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Новини Хабарники
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Чиновника міськради Слов'янська затримано на хабарі 1,2 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі начальника одного з управлінь Слов'янської міської ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чиновника міськради Словянська затримано на хабарі 1,2 тис. дол., - Нацполіція 01

За даними слідства, чиновник "сприяв" видачі дозволів на розміщення малих архітектурних споруд. За "вирішення питання" начальник управління вимагав від громадянина 1200 доларів хабаря.

Сьогодні, 26 березня, фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час одержання коштів.

Чиновника міськради Словянська затримано на хабарі 1,2 тис. дол., - Нацполіція 02

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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Автор: 

хабар (4703) Нацполіція (15173) чиновник (802) Слов’янськ (600)


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На местных выборах, наверное, обещал хорошую жизнь?
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26.03.2021 22:49 Відповісти
Аякже. Як мінімум своєму виводку.
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26.03.2021 22:51 Відповісти
Жизь держись А ранним утром уже прикидывал куда бабло левое примкнуть и что купит любимой своей подруге
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26.03.2021 22:51 Відповісти
Чиновник горсовета Славянска задержан на взятке 1,2 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1206О, бедный Йорик.

Я знал его, Горацио
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26.03.2021 22:50 Відповісти
Распялі мальчіка!
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26.03.2021 22:56 Відповісти
 
 