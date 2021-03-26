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Каникулы в школах Харькова продлили до 5 апреля, - горсовет
Весенние каникулы в общеобразовательных учреждениях Харькова продлили до 5 апреля. Решение было принято из-за сохранения сложной эпидемиологической ситуации в городе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба городского совета Харькова.
Отмечается, что ученики младшей школы вернутся к обычным занятиям в классах 5 апреля. Какой будет форма обучения для учащихся 5-11 классов, будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Напомним, в связи с ухудшением эпидситуации ученики харьковских школ были отправлены на каникулы с понедельника, 22 марта.
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