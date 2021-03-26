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Угорщина (2151) Закарпаття (1999) сміття (477) ріка (189) Ійдярто (21)

Ситуація із забрудненням Тиси погіршилася: Угорщина поскаржилася на тонни сміття, що припливає з України та Румунії

Ситуація із забрудненням Тиси погіршилася: Угорщина поскаржилася на тонни сміття, що припливає з України та Румунії

В Угорщині скаржаться на тонни сміття в річці Тиса. Там стверджують, що відходи потрапляють у країну з України та Румунії.

Про це повідомив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами посла, ситуація із забрудненням річки Тиса помітно погіршилася останнім часом. Тільки за перші два місяці цього року в річку Тиса потрапило 1500 метрів кубічних відходів українського і румунського походження. Раніше таку кількість сміття фіксували в річці протягом цілого року.

Сміття українського походження потрапляє в Тису двома шляхами: з одного боку, безпосередньо з України в річку Тиса, а з іншого боку, через річки Латориця і Борог з боку Словаччини.

Крім того, через високий рівень води в Тисі, угорські водні органи змогли виловити тільки 70% відходів.

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Посол також зазначив, що 5 лютого біля міста Рахів, на угорській стороні кордону поблизу населеного пункту Тисабеч, було зафіксовано 30-40 одиниць плаваючих неорганічних відходів, а по річці Сомеш з боку Румунії біля угорського населеного пункту Ченгер - 60-80 одиниць.

"Верхньо-Тисайська водна дирекція Угорщини була змушена оголосити третій рівень готовності до санації води. Санаційний поплавковий парк спрямували до мосту міста Вашарошнамень, де встановили частковий річковий бар’єр", - йдеться в повідомленні.

Посол також нагадав, що в кінці січня громадська організація "Кубок ПЕТ" звернулася до голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова з проханням допомогти в ліквідації бар'єру відходів, але відповіді так і не отримала.

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Топ коментарі
+12
Садовой таки нашел решение проблемы с львовским мусором, красава, аххахах
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26.03.2021 08:57
+8
Значительный вклад в загрязнение рек Закарпатья мусором вносят как раз местные (мАдярские) цыгане. Так что пусть мАдяры их барону жалуются.
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26.03.2021 08:59
+6
Согласен,сейчас как раз там сезон туризма , просто отбоя от них нет! А работающий цыган звучит так же красиво,как еврей на стройке копающий лопатой траншеи.
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26.03.2021 09:35
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Садовой таки нашел решение проблемы с львовским мусором, красава, аххахах
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26.03.2021 08:57 Відповісти
Значительный вклад в загрязнение рек Закарпатья мусором вносят как раз местные (мАдярские) цыгане. Так что пусть мАдяры их барону жалуются.
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26.03.2021 08:59 Відповісти
Хрень. Мусор в горах разбрасывают туристы и жители сел в которых не решены вопросы вывоза мусора. Таких сел много.
Цыгане наоборот работают в компании АВЕ, которая занимается вывозом мусора. Да и по городам метут мусор, подстригают газоны, и прочее. Да и в горы цыгане не ездят.
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26.03.2021 09:21 Відповісти
Согласен,сейчас как раз там сезон туризма , просто отбоя от них нет! А работающий цыган звучит так же красиво,как еврей на стройке копающий лопатой траншеи.
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26.03.2021 09:35 Відповісти
Закарпатье срет под себя. Именно местные. С прикарпатьем - огромная разница. Мадьяры жалуются на мадьяр.
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26.03.2021 09:41 Відповісти
А цыгане, которые учатся в университете как звучат? Или цыгане участники АТО? ))
Со мной в аспирантуре учится цыган, его дочь учится в университете. Сам он в прошлом журналист, работает в управлении соцзащиты, а после последних местных выборов ещё и депутат горсовета. Знает восемь языков. Постоянный организатор мероприятий то по уборке «туристического» мусора, то высаживанию деревьев. Очень позитивный человек
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26.03.2021 09:58 Відповісти
Есть такое понятие,как исключение из правил. Негры так же в фигурном катании изредка проскакивают.
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26.03.2021 10:07 Відповісти
То точно "неправильный" цыган.
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26.03.2021 12:23 Відповісти
Фірма AVE з Виноградово?
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26.03.2021 09:47 Відповісти
Не знаю чья именно фирма, но у нас в Ужгороде вывозит мусор и занимается уборками на улицах. Работают в основном цыгане. Фирма работает в нескольких областях
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26.03.2021 09:52 Відповісти
Може в районах?
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26.03.2021 09:56 Відповісти
Во Львовской и Ивано-Франковской области точно тоже работают
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26.03.2021 10:03 Відповісти
Расскажи! Летом там толпы цыган попрошайничают...
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26.03.2021 12:21 Відповісти
На 1 убирающего мусор 100 срут.
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26.03.2021 12:52 Відповісти
Ситуація із забрудненням Тиси погіршилася: Угорщина поскаржилася на тонни сміття, що припливає з України та Румунії - Цензор.НЕТ 4198
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26.03.2021 12:54 Відповісти
і їм є час скаржитись ?
поставте сіярту з сачком - нехай виловлює.
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26.03.2021 09:02 Відповісти
ето не мы, ето румыны, кляті цигани, мусор скидають, а мы всё раздельно собираем и перерабатываем, а шо не перерабатываем - то утилизируем згідно регламентам ЕС под протокол и видеозапись.
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26.03.2021 09:08 Відповісти
Отвєтка мадярам від України за блокування вступу до НАТИ.
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26.03.2021 09:08 Відповісти
5 копеек, ты за всю Украину не расписывайся, старый идиот.
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26.03.2021 09:24 Відповісти
Был когда то в Полтавской области на рыбалке с братом и отцом приезжали в гости к одной украинской киноактрисе.Садыбы ухоженные по всему селу,цветники,розарии,все красиво и изящно.Речка Псел красива,а вечерами песни поют соловьи...Батя поколный помню тогда сказал...рюсскае быдло так не умеет ухаживать за домом,селом,рекой и лесом...,не думаю что в Карпатах хуже...
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26.03.2021 09:16 Відповісти
Ты почитай, как 5 копеек описывает это "ухаживание" за красивой рекой.
Он пишет, что таким "ухаживанием" Украина мстит Венгрии.
5 копеечный идиот!
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26.03.2021 09:23 Відповісти
...давно ты был в Карпатах...
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26.03.2021 09:26 Відповісти
Німці кажуть, що в нас чистіше ніж в альпах.
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26.03.2021 09:37 Відповісти
Карпаты разные бывают. Реки в закарпатье невероятно загажены, факт.
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26.03.2021 09:44 Відповісти
В Карпатах в садибах чисто і прибрано, а от в річках бруду, справді, багато. Ходжу регулярно в турпоходи там, тому бачу це на власні очі
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26.03.2021 10:37 Відповісти
Ты не в Украине живёшь? Или с дому не выходишь?
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26.03.2021 12:26 Відповісти
Заблокировали про цыганских баранов? Правда глаза колет...
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26.03.2021 09:17 Відповісти
Не до сміття! Усі клірінгові Ко відмивають свій власний народний офіс, який в нас позичає ЗЄблан.
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26.03.2021 09:18 Відповісти
То Аваков намусорив
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26.03.2021 09:21 Відповісти
Не сцы, с козляндии рабов пригоним - сожрут
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26.03.2021 09:39 Відповісти
Не, доедят с выгребной ямы - отправлю
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26.03.2021 10:15 Відповісти
Ситуація із забрудненням Тиси погіршилася: Угорщина поскаржилася на тонни сміття, що припливає з України та Румунії - Цензор.НЕТ 3637
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26.03.2021 09:40 Відповісти
Шоб было понятно:

