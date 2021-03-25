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Миколаївщина перейде в "червону" зону карантину 27 березня, - Немчінов

Миколаївщина перейде в

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про переведення Миколаївської області в "червону" зону карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Державна комісія вирішила встановити: - з 00 годин 00 хвилин 27 березня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Миколаївської області та застосувати на території Миколаївської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві посилили карантин до 3 квітня, щоб уникнути потрапляння в "червону" зону

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25.03.2021 17:33 Відповісти
Днепропетровщина с 29 числа в красной зоне...А в Израиле 50% населения провакцинировали Pfizer'om причем уже двумя дозами...Вот это я понимаю...
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25.03.2021 17:40 Відповісти
Напоминаем - "Китайская вакцина от COVID-19 поступит в Украину 25 марта" - "Лекхим" (руководитель отдела маркетинга компании "Лекхим" Элеонора Мирошник.)

Ни один лабораторный центр Европы или США эту китайскую вакцину не тестировал и не изучал. Вакцина - химически инактивированная культура вируса. Это технологии микробных вакцин. Как будет с вирусами - покажет результат эксперимента над украинцами. (с)
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25.03.2021 18:50 Відповісти
 
 