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Всі, хто отримав першу дозу вакцини Covishield, отримають другу дозу, - Ляшко

Всі, хто отримав першу дозу вакцини Covishield, отримають другу дозу, - Ляшко

Попри те, що Індія зупинила експорт вакцини Covishield за кордон, українці, які щепилися першою дозою цього препарату, зможуть отримати і другу.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Всі, хто отримав першу дозу вакцини Covishield, також отримає другу дозу, яка зроблена на цій платформі. Ми сьогодні використовуємо 500 тисяч доз цієї вакцини для першого щеплення. Національна технічна група експертів, беручи рекомендації з Великої Британії, Німеччини, Франції також рекомендувала Міністерству охорони здоров'я перенести другу дозу з чотирьох тижнів на 12 тижнів. Тому у нас є в запасі три місяці, щоб поставити таку партію вакцини", - пояснив Ляшко.

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Також посадовець зазначив, що в Україну в межах ініціативи COVAX у травні прибуде 1,7 млн ​​доз вакцини SKBio, яка виготовляється в Південній Кореї за ліцензією AstraZeneca.

"Хотів би підкреслити, що вакцина від AstraZeneca незалежно від того, на якій платформі вона виготовляється: на європейському майданчику, в Індії чи в Кореї - може поєднуватися, як для першого, так і для другого щеплення", - пояснив головний санлікар.
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Топ коментарі
+4
Якщо доживуть до другої дози.
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25.03.2021 23:40
+1
Присаживают?
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25.03.2021 23:24
+1
вы бы не чесали, а завозили бы больше
200к в день нужно, а не в год
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25.03.2021 23:30
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Присаживают?
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25.03.2021 23:24 Відповісти
А вторая доза за деньги?
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25.03.2021 23:28 Відповісти
Наркомани дозами не діляться
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26.03.2021 00:13 Відповісти
вы бы не чесали, а завозили бы больше
200к в день нужно, а не в год
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25.03.2021 23:30 Відповісти
"Все, кто получил первую дозу вакцины Covishield, получат вторую дозу".

Потом третью, четвёртую... двадцатую. Подсадим всех на иглу!
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25.03.2021 23:30 Відповісти
Национальная техническая группа экспертов, беря рекомендации из Великобритании, Германии, Франции также рекомендовала Министерству здравоохранения перенести вторую дозу с четырех недель на 12 недель. Поэтому у нас есть в запасе три месяца, чтоб поставить следующие партию вакцины", - пояснил Ляшко.Источник: https://censor.net/ru/n3255674

Ну а если не получится поставить в течении этого времени то не переживайте, подождем еще 3 месяца. Ну или уж в крайнем случае вторую дозу вколем от Sinovac… Да какая ведь разница, хуже не будет...
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25.03.2021 23:33 Відповісти
про вакцини для України https://glavcom.ua/country/health/vakcini-na-yaki-rozrahovuje-ukrajina-povne-dosje-na-kozhen-preparat-739575.html
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26.03.2021 00:28 Відповісти
Або на Сіноваку етикетку поміняють.
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26.03.2021 06:01 Відповісти
Якщо доживуть до другої дози.
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25.03.2021 23:40 Відповісти
хм.. это типа чтобы ласты склеили вакцинированные уже наверняка !? да уж... мАладцы ...
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25.03.2021 23:53 Відповісти
Контрольный
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26.03.2021 00:00 Відповісти
Пiсля першоi не закусывайте
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25.03.2021 23:58 Відповісти
до курточки потрібні гарні штанці !
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26.03.2021 00:01 Відповісти
До штанців ще і гарні туфельки потрібні і явно не виробництва фабрики "Скороход".
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26.03.2021 06:17 Відповісти
Повезло наркомам - получил одну дозу бесплатно получи и вторую.
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26.03.2021 01:17 Відповісти
т.е. таки только 250000 получат вакцину в полном обьеме. и 100000 китайской уколятся
итого 350 тысяч. из 35 млн. зашибись скорость. прям волосы назад
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26.03.2021 01:20 Відповісти
Для імітації вистачить.
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26.03.2021 06:02 Відповісти
"Эх, как бы дожить бы до............."
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26.03.2021 06:19 Відповісти
В Україні на добу роблять не більше 20 тисяч вакцинацій, тобто 3 млн на рік. Щоб провакцинувати все 40-мільйонне населенгя знадобиться 13 років. І це лише по 1 разу!
Поки не винайдуть ефективну вакцину у вигляді таблеток або крапель - пандемія буде продовжуватись
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26.03.2021 06:24 Відповісти
Не получат...
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26.03.2021 07:58 Відповісти
 
 