Ситуація із забрудненням Тиси погіршилася: Угорщина поскаржилася на тонни сміття, що припливає з України та Румунії - Цензор.НЕТ 6272
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26.03.2021 09:47 Відповісти
Эй *******, будете возмущаться перекроем воду как в Крыму.
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26.03.2021 09:52 Відповісти
****** все время чем то недовольны... посылать в место, где чмырям будет комфортно....
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26.03.2021 10:10 Відповісти
Гадять там знатно. Варто спуститися з гір до першого села вздовж якогось потічка, як відразу натикаєшся на купи сміття в руслі.
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26.03.2021 09:53 Відповісти
Ну так тож гадять - кацапы, поляки, чехи. румуни... та всі хто завгодно! Тільки не щірі та терплячі україньці.
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26.03.2021 13:44 Відповісти
це Україна відправляє на експорт! Тому хай угорці не жаліються, а переробляють це сміття і заробляють на ньому гроші - вони ж там всі "зелені" в європах....
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26.03.2021 10:31 Відповісти
УМНЫЙ ИЗ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ДЕНЬГИ БЫ ДЕЛАЛ !!! ГДЕ ПОДЕЛИСЬ У ВЕНГРОВ ТУРЕЦКИЕ КОРНИ !? ЦЫГАНИТЬ ЛЕГЧЕ !?)
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26.03.2021 10:40 Відповісти
у них никогда турецких корней не было... они угро-финны из северной азии пришли в Европу.
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26.03.2021 13:15 Відповісти
ЭТО РОССИЯНИ КАК ВСЕГДА ПРИПЗДЕЛИ В ИСТОРИИ !!!
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26.03.2021 20:06 Відповісти
ВОТ РУМЫНЫ !
Ситуація із забрудненням Тиси погіршилася: Угорщина поскаржилася на тонни сміття, що припливає з України та Румунії - Цензор.НЕТ 6159
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26.03.2021 20:11 Відповісти
А ВОТ ВЕНГР !
Ситуація із забрудненням Тиси погіршилася: Угорщина поскаржилася на тонни сміття, що припливає з України та Румунії - Цензор.НЕТ 4378
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26.03.2021 20:12 Відповісти
Стара національна традиція сміття викидати за плотом...
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26.03.2021 10:57 Відповісти
Я вважаю, що це роблять кляті москалі, щоб внести розбрат серед братерных євпропейських народів. Укрїнець та мадьяр були на всі часи братами!
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26.03.2021 11:09 Відповісти
Найбільшими забруднювачами є місцеві жителі. Вони скидують сміття на берег річки (особливо невеличких річок), а як приходить повінь, все це змивається. І немає проблем. Неодноразово це спостерігав.
Одного разу на Закарпатті спілкувався с адміністраторкою бази відпочинку. Зі сльозами жалілася, що їх замучили перевірки щодо дотримання природоохоронного законодавства. А в цьому ж селі генделик та магазин, що біля річки, просто скидають сміття під берег.
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26.03.2021 12:05 Відповісти
И это не только в Карпатах, это повсеместно! Если в городах ещё как-то наладили уборку мусора, то по сёлах жах, что делается. Посадки, овраги, балки это ....Ц!
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26.03.2021 12:30 Відповісти
 
 