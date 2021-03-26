Больше всего карантин в Киеве нарушают маршрутчики, - Рубан
Маршрутные такси в Киеве массово нарушают условия перевозки пассажиров в карантин. В час пик при таком скоплении людей невозможно соблюдать дистанцию.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
"Мы проводим ежедневный мониторинг, работает 20 мобильных групп при участии национальной полиции, районных администраций, муниципальной охраны. В топе нарушителей оказывается транспорт, прежде всего маршрутные такси и общественный транспорт, где в час пик при таком скоплении людей невозможно соблюдать дистанцию. Невозможно, потому что это не контролируется со стороны субъектов, которые осуществляют перевозки", - сказал Рубан.
По словам чиновника, орган, который выдает маршрутчикам лицензии, не контролирует соблюдение правил.
"Второй день мы приостанавливаем маршруты, работу, но до сих пор контроля со стороны "Укртрансбезопасности" не было никакого, ежедневно составляется от 30 до 40 админпротоколов на уровне 17-34 тыс. грн на перевозчиков", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве готовят рейды по маршруткам. Будут проверять соблюдения правил по перевозкам во время ужесточения карантина.
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стаття 40, пункт "й"
"У РАЗІ ВВЕДЕННЯ в Україні чи в окремих її місцевостях РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, обґрунтоване подання для прийняття рішення щодо звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією про встановлення карантину. У поданні зазначаються: період і межі території встановлення карантину; перелік проведення необхідних профілактичних, протиепідемічних та інших заходів, які можуть бути проведені у зв'язку з введенням режиму надзвичайного стану і встановленням карантину, виконавці цих заходів; вичерпні тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб, додаткові обов'язки, що покладаються на них."
Как он может контролировать дистанцию между пассажирами во время движения?
Какое он, в конце концов, имеет на это право?
Водитель должен соблюдать дистанцию на дороге, а пассажиры в транспортном средстве.
Или пассажиры, могут вести себя, как свиньи?
Какое у водителя право рассаживать пассажиров по местам?
Где записаны такие его полномочия?
Где гарантия сто в лесу тысяча человек не собъётся в кучу и начнёт обниматься без масок?
В Європі таких проблем не було.
Как и все твои обрезанные единоверцы из слуг-нарида.
Как людям кормить свои семьи, если не работать?
А если работать - как доехать до работы без маршруток?
Не все ж воруют миллионами, как ты и твои зеленожопые во главе с ишаком.
Потом ввели норму 100% мест для сидения, потому, что поняли, что обоих случаях дистанция между пассажирами одна и та же (сиденья рядом). Это было правильно.
Кому же пришло в голову снова ввести 50% мест для сидения?