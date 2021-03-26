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Новини Коронавірус і карантин
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Найбільше карантин у Києві порушують маршрутники, - Рубан

Найбільше карантин у Києві порушують маршрутники, - Рубан

Маршрутні таксі в Києві масово порушують умови перевезення пасажирів у карантин. У годину пік за такого скупчення людей неможливо дотримуватися дистанції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Украина 24", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

"Ми проводимо щоденний моніторинг, працює 20 мобільних груп за участю Національної поліції, районних адміністрацій, муніципальної охорони. У топі порушників опиняється транспорт, насамперед маршрутні таксі та громадський транспорт, де в годину пік за такого скупчення людей неможливо дотримуватися дистанції. Неможливо, тому що це не контролюється з боку суб'єктів, які здійснюють перевезення", - сказав Рубан.

За словами чиновника, орган, який видає маршрутникам ліцензії, не контролює дотримання правил.

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"Другий день ми припиняємо маршрути, роботу, але досі контролю з боку "Укртрансбезпеки" не було ніякого, щодня складається від 30 до 40 адмінпротоколів на рівні 17-34 тис. грн на перевізників", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві готують рейди на маршрутках. Перевірятимуть дотримання правил з перевезень під час посилення карантину.

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Топ коментарі
+9
Не можна порушити те, чого немає. Без надзвичайного стану карантин не може бути введений.
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26.03.2021 09:57
+7
Водитель маршрутки может отвечать за дистанцию на дороге.
Как он может контролировать дистанцию между пассажирами во время движения?
Какое он, в конце концов, имеет на это право?
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26.03.2021 10:02
+5
Вот и крайних нашли... Страна дебилов, причем практически поголовно!
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26.03.2021 09:59
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Не можна порушити те, чого немає. Без надзвичайного стану карантин не може бути введений.
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26.03.2021 09:57 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12

