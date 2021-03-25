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Николаевщина перейдет в "красную" зону карантина 27 марта, - Немчинов

Николаевщина перейдет в

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о переводе Николаевской области в "красную" зону карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Государственная комиссия решила установить: - с 00 часов 00 минут 27 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Николаевской области и применить на территории Николаевской области ограничительные противоэпидемические меры предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве ужесточили карантин до 3 апреля, чтобы избежать попадания в "красную" зону

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25.03.2021 17:33 Ответить
Днепропетровщина с 29 числа в красной зоне...А в Израиле 50% населения провакцинировали Pfizer'om причем уже двумя дозами...Вот это я понимаю...
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25.03.2021 17:40 Ответить
Напоминаем - "Китайская вакцина от COVID-19 поступит в Украину 25 марта" - "Лекхим" (руководитель отдела маркетинга компании "Лекхим" Элеонора Мирошник.)

Ни один лабораторный центр Европы или США эту китайскую вакцину не тестировал и не изучал. Вакцина - химически инактивированная культура вируса. Это технологии микробных вакцин. Как будет с вирусами - покажет результат эксперимента над украинцами. (с)
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25.03.2021 18:50 Ответить
 
 