Танки наемников РФ заправляются дизтопливом с завода жены Медвечука Марченко, - Данилов

Дизельным топливом, производит завод, которым владеет Оксана Марченко, заправляют русские танки, которые находятся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, Марченко и ее муж Медведчук обладают нефтеперерабатывающим заводом, который находится в 14 километрах от российско-украинской границы, который захватила РФ.

"Что нам делать? Мы свое дело сделали (речь идет о введении санкций. - Ред.). Конечно, мне очень хотелось, чтобы это было быстро, но, к сожалению, мы 30 лет живем в стране, в которой очень много говорят, очень много что-то обещают, особенно политики, когда выходят на следующий политический сезон", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

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