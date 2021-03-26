Найбільше карантин у Києві порушують маршрутники, - Рубан
Маршрутні таксі в Києві масово порушують умови перевезення пасажирів у карантин. У годину пік за такого скупчення людей неможливо дотримуватися дистанції.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Украина 24", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
"Ми проводимо щоденний моніторинг, працює 20 мобільних груп за участю Національної поліції, районних адміністрацій, муніципальної охорони. У топі порушників опиняється транспорт, насамперед маршрутні таксі та громадський транспорт, де в годину пік за такого скупчення людей неможливо дотримуватися дистанції. Неможливо, тому що це не контролюється з боку суб'єктів, які здійснюють перевезення", - сказав Рубан.
За словами чиновника, орган, який видає маршрутникам ліцензії, не контролює дотримання правил.
"Другий день ми припиняємо маршрути, роботу, але досі контролю з боку "Укртрансбезпеки" не було ніякого, щодня складається від 30 до 40 адмінпротоколів на рівні 17-34 тис. грн на перевізників", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві готують рейди на маршрутках. Перевірятимуть дотримання правил з перевезень під час посилення карантину.
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стаття 40, пункт "й"
"У РАЗІ ВВЕДЕННЯ в Україні чи в окремих її місцевостях РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, обґрунтоване подання для прийняття рішення щодо звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією про встановлення карантину. У поданні зазначаються: період і межі території встановлення карантину; перелік проведення необхідних профілактичних, протиепідемічних та інших заходів, які можуть бути проведені у зв'язку з введенням режиму надзвичайного стану і встановленням карантину, виконавці цих заходів; вичерпні тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб, додаткові обов'язки, що покладаються на них."
Как он может контролировать дистанцию между пассажирами во время движения?
Какое он, в конце концов, имеет на это право?
Водитель должен соблюдать дистанцию на дороге, а пассажиры в транспортном средстве.
Или пассажиры, могут вести себя, как свиньи?
Какое у водителя право рассаживать пассажиров по местам?
Где записаны такие его полномочия?
Где гарантия сто в лесу тысяча человек не собъётся в кучу и начнёт обниматься без масок?
В Європі таких проблем не було.
Как и все твои обрезанные единоверцы из слуг-нарида.
Как людям кормить свои семьи, если не работать?
А если работать - как доехать до работы без маршруток?
Не все ж воруют миллионами, как ты и твои зеленожопые во главе с ишаком.
Потом ввели норму 100% мест для сидения, потому, что поняли, что обоих случаях дистанция между пассажирами одна и та же (сиденья рядом). Это было правильно.
Кому же пришло в голову снова ввести 50% мест для сидения?