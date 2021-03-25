Всі, хто отримав першу дозу вакцини Covishield, отримають другу дозу, - Ляшко

Попри те, що Індія зупинила експорт вакцини Covishield за кордон, українці, які щепилися першою дозою цього препарату, зможуть отримати і другу.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Всі, хто отримав першу дозу вакцини Covishield, також отримає другу дозу, яка зроблена на цій платформі. Ми сьогодні використовуємо 500 тисяч доз цієї вакцини для першого щеплення. Національна технічна група експертів, беручи рекомендації з Великої Британії, Німеччини, Франції також рекомендувала Міністерству охорони здоров'я перенести другу дозу з чотирьох тижнів на 12 тижнів. Тому у нас є в запасі три місяці, щоб поставити таку партію вакцини", - пояснив Ляшко.

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Також посадовець зазначив, що в Україну в межах ініціативи COVAX у травні прибуде 1,7 млн ​​доз вакцини SKBio, яка виготовляється в Південній Кореї за ліцензією AstraZeneca.

"Хотів би підкреслити, що вакцина від AstraZeneca незалежно від того, на якій платформі вона виготовляється: на європейському майданчику, в Індії чи в Кореї - може поєднуватися, як для першого, так і для другого щеплення", - пояснив головний санлікар.