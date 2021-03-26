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МЗС (4027) Кулеба Дмитро (3604)

МЗС запроваджує титул почесного амбасадора України

МЗС запроваджує титул почесного амбасадора України

Міністерство закордонних справ України вводить титул почесного амбасадора України, яким будуть відзначати людей, чиї зусилля допомагають популяризувати Україну і все українське у світі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Уперше з моменту здобуття незалежності України та створення дипломатії сучасної незалежної Української держави МЗС запроваджує титул почесного амбасадора України. Цей титул надаватиметься адвокатам і промоутерам України у світі. Тобто, ми нагороджуватимемо, і цим відзначатимемо і мотивуватимемо, людей, які найактивнішим чином просувають та захищають інтереси України у світі, не належачи при цьому до системи державних органів України або інших країн", - сказав міністр на онлайн-брифінгу у п'ятницю.

Він запевнив, що у такий спосіб відзначатимуть справді особливих людей, "тих, чиє гаряче серце та наполегливі зусилля допомагають популяризувати Україну і все українське".

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"По суті, почесний амбасадор України - це буде найвища відзнака у сфері публічної дипломатії України. Я переконаний, що кожен, хто її отримає, пишатиметься тим, що він має таку відзнаку від України", - додав Кулеба.

Міністр зазначив, що відзнака надаватиметься фізичним та юридичним особам, українським та іноземним громадянам, які сприяють просуванню України у світі та зміцненню її позитивного іміджу.

За його словами, крім МЗС, посольств і консульств України за кордоном, номінувати кандидатів на отримання цього титулу зможуть також організації закордонних українців та будь-яка неурядова громадська організація, яка має експертизу у сфері міжнародних відносин.

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Топ коментарі
+2
МИД вводит титул почетного амбассадора Украины - Цензор.НЕТ 1584
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26.03.2021 11:48
+2
Цікаво прохфесор ківа получить почотноє званіє амбасадор?
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26.03.2021 12:01
+1
амба..куда?
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26.03.2021 11:47
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Ну ква....
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26.03.2021 11:43 Відповісти
амба..куда?
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26.03.2021 11:47 Відповісти
МИД вводит титул почетного амбассадора Украины - Цензор.НЕТ 1584
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26.03.2021 11:48 Відповісти
Кофій від Бубачки. Налєтай-навалісь.
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26.03.2021 11:58 Відповісти
а почетного блазня не вводят?
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26.03.2021 11:55 Відповісти
Схема по продаже диппаспортов? Сколько стоит? ))
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26.03.2021 11:55 Відповісти
А понечётного?
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26.03.2021 11:55 Відповісти
Ну якщо популярізація українського ,то це про Віслючка !!!)))
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26.03.2021 11:56 Відповісти
Цікаво прохфесор ківа получить почотноє званіє амбасадор?
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26.03.2021 12:01 Відповісти
Ха..Чуть опередили меня.))
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26.03.2021 12:20 Відповісти
круто...але популярність країни базується не на кількості її популяризаторів, а на унікальних позитивних її особливостях.
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26.03.2021 12:02 Відповісти
лучше почетного ШутаЯнелохаОманского титул, претендент только один))
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26.03.2021 12:06 Відповісти
А что там по ситуации с оккупированными территориями, МИД не хочет отчетаться перед гражданами Украины, которые между прочим, платят зарплату дармоедам из МИДа и не только?
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26.03.2021 12:14 Відповісти
Кива на эту должность не подойдет?Или он амбассадор жомовой ямы,а должности совмещать нельзя?
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26.03.2021 12:19 Відповісти
Цьому міду просто нєх. робити: вся зовнішня політика провалена по всіїх векторах, ніхто не приїжджає і не запрошує, не посилають нах. хіба що ліниві... Потрібна чергова "біла ворона" - призначити чергового лайдака на державну зарплатню і пенсію. З офісом, персоналом, транспортом зрозуміло само-собою... за наші гроші. І саме вчасно.
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28.03.2021 10:04 Відповісти
 
 