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Канікули в школах Харкова продовжили до 5 квітня, - міськрада

Канікули в школах Харкова продовжили до 5 квітня, - міськрада

Весняні канікули в загальноосвітніх закладах Харкова продовжили до 5 квітня. Рішення було ухвалено через збереження складної епідеміологічної ситуації в місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міської ради Харкова.

Зазначається, що учні молодшої школи повернуться до звичайних занять у класах 5 квітня. Якою буде форма навчання для учнів 5-11 класів, буде залежати від епідеміологічної ситуації.

Нагадаємо, у зв'язку з погіршенням епідситуації учні харківських шкіл були відправлені на канікули з понеділка, 22 березня.

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