 Відповісти
то, что Медведчук со всей агентурной сетью России не арестованы - это тоже преступление тех, кто не арестовывает и их тоже надо будет привлекать к уголовной ответственности.
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25.03.2021 20:06 Відповісти
Речь о Лисичанске , небось
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25.03.2021 21:11 Відповісти
Из Хайфы тебе таки лучше видно, или где? Идиот. Неужели твоего мозжечка не хватает Гугл карты посмотреть?
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26.03.2021 07:57 Відповісти
Отвечаю коротко и по сути..Пошёл на...м***ак ущербный... Дебил недоношенный... ошибка резинпрома, папин недосмотр... Давай ты не будешь мне рассказывать что делать, а я - за это - не скажу куда тебе идти.
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26.03.2021 09:33 Відповісти
Коротко и по сути - тебе стоило самому себе признать собственное скудоумие и недалекость. Но куда там. Обматерить в стиле «сам дурак» - твой жалкий удел. Даже странно. Впервые встречаю тупого еврея
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27.03.2021 02:09 Відповісти
один вопрос: почему мертвечук с марченкой до сих пор не задержаны и не осуждены за гос измену и террористическую деятельность???!!!!!!!!!!!!!
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25.03.2021 21:12 Відповісти
Що там, СБУ уде штурмує нору мєртвєтчука? А ні, вони ж зайняті...
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25.03.2021 21:17 Відповісти
Над Медведчуком "цинічно знущається" зелена влада, то закриває гівнотбканали, то забирають трубу, то штурмують дачу, то ще щось..., але тільки не садять!
Садисти натуральні)
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25.03.2021 21:23 Відповісти
а як вони його до тих танків поставляють? значить блокування рельсів Семенченком було не без основи. чи хто там їх блокував, було ж діло.
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25.03.2021 21:35 Відповісти
Да не может быть! Она же смоковница то есть паломница. Да и вообще придаток к миллионеру.
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25.03.2021 22:02 Відповісти
она и смоковница и ********** паломница на скважинах сев. бензоколонки . и оформил ***** эти скважины для кумы чтобы она заправляла бтры и танки лугандона. ну и паломница с папиком-кащеем нехило себе отсасывают из бездонной бочки . а еще опожопную шоблу содержать надо в РАДЕ .а то рабинович про ..страну огромную..завывать не будет без подсоса а кива опять в дурдом ляжет с обострением шизофрении . так что расходы у паломницы ***** очень большие
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26.03.2021 06:19 Відповісти
И что нам с констатации сего факта? Может уже запретите его партию и выгоните ищ рады?
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25.03.2021 22:03 Відповісти
Народный депутат Украины воюет с армией своей страны ...Причем в открытую и нагло находясь в парламенте это где еще такое есть?... Господа это полный абзац!
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25.03.2021 22:13 Відповісти
Клоун ввел липовые санкции для виду, а Мертвечук еще больше с украинцев бабло стрижет.
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25.03.2021 22:40 Відповісти
Ну вот дожились, а зе-клоун ушами хлопает и ничего не может сделать (или не хочет) с этим медведчуком.
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25.03.2021 22:40 Відповісти
Ну хоть тому ублюдку каналы прикрыл. Уже хоть ЧТО-ТО клоун сделал правильно.
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26.03.2021 03:23 Відповісти
"Что нам делать?

