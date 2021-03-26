Чиновника міськради Слов'янська затримано на хабарі 1,2 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі начальника одного з управлінь Слов'янської міської ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За даними слідства, чиновник "сприяв" видачі дозволів на розміщення малих архітектурних споруд. За "вирішення питання" начальник управління вимагав від громадянина 1200 доларів хабаря.

Сьогодні, 26 березня, фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час одержання коштів.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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