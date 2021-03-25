Танки наемников РФ заправляются дизтопливом с завода жены Медвечука Марченко, - Данилов
Дизельным топливом, производит завод, которым владеет Оксана Марченко, заправляют русские танки, которые находятся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По словам Данилова, Марченко и ее муж Медведчук обладают нефтеперерабатывающим заводом, который находится в 14 километрах от российско-украинской границы, который захватила РФ.
"Что нам делать? Мы свое дело сделали (речь идет о введении санкций. - Ред.). Конечно, мне очень хотелось, чтобы это было быстро, но, к сожалению, мы 30 лет живем в стране, в которой очень много говорят, очень много что-то обещают, особенно политики, когда выходят на следующий политический сезон", - отметил секретарь СНБО.
Напомним, Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.
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****, королевство кривых зеркал.
Сжиженный углеводородный газ (СУГ) и дизельное топливо «Роснефти» с 1 апреля не будет поставляться покупателям на Украине, сообщили украинское отраслевое издание Enkorr и Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. СМИ ссылаются на письмо швейцарского трейдера Proton Energy Group SA - эксклюзивного поставщика дизтоплива и СУГ «Роснефти» на Украину. Согласно опубликованному Enkorr тексту письма, трейдер связал свое решение с действиями украинских властей.
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Как интересно: агрессор продавал топливо, режим Лукашенко - снаряды.
.....тут надо технически
А, ну да... То ж було для нового гундосіка...
https://biz.censor.net/user/398646
Ростовская область.соляру для сепарских танков поставляют значит
https://biz.censor.net/comments/locate/3254109/0192146e-32de-73ae-995c-ae15b86daa39ОтветитьМне нравится 3
Садисти натуральні)
смоковницато есть паломница. Да и вообще придаток к миллионеру.
бестолочь-бездарность-немичь...(((
Не слышу про её арест.
Или заправлять танки убийц украинцев это не фаер шоу и графити у офиса Ермака?
Можно понять и простить.
Разве не так?
Украинская армия закупает для питания продукты и сухпайки из России, о чем писалось ранее.
Разве не так?
Промышленность и частный сектор в подавляющем большинстве покупают и используют российский газ. И целая страна живёт на деньги за транзит российского газа, миллиарды зелёных денег.
Разве не так?
Украина торгует с Россией и ведёт совместный обмен товарами через границу в 50 км от фронта.
Разве не так.
Я обычный человек, можно сказать обыватель, и могу ошибаться.
Поправьте меня если что.
Что это?????
Украина до сих пор продлевает сертификацию всем находящимся на России АН-124 Руслан
Это как????
И Порошенко и Зеленский, и многие другие ребята имеют бизнес в России и платят налоги.
Это как????
Деньги не пахнут?
из межигорья, и что?
Ти, Данилов, у одного з таких якраз зараз працюєш секретарем РНБО - у найбільшого пустобріха за 30 років.
"Очєнь многа гаварят":
Коли вже хоча б 50% це зрозуміють!