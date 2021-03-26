47 країн в ООН назвали Росію "стороною конфлікту на Донбасі"
Низка країн ООН з нагоди сьомої річниці прийняття Генеральною Асамблеєю ООН резолюції "Територіальна цілісність України" визнали Росію стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті МЗС України.
"Сім років тому, 27 березня 2014 року, Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів держав-членів ООН схвалила резолюцію 68/262 "Територіальна цілісність України". Цією резолюцією міжнародна спільнота підтвердила, чітко та на повний голос, свою повну відданість суверенітету, політичній незалежності, єдності та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
Незважаючи на чіткі вимоги Генеральної Асамблеї, Російська Федерація не зупинила свою тимчасову окупацію Криму. Навпаки, вона продовжує зухвалі порушення та зловживання в галузі прав людини, а також нарощування військового потенціалу на півострові.
Дії Росії викликали занепокоєння у всьому світі, вони суперечать міжнародному праву, включно зі Статутом ООН, а також йдуть врозріз з Гельсінським заключним актом, міжнародним гуманітарним правом і правом у галузі прав людини. Намагання Росії узаконити спробу анексії Криму не є і не будуть визнані.
Ми також рішуче засуджуємо продовження Росією дестабілізації ситуації в Україні, особливо дії Росії в окремих районах Донецької та Луганської областей, що свідчать про нехтування нею її зобов'язаннями, взятими згідно з Мінськими домовленостями. Ми підтверджуємо свою підтримку зусиль Нормандського формату та тверду відданість мирному вирішенню конфлікту на сході України, відповідно до Мінських домовленостей та з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності України. Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником.
У черговий раз ми закликаємо Російську Федерацію негайно припинити окупацію нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і повністю виконати відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації в Криму. Ми вітаємо в принциповому плані ініціативу України щодо створення Міжнародної кримської платформи для консолідації зусиль світової спільноти щодо Криму".
Заяву підтримали представники Австралії, Австрії, Албанії, Бельгії, Греції, Грузії, Данії, Естонської Республіки, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Князівства Ліхтенштейн, Князівства Монако, Королівства Нідерландів, Коста Рики, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Люксембургу, Нової Зеландії, Норвегії, Португалії, Республіки Болгарія, Республіки Кіпр, Республіки Мальта, Республіки Маршаллові острови, Республіки Молдова, Республіки Північна Македонія, Республіки Польща, Республіки Словенія, Республіки Хорватія, Румунії, Словацької Республіки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, США, Туреччини, України, Федеративних Штатів Мікронезії, Фінляндії, Франції, ФРН, Чеської Республіки, Чорногорії, Швеції та Японії.
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но кацапы должны знать,что Крым - роковая ошибка их сцаря, и именно Крым будет причиной распада их сраной раSSеи!
этих мы нормально научились кончать на фронте
а наша власть,
сочувствующие представители диаспоры - которые откупаются знанием мови и наличием вишиванкі
а тккже мнимые партнеры евросоюза - своим сочувствием наводят ману на нашу голову
все эти факторы отвлекают и успокаивают наших граждан
а нам никак нельзя мирится с этим
выведем гнид
победим и вошей
Все ЭТИ факторы, не могут появиться НИ ОТКУДА...
Все о чем вы говорите, это ПРЯМЫЕ последствия воздействия кацов как на на Украину, так и на ЕС.. и остальное мировое сообщество... Последствия!
С этим мириться нельзя, с этим надо бороться. И не только с оружием в руках..
Против голосовали около 40 (плюс - минус 10).
Остальные - воздержались.
У вас как всегда +- И остальные воздержались... Потому - все ОК! ВЗЛЕТИТ, если конечно не упадет...
Если вы в своей профессии, как простой росянский инженер будете использовать понятие +- мы всегда будем рады вашим новым внедрениям в оборонку и расии...
Низкий вам поклон от всей Украины за ваши потуги. Нехай щастить!
Только в теории у чего то может быть чётко определённое значение параметров. (смотрите "Принцип неопределённости Гейзенберга") В машиностроении существует понятие - "поле допуска", какое представляет из себя "номинал - плюс - минус". Чем выше точность - тем меньше поле. В любом государстве имеющем свои стандарты метрологии - присутствует это понятие. При изготовлении детали 14 и детали 4 "квалитета" точности, разница в стоимости будет более чем в 10 раз. Следовательно если вы будете делать с избыточной точностью детали какие этого не требуют - ваша машина выйдет буквально "золотой". И хрен кто её купит.
Значит вам надо будет знать форму и размер детали до положения каждого атома. Кроме того - знать её температуру с абсолютной точностью (ибо при её изменении - деталь будет менять размер).
А из "Принципа неопределённости Гейзенберга", следует: чем точнее вам надо измерять, тем меньше должна быть длинна волны у света каким вы измеряете (потому как хрен вы чего точно измеряете "линейкой" у какой "деления шкалы" больше расстояния какое вы замеряете). Чем у него меньше длинна волны, тем больше частота и выше энергия. То есть измеряя, вы прикладываете к обьекту энергию, какая изменяет его параметры. Чем точнее - тем больше.
Хотите знать ТОЧНЫЙ размер хоть какого то обьекта??? Возьмите скажем атом золота и поместите в вакуум. Впрочем и в этом случае вы будете знать лишь то, что ваш атом известного размера будет с некоторой вероятностью находиться в некоторой области.
А в реальной жизни, уж поверьте, без "плюс - минус" - не обойтись.
Низкий вам поклон от всей Украины за ваши потуги. Нехай щастить!"
Как я понимаю, этот человек, считает что понятию "плюс - минус", не место в оборонке. Я пытаюсь ему обьяснить что какой бы то ни было размер НЕЛЬЗЯ определить с абсолютной точностью, кроме того, он постоянно будет изменяться. Потому в промышленности ВСЕГДА будут значения размеров "плюс минус".
(правда сомневаюсь что это кого то заинтересует)
Красные - против Украины (рашка и её сателлиты - Беларусь, Армения, Сирия, Северная Корея, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Боливия, Зимбабве, Судан)
Зеленые за Украину - Вся Европа, кроме Сербии (воздержалась). Англо-саксы (США,Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания). Все развитые страны вне Америки и Европы - Япония, Ю.Корея) + ещё несколько стран.
Остальные - воздержались или не голосовали...
И так постоянно проходят голосования, что касается Украины.
Наслідки цього дуже важливі для України. Бачу вже Болгарію... Добре...
Є дії - є наслідки... Є наслідки - є настання певних подій...