РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4850 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 022 0
каникулы (136) карантин (16728) школа (2994) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Каникулы в школах Харькова продлили до 5 апреля, - горсовет

Каникулы в школах Харькова продлили до 5 апреля, - горсовет

Весенние каникулы в общеобразовательных учреждениях Харькова продлили до 5 апреля. Решение было принято из-за сохранения сложной эпидемиологической ситуации в городе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба городского совета Харькова.

Отмечается, что ученики младшей школы вернутся к обычным занятиям в классах 5 апреля. Какой будет форма обучения для учащихся 5-11 классов, будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Напомним, в связи с ухудшением эпидситуации ученики харьковских школ были отправлены на каникулы с понедельника, 22 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 26% жителей Украины поддерживают введение локдауна по всей стране, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 