Найбільше карантин у Києві порушують маршрутники, - Рубан

Маршрутні таксі в Києві масово порушують умови перевезення пасажирів у карантин. У годину пік за такого скупчення людей неможливо дотримуватися дистанції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Украина 24", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

"Ми проводимо щоденний моніторинг, працює 20 мобільних груп за участю Національної поліції, районних адміністрацій, муніципальної охорони. У топі порушників опиняється транспорт, насамперед маршрутні таксі та громадський транспорт, де в годину пік за такого скупчення людей неможливо дотримуватися дистанції. Неможливо, тому що це не контролюється з боку суб'єктів, які здійснюють перевезення", - сказав Рубан.

За словами чиновника, орган, який видає маршрутникам ліцензії, не контролює дотримання правил.

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"Другий день ми припиняємо маршрути, роботу, але досі контролю з боку "Укртрансбезпеки" не було ніякого, щодня складається від 30 до 40 адмінпротоколів на рівні 17-34 тис. грн на перевізників", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві готують рейди на маршрутках. Перевірятимуть дотримання правил з перевезень під час посилення карантину.