Николаевщина перейдет в "красную" зону карантина 27 марта, - Немчинов

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о переводе Николаевской области в "красную" зону карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Государственная комиссия решила установить: - с 00 часов 00 минут 27 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Николаевской области и применить на территории Николаевской области ограничительные противоэпидемические меры предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве ужесточили карантин до 3 апреля, чтобы избежать попадания в "красную" зону

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