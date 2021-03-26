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Больше всего карантин в Киеве нарушают маршрутчики, - Рубан

Больше всего карантин в Киеве нарушают маршрутчики, - Рубан

Маршрутные такси в Киеве массово нарушают условия перевозки пассажиров в карантин. В час пик при таком скоплении людей невозможно соблюдать дистанцию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Мы проводим ежедневный мониторинг, работает 20 мобильных групп при участии национальной полиции, районных администраций, муниципальной охраны. В топе нарушителей оказывается транспорт, прежде всего маршрутные такси и общественный транспорт, где в час пик при таком скоплении людей невозможно соблюдать дистанцию. Невозможно, потому что это не контролируется со стороны субъектов, которые осуществляют перевозки", - сказал Рубан.

По словам чиновника, орган, который выдает маршрутчикам лицензии, не контролирует соблюдение правил.

"Второй день мы приостанавливаем маршруты, работу, но до сих пор контроля со стороны "Укртрансбезопасности" не было никакого, ежедневно составляется от 30 до 40 админпротоколов на уровне 17-34 тыс. грн на перевозчиков", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве готовят рейды по маршруткам. Будут проверять соблюдения правил по перевозкам во время ужесточения карантина.

Читайте: Возможность остановки метро в Киеве не обсуждается, - Рубан

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Топ комментарии
+9
Не можна порушити те, чого немає. Без надзвичайного стану карантин не може бути введений.
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26.03.2021 09:57
+7
Водитель маршрутки может отвечать за дистанцию на дороге.
Как он может контролировать дистанцию между пассажирами во время движения?
Какое он, в конце концов, имеет на это право?
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26.03.2021 10:02
+5
Вот и крайних нашли... Страна дебилов, причем практически поголовно!
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26.03.2021 09:59
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Не можна порушити те, чого немає. Без надзвичайного стану карантин не може бути введений.
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26.03.2021 09:57 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12