стаття 40, пункт "й"
"У РАЗІ ВВЕДЕННЯ в Україні чи в окремих її місцевостях РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, обґрунтоване подання для прийняття рішення щодо звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією про встановлення карантину. У поданні зазначаються: період і межі території встановлення карантину; перелік проведення необхідних профілактичних, протиепідемічних та інших заходів, які можуть бути проведені у зв'язку з введенням режиму надзвичайного стану і встановленням карантину, виконавці цих заходів; вичерпні тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб, додаткові обов'язки, що покладаються на них."
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26.03.2021 10:01 Відповісти
Вот и крайних нашли... Страна дебилов, причем практически поголовно!
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26.03.2021 09:59 Відповісти
Водитель маршрутки может отвечать за дистанцию на дороге.
Как он может контролировать дистанцию между пассажирами во время движения?
Какое он, в конце концов, имеет на это право?
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26.03.2021 10:02 Відповісти
если подумаешь - сам о тветишь.
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26.03.2021 10:04 Відповісти
Я так понимаю ты решил подумать но так и не получилось?
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26.03.2021 10:05 Відповісти
То есть, ты со мной согласен?
Водитель должен соблюдать дистанцию на дороге, а пассажиры в транспортном средстве.
Или пассажиры, могут вести себя, как свиньи?
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26.03.2021 10:10 Відповісти
Вопрос решается количеством пассажиров в салоне. Делим обьём салона на их число.
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26.03.2021 10:27 Відповісти
Ты уверен, что в маршрутку не залезет группа поросят и сядут не через одного, а рядом?
Какое у водителя право рассаживать пассажиров по местам?
Где записаны такие его полномочия?
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26.03.2021 10:42 Відповісти
Не дроводи вопрос до абсурда.
Где гарантия сто в лесу тысяча человек не собъётся в кучу и начнёт обниматься без масок?
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26.03.2021 11:40 Відповісти
Лесники виноваты?
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26.03.2021 11:54 Відповісти
Если в лес есть дверь.
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26.03.2021 12:37 Відповісти
А где ещё эти скотовозы остались кроме Украины и Нигерии?
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26.03.2021 10:03 Відповісти
В Грузии, например. Очень приличные, с валидаторами, водитель вообще не держит в руках наличку.
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26.03.2021 10:08 Відповісти
И ещё вопрос. На фотке изображена лоховозка Кибцентр-Троещина. Зачем она нужна? Забирать пассажиропоток, а как следствие и прибыль, у синей ветки метро и автобусов и траликов на Петровке?
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26.03.2021 10:08 Відповісти
Если есть параллельный маршрут с лучшим обслуживанием, то почему часть "пассажиропотока" выбирает худший вариант? Или, если всё ж таки выбирают именно его, то видят в нём таки преимущество перед метро, автобусами и троллейбусами... Л - Логика.
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26.03.2021 10:11 Відповісти
Я там ниже написал почему
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26.03.2021 10:15 Відповісти
И в чём я не прав? Всё логично - для этих людей маршрутка лучший вариант.
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26.03.2021 10:16 Відповісти
Конечно прав. Даже с точки зрения экономии. Проехать через весь город(!!!) с Теремков на Троещину за 8 гривен! Вот только когда надо ободрать народ, то кумелка быстро включается. Тут тебе и видеокамеры повесят, чтоб народ не лез на полосу общественного транспорта, и штрафы повысят, и цены на газ с тарифами можно поднять, чтоб народ экономить приучить. А чтоб по этим полосам, которые принадлежат громаде города, ездил постоянно растущий в числе комунальный транспорт, а не колхозник на разваленном Богдане, принося прибыль частному упырю и забирая ее у города, то есть у громады, то тогда клепки почему то не хватает
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26.03.2021 10:31 Відповісти
Забирая у города и громады, и пох на это. Это твои потоки что-ли, так переживаешь
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26.03.2021 10:36 Відповісти
Певно , місцева влада не забезпечила достатню кількість транспорту, щоб безпечно перевозити пасажирів.
В Європі таких проблем не було.
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26.03.2021 10:06 Відповісти
Мисцева влада получает с них гешефт и убивает коммунальный транспорт. Вначале потужно поднимает цены на трамвайный билет вшестеро до 8 гривен, а лоховозы ездят по 5-7 гривен. Потом вводит ограничение на количество пассажиров, а лоховозки ездят забитые людьми как селедками и гребут деньги. Ну кто будет ждать тот автобус, который к тому же может спокойно проехать мимо, если можно проехать в скотовозе. Отсюда, кстати, и распространение короновируса, несмотря на "карантин"
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26.03.2021 10:13 Відповісти
Та ясно.... Ні, водій має врукопашну звільняти автобус від зайвих пасажирів.
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26.03.2021 10:15 Відповісти
Водию коммунального транспорта вообще нет стимула останавливаться. Мало того, что гавкаться с народом, чтоб не влез 14-й лишний, так ещё и штрафонуть могут. А он на зарплате, которая никак не зависит от количества перевезенных голов. Я вчерась ехал на шисят девятом шо на такси, водила даже не думал останавливаться пока кто-то в салоне не поднимет жопу и не подойдёт к дверям. А лоховозок обганяли вщент забитых, шо аж гай шумел. И получается, что комунальный транспорт несёт колоссальные убытки, а скотовозки гребут сверхприбыль...Вот такая фигня, малята
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26.03.2021 10:22 Відповісти
Значит сам город и добивает дебильными карантинами и законами коммунальный транспорт, спрашивай с них
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26.03.2021 10:40 Відповісти
у водителей маршруток коллективиный иммунитет против любой влади
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26.03.2021 10:06 Відповісти
Ты будешь неприятно удивлён, но водители маршруток очень активно голосовали за потерпевшего вiслюка и моносброд.
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26.03.2021 10:24 Відповісти
Удод ты сраный, тов. Рувим.
Как и все твои обрезанные единоверцы из слуг-нарида.

Как людям кормить свои семьи, если не работать?
А если работать - как доехать до работы без маршруток?
Не все ж воруют миллионами, как ты и твои зеленожопые во главе с ишаком.
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26.03.2021 10:12 Відповісти
А я думал нелох 43,личным примером в Буковеле?!
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26.03.2021 10:14 Відповісти
А может Буковель?
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26.03.2021 11:05 Відповісти
Вначале придумали норму заполнения автобуса 50% мест для сидения.
Потом ввели норму 100% мест для сидения, потому, что поняли, что обоих случаях дистанция между пассажирами одна и та же (сиденья рядом). Это было правильно.
Кому же пришло в голову снова ввести 50% мест для сидения?
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26.03.2021 11:48 Відповісти
 
 