Ситуація із забрудненням Тиси погіршилася: Угорщина поскаржилася на тонни сміття, що припливає з України та Румунії

В Угорщині скаржаться на тонни сміття в річці Тиса. Там стверджують, що відходи потрапляють у країну з України та Румунії.

Про це повідомив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами посла, ситуація із забрудненням річки Тиса помітно погіршилася останнім часом. Тільки за перші два місяці цього року в річку Тиса потрапило 1500 метрів кубічних відходів українського і румунського походження. Раніше таку кількість сміття фіксували в річці протягом цілого року.

Сміття українського походження потрапляє в Тису двома шляхами: з одного боку, безпосередньо з України в річку Тиса, а з іншого боку, через річки Латориця і Борог з боку Словаччини.

Крім того, через високий рівень води в Тисі, угорські водні органи змогли виловити тільки 70% відходів.

Також читайте: Будівництво нового сміттєпереробного заводу може привести до підвищення тарифів на вивезення сміття, - Кличко

Посол також зазначив, що 5 лютого біля міста Рахів, на угорській стороні кордону поблизу населеного пункту Тисабеч, було зафіксовано 30-40 одиниць плаваючих неорганічних відходів, а по річці Сомеш з боку Румунії біля угорського населеного пункту Ченгер - 60-80 одиниць.

"Верхньо-Тисайська водна дирекція Угорщини була змушена оголосити третій рівень готовності до санації води. Санаційний поплавковий парк спрямували до мосту міста Вашарошнамень, де встановили частковий річковий бар’єр", - йдеться в повідомленні.

Посол також нагадав, що в кінці січня громадська організація "Кубок ПЕТ" звернулася до голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова з проханням допомогти в ліквідації бар'єру відходів, але відповіді так і не отримала.