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МИД (6807) Кулеба Дмитрий (2880)

МИД вводит титул почетного амбассадора Украины

МИД вводит титул почетного амбассадора Украины

Министерство иностранных дел Украины вводит титул почетного амбассадора Украины, которым будут отмечать людей, чьи усилия помогают популяризировать Украину и все украинское в мире.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Впервые с момента обретения независимости Украины и создания дипломатии современного независимого Украинского государства МИД вводит титул почетного амбассадора Украины. Этот титул будет предоставляться адвокатам и промоутерам Украины в мире. То есть мы будем награждать, и этим будем отмечать и мотивировать людей, которые наиболее активным образом продвигают и защищают интересы Украины в мире, не принадлежа при этом к системе государственных органов Украины или других стран", - сказал министр на онлайн-брифинге в пятницу.

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Он заверил, что таким образом будут отмечать действительно особенных людей, "тех, чье горячее сердце и настойчивые усилия помогают популяризировать Украину и все украинское".

"По сути, почетный амбассадор Украины - это будет наивысшее отличие в сфере публичной дипломатии Украины. Я убежден, что каждый, кто его получит, будет гордиться тем, что он имеет такое отличие от Украины", - добавил Кулеба.

Министр указал, что отличие будет предоставляться физическим и юридическим лицам, украинским и иностранным гражданам, которые способствуют продвижению Украины в мире и укреплению ее позитивного имиджа.

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По его словам, кроме МИД, посольств и консульств Украины за границей, номинировать кандидатов на получение этого титула смогут также организации заграничных украинцев и любая неправительственная общественная организация, которая имеет экспертизу в сфере международных отношений.
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Топ комментарии
+2
МИД вводит титул почетного амбассадора Украины - Цензор.НЕТ 1584
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26.03.2021 11:48
+2
Цікаво прохфесор ківа получить почотноє званіє амбасадор?
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26.03.2021 12:01
+1
амба..куда?
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26.03.2021 11:47
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Правила форума Совет форумчан
Ну ква....
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26.03.2021 11:43 Ответить
амба..куда?
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26.03.2021 11:47 Ответить
МИД вводит титул почетного амбассадора Украины - Цензор.НЕТ 1584
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26.03.2021 11:48 Ответить
Кофій від Бубачки. Налєтай-навалісь.
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26.03.2021 11:58 Ответить
а почетного блазня не вводят?
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26.03.2021 11:55 Ответить
Схема по продаже диппаспортов? Сколько стоит? ))
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26.03.2021 11:55 Ответить
А понечётного?
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26.03.2021 11:55 Ответить
Ну якщо популярізація українського ,то це про Віслючка !!!)))
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26.03.2021 11:56 Ответить
Цікаво прохфесор ківа получить почотноє званіє амбасадор?
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26.03.2021 12:01 Ответить
Ха..Чуть опередили меня.))
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26.03.2021 12:20 Ответить
круто...але популярність країни базується не на кількості її популяризаторів, а на унікальних позитивних її особливостях.
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26.03.2021 12:02 Ответить
лучше почетного ШутаЯнелохаОманского титул, претендент только один))
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26.03.2021 12:06 Ответить
А что там по ситуации с оккупированными территориями, МИД не хочет отчетаться перед гражданами Украины, которые между прочим, платят зарплату дармоедам из МИДа и не только?
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26.03.2021 12:14 Ответить
Кива на эту должность не подойдет?Или он амбассадор жомовой ямы,а должности совмещать нельзя?
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26.03.2021 12:19 Ответить
Цьому міду просто нєх. робити: вся зовнішня політика провалена по всіїх векторах, ніхто не приїжджає і не запрошує, не посилають нах. хіба що ліниві... Потрібна чергова "біла ворона" - призначити чергового лайдака на державну зарплатню і пенсію. З офісом, персоналом, транспортом зрозуміло само-собою... за наші гроші. І саме вчасно.
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28.03.2021 10:04 Ответить
 
 