стаття 40, пункт "й"
"У РАЗІ ВВЕДЕННЯ в Україні чи в окремих її місцевостях РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, обґрунтоване подання для прийняття рішення щодо звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією про встановлення карантину. У поданні зазначаються: період і межі території встановлення карантину; перелік проведення необхідних профілактичних, протиепідемічних та інших заходів, які можуть бути проведені у зв'язку з введенням режиму надзвичайного стану і встановленням карантину, виконавці цих заходів; вичерпні тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб, додаткові обов'язки, що покладаються на них."
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26.03.2021 10:01 Ответить
Вот и крайних нашли... Страна дебилов, причем практически поголовно!
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26.03.2021 09:59 Ответить
Водитель маршрутки может отвечать за дистанцию на дороге.
Как он может контролировать дистанцию между пассажирами во время движения?
Какое он, в конце концов, имеет на это право?
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26.03.2021 10:02 Ответить
если подумаешь - сам о тветишь.
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26.03.2021 10:04 Ответить
Я так понимаю ты решил подумать но так и не получилось?
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26.03.2021 10:05 Ответить
То есть, ты со мной согласен?
Водитель должен соблюдать дистанцию на дороге, а пассажиры в транспортном средстве.
Или пассажиры, могут вести себя, как свиньи?
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26.03.2021 10:10 Ответить
Вопрос решается количеством пассажиров в салоне. Делим обьём салона на их число.
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26.03.2021 10:27 Ответить
Ты уверен, что в маршрутку не залезет группа поросят и сядут не через одного, а рядом?
Какое у водителя право рассаживать пассажиров по местам?
Где записаны такие его полномочия?
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26.03.2021 10:42 Ответить
Не дроводи вопрос до абсурда.
Где гарантия сто в лесу тысяча человек не собъётся в кучу и начнёт обниматься без масок?
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26.03.2021 11:40 Ответить
Лесники виноваты?
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26.03.2021 11:54 Ответить
Если в лес есть дверь.
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26.03.2021 12:37 Ответить
А где ещё эти скотовозы остались кроме Украины и Нигерии?
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26.03.2021 10:03 Ответить
В Грузии, например. Очень приличные, с валидаторами, водитель вообще не держит в руках наличку.
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26.03.2021 10:08 Ответить
И ещё вопрос. На фотке изображена лоховозка Кибцентр-Троещина. Зачем она нужна? Забирать пассажиропоток, а как следствие и прибыль, у синей ветки метро и автобусов и траликов на Петровке?
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26.03.2021 10:08 Ответить
Если есть параллельный маршрут с лучшим обслуживанием, то почему часть "пассажиропотока" выбирает худший вариант? Или, если всё ж таки выбирают именно его, то видят в нём таки преимущество перед метро, автобусами и троллейбусами... Л - Логика.
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26.03.2021 10:11 Ответить
Я там ниже написал почему
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26.03.2021 10:15 Ответить
И в чём я не прав? Всё логично - для этих людей маршрутка лучший вариант.
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26.03.2021 10:16 Ответить
Конечно прав. Даже с точки зрения экономии. Проехать через весь город(!!!) с Теремков на Троещину за 8 гривен! Вот только когда надо ободрать народ, то кумелка быстро включается. Тут тебе и видеокамеры повесят, чтоб народ не лез на полосу общественного транспорта, и штрафы повысят, и цены на газ с тарифами можно поднять, чтоб народ экономить приучить. А чтоб по этим полосам, которые принадлежат громаде города, ездил постоянно растущий в числе комунальный транспорт, а не колхозник на разваленном Богдане, принося прибыль частному упырю и забирая ее у города, то есть у громады, то тогда клепки почему то не хватает
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26.03.2021 10:31 Ответить
Забирая у города и громады, и пох на это. Это твои потоки что-ли, так переживаешь
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26.03.2021 10:36 Ответить
Певно , місцева влада не забезпечила достатню кількість транспорту, щоб безпечно перевозити пасажирів.
В Європі таких проблем не було.
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26.03.2021 10:06 Ответить
Мисцева влада получает с них гешефт и убивает коммунальный транспорт. Вначале потужно поднимает цены на трамвайный билет вшестеро до 8 гривен, а лоховозы ездят по 5-7 гривен. Потом вводит ограничение на количество пассажиров, а лоховозки ездят забитые людьми как селедками и гребут деньги. Ну кто будет ждать тот автобус, который к тому же может спокойно проехать мимо, если можно проехать в скотовозе. Отсюда, кстати, и распространение короновируса, несмотря на "карантин"
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26.03.2021 10:13 Ответить
Та ясно.... Ні, водій має врукопашну звільняти автобус від зайвих пасажирів.
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26.03.2021 10:15 Ответить
Водию коммунального транспорта вообще нет стимула останавливаться. Мало того, что гавкаться с народом, чтоб не влез 14-й лишний, так ещё и штрафонуть могут. А он на зарплате, которая никак не зависит от количества перевезенных голов. Я вчерась ехал на шисят девятом шо на такси, водила даже не думал останавливаться пока кто-то в салоне не поднимет жопу и не подойдёт к дверям. А лоховозок обганяли вщент забитых, шо аж гай шумел. И получается, что комунальный транспорт несёт колоссальные убытки, а скотовозки гребут сверхприбыль...Вот такая фигня, малята
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26.03.2021 10:22 Ответить
Значит сам город и добивает дебильными карантинами и законами коммунальный транспорт, спрашивай с них
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26.03.2021 10:40 Ответить
у водителей маршруток коллективиный иммунитет против любой влади
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26.03.2021 10:06 Ответить
Ты будешь неприятно удивлён, но водители маршруток очень активно голосовали за потерпевшего вiслюка и моносброд.
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26.03.2021 10:24 Ответить
Удод ты сраный, тов. Рувим.
Как и все твои обрезанные единоверцы из слуг-нарида.

Как людям кормить свои семьи, если не работать?
А если работать - как доехать до работы без маршруток?
Не все ж воруют миллионами, как ты и твои зеленожопые во главе с ишаком.
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26.03.2021 10:12 Ответить
А я думал нелох 43,личным примером в Буковеле?!
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26.03.2021 10:14 Ответить
А может Буковель?
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26.03.2021 11:05 Ответить
Вначале придумали норму заполнения автобуса 50% мест для сидения.
Потом ввели норму 100% мест для сидения, потому, что поняли, что обоих случаях дистанция между пассажирами одна и та же (сиденья рядом). Это было правильно.
Кому же пришло в голову снова ввести 50% мест для сидения?
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26.03.2021 11:48 Ответить
 
 