бестолочь-бездарность-немичь...(((
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25.03.2021 22:48 Відповісти
у нас эта петушня определена как "террористические организации", соответственно - финансирование терроризма. За это нынче при дворе нет статьи какой-то там? не?
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25.03.2021 23:23 Відповісти
И шо?
Не слышу про её арест.
Или заправлять танки убийц украинцев это не фаер шоу и графити у офиса Ермака?
Можно понять и простить.
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26.03.2021 01:04 Відповісти
У мертвечука наверное всё записано на свою жОну - от трусов до заводов. Стандартная схема.
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26.03.2021 03:20 Відповісти
МАРЧЕНКО ПОД ПУТИНА ПЛАСТИКУ СДЕЛАЛА ЧТОБЫ МЕДВЕДЧУКУ БОЛЬШЕ НРАВИТЬСЯ !)
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26.03.2021 03:38 Відповісти
Насколько мне помнится Украина покупает в России топливо и сырую нефть в России и получается заправляет свои танки российским топливом.
Разве не так?
Украинская армия закупает для питания продукты и сухпайки из России, о чем писалось ранее.
Разве не так?
Промышленность и частный сектор в подавляющем большинстве покупают и используют российский газ. И целая страна живёт на деньги за транзит российского газа, миллиарды зелёных денег.
Разве не так?
Украина торгует с Россией и ведёт совместный обмен товарами через границу в 50 км от фронта.
Разве не так.
Я обычный человек, можно сказать обыватель, и могу ошибаться.
Поправьте меня если что.
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26.03.2021 04:08 Відповісти
Специалисты КБ Южное насколько мне помнится ездят в Россию обслуживать и продлевать сроки службы баллистическим ракетам, выпущеним этим КБ.
Что это?????
Украина до сих пор продлевает сертификацию всем находящимся на России АН-124 Руслан
Это как????
И Порошенко и Зеленский, и многие другие ребята имеют бизнес в России и платят налоги.
Это как????

Деньги не пахнут?
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26.03.2021 04:15 Відповісти
что написано выше соответствует!!! НО!!! Спецы с КБ Южное уже несколько лет не ездят продлевать ресурс БР... и КБ Антонова уже ПЯТЬ!! лет не продлевает ресурс Ан-124. Россейские военные Ан-124 лета.т по собственному продлению... а большинство...Ан-124 авиакомпании Волго Днепр остановлены из за отсутствия законных продлений. Два из них арестованы в Лейпциге из за левых сертификатов лётной годности, выданных росавиацией. Так что немножко или соврали?... преднамеренно... или не знали!?
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26.03.2021 07:38 Відповісти
и вдогонку... Украина не покупает у рашки массово продукты... (отдельные мелкие позиции негосударственных заказов есть, но не более) и НИКОГДА не покупала сухпайки... И про налоги Пороха в рашке..? Липецк стоит... Севастополь национализирован... Что Порох платит? Поправляем Вас и как ответим?
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26.03.2021 07:55 Відповісти
кремлеботе, у вас там "пад дурачка" косить це такий національний вид спорта?
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26.03.2021 19:46 Відповісти
Пшел нах.
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26.03.2021 06:40 Відповісти
А украинские чьим?
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26.03.2021 05:45 Відповісти
данилка, и что с того? *********** курасан тоже вывез бабло камазами
из межигорья, и что?
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26.03.2021 05:55 Відповісти
От генетики не уйдёшь.

Танки найманців РФ заправляються дизпаливом із заводу дружини Медведчука Марченко, - Данілов - Цензор.НЕТ 1307
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26.03.2021 06:04 Відповісти
Вот "паломница" так "паломница".
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26.03.2021 06:39 Відповісти
Данилов: "Мы 30 лет живем в стране, в которой очень много говорят, очень много что-то обещают, особенно политики, когда выходят на следующий политический сезон." ©
Ти, Данилов, у одного з таких якраз зараз працюєш секретарем РНБО - у найбільшого пустобріха за 30 років.
"Очєнь многа гаварят":

Танки найманців РФ заправляються дизпаливом із заводу дружини Медведчука Марченко, - Данілов - Цензор.НЕТ 7849
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26.03.2021 08:01 Відповісти
"Очєнь многа што-та абєщают":

Танки найманців РФ заправляються дизпаливом із заводу дружини Медведчука Марченко, - Данілов - Цензор.НЕТ 8481
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26.03.2021 08:02 Відповісти
с прозрєньіцем вас
Коли вже хоча б 50% це зрозуміють!
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26.03.2021 19:48 Відповісти
Взагалі то за такими обвинуваченнями цю "сімейку" потрібно було б арештувати(причому без права виходу під заставу чи на "домашній арешт"),а не "санкції" накладати...судячи з заяв самого медведчука ці "санкції" для нього лише номінальні,на папері.
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26.03.2021 13:02 Відповісти
правильно Зе и СНБО санкции ввели.
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28.03.2021 00:22 Відповісти
 
 