Больше всего карантин в Киеве нарушают маршрутчики, - Рубан

Маршрутные такси в Киеве массово нарушают условия перевозки пассажиров в карантин. В час пик при таком скоплении людей невозможно соблюдать дистанцию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Мы проводим ежедневный мониторинг, работает 20 мобильных групп при участии национальной полиции, районных администраций, муниципальной охраны. В топе нарушителей оказывается транспорт, прежде всего маршрутные такси и общественный транспорт, где в час пик при таком скоплении людей невозможно соблюдать дистанцию. Невозможно, потому что это не контролируется со стороны субъектов, которые осуществляют перевозки", - сказал Рубан.

По словам чиновника, орган, который выдает маршрутчикам лицензии, не контролирует соблюдение правил.

"Второй день мы приостанавливаем маршруты, работу, но до сих пор контроля со стороны "Укртрансбезопасности" не было никакого, ежедневно составляется от 30 до 40 админпротоколов на уровне 17-34 тыс. грн на перевозчиков", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве готовят рейды по маршруткам. Будут проверять соблюдения правил по перевозкам во время ужесточения карантина.

Читайте: Возможность остановки метро в Киеве не обсуждается, - Рубан