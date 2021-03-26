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Новини Агресія Росії проти України
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47 країн в ООН назвали Росію "стороною конфлікту на Донбасі"

47 країн в ООН назвали Росію

Низка країн ООН з нагоди сьомої річниці прийняття Генеральною Асамблеєю ООН резолюції "Територіальна цілісність України" визнали Росію стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті МЗС України.

"Сім років тому, 27 березня 2014 року, Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів держав-членів ООН схвалила резолюцію 68/262 "Територіальна цілісність України". Цією резолюцією міжнародна спільнота підтвердила, чітко та на повний голос, свою повну відданість суверенітету, політичній незалежності, єдності та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Незважаючи на чіткі вимоги Генеральної Асамблеї, Російська Федерація не зупинила свою тимчасову окупацію Криму. Навпаки, вона продовжує зухвалі порушення та зловживання в галузі прав людини, а також нарощування військового потенціалу на півострові.

Дії Росії викликали занепокоєння у всьому світі, вони суперечать міжнародному праву, включно зі Статутом ООН, а також йдуть врозріз з Гельсінським заключним актом, міжнародним гуманітарним правом і правом у галузі прав людини. Намагання Росії узаконити спробу анексії Криму не є і не будуть визнані.

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Ми також рішуче засуджуємо продовження Росією дестабілізації ситуації в Україні, особливо дії Росії в окремих районах Донецької та Луганської областей, що свідчать про нехтування нею її зобов'язаннями, взятими згідно з Мінськими домовленостями. Ми підтверджуємо свою підтримку зусиль Нормандського формату та тверду відданість мирному вирішенню конфлікту на сході України, відповідно до Мінських домовленостей та з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності України. Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником.

У черговий раз ми закликаємо Російську Федерацію негайно припинити окупацію нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і повністю виконати відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації в Криму. Ми вітаємо в принциповому плані ініціативу України щодо створення Міжнародної кримської платформи для консолідації зусиль світової спільноти щодо Криму".

Заяву підтримали представники Австралії, Австрії, Албанії, Бельгії, Греції, Грузії, Данії, Естонської Республіки, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Князівства Ліхтенштейн, Князівства Монако, Королівства Нідерландів, Коста Рики, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Люксембургу, Нової Зеландії, Норвегії, Португалії, Республіки Болгарія, Республіки Кіпр, Республіки Мальта, Республіки Маршаллові острови, Республіки Молдова, Республіки Північна Македонія, Республіки Польща, Республіки Словенія, Республіки Хорватія, Румунії, Словацької Республіки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, США, Туреччини, України, Федеративних Штатів Мікронезії, Фінляндії, Франції, ФРН, Чеської Республіки, Чорногорії, Швеції та Японії.

Автор: 

ООН (3347) росія (65191) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+15
Я щось не бачу у списку Угорщини... Єдина країна ЄС, яка не підтримала цю заяву.
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26.03.2021 23:31
+14
Так в кінці 18-го вводили. Мудрий та змучєний нарід так устал, што вибрал сєбє клоуноуомандующєго.
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26.03.2021 23:31
+11
Не свисти. Порох вже вводив військовий стан в прифронтових областях.
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27.03.2021 00:10
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А у нас даже со времён президентства Порошенко не ввели до сих пор военного положения.
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26.03.2021 23:27 Відповісти
Тут підніметься такий галас шо ховайся. Вже проходили.
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26.03.2021 23:30 Відповісти
Военное положение, комендантский час, конфискация имущества, всеобщая мобилизация... Езжайте в ОРДЛОсос, там всё это уже ввели.
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27.03.2021 00:02 Відповісти
Не свисти. Порох вже вводив військовий стан в прифронтових областях.
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27.03.2021 00:10 Відповісти
Перед выборами, когда хотел их сорвать.
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27.03.2021 08:25 Відповісти
Ватный рашистский длбб и что сорвал или *обнулился* в 6й раз?
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27.03.2021 12:08 Відповісти
Так оно обосралось выборы срывать "военным положением", ограничилось Донецкой и Луганской областями
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27.03.2021 13:27 Відповісти
А вы ЭТО хотите? Последствия знаете?
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26.03.2021 23:32 Відповісти
Атопутіннападьот?
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26.03.2021 23:37 Відповісти
Последствия таковы:Когда пыня без малейших проблем взял Крым(безропотная,ягнятская сдача,саша ответит рано или поздно),он в эйфории провозгласил "новороссию"(6 или семь областей Украины,точно не помню).Когда Украина наконец(!) начала оказывать вооружённое сопротивление-мегапланы "сверхдержавы" куда-то делись.Выводы делайте сами.
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26.03.2021 23:59 Відповісти
Це було однією з його помилок. Хоча так чи інакше це було неможливо, його сила не мала більшості у раді, а тому за воєний стан не проголосували би, адже поки діє воєний стан - нема виборів, інші гравці політичної арени таке ніколи б не дозволили.
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26.03.2021 23:35 Відповісти
Не було б виборів при воєнному стані, не було б Зеленського, а зостався б Порошенко. Треба було вводити воєнний стан.
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26.03.2021 23:49 Відповісти
а не Турчинов був би? А наскільки був би він легітимний перед світом, як президент?
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27.03.2021 00:17 Відповісти
Якщо б народ вибрав, то був би легітимний будь-хто, кого вибрали. Тобто, я не чекав саме від Вас такого простого питання.
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27.03.2021 00:31 Відповісти
так в тому то й справа, що для всього світу, для легітимності України, потрібно було провести вибори і в 14-му, і в 15-му, і 19-му роках! І що не можна було зробити, якби був введений воєний стан.
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27.03.2021 02:44 Відповісти
А що, президент, який ввів воєнний стан після нападу на його країну, автоматично втрачає легітимність?
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27.03.2021 02:54 Відповісти
Я ж кажу, що рада не проголосували би за це. Тому і не виносили, тому що знали позицію інших сил у парламенті і що вони не пропустять це рішення, а той факт, що Україна не змогла б оголосити воєнний стан, зіграло б на руку росіянам, які б мусолили цей факт по сьогодні )
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27.03.2021 01:16 Відповісти
Цікаве спостереження: при нагадуванні про можливість введення воєнного стану кількість "патріотів", судячи по кількості лайків за це, зменшується на кількість тролів.
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27.03.2021 02:02 Відповісти
А не вводят военное положение потому что за взяточниство и разворовывание бюджета во время ВП чиновников, судей, прокуроров и т.д. можно расстреливать без суда. А на зарплату ворью очень не хочется жить!
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26.03.2021 23:37 Відповісти
А Зільонський шо?
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26.03.2021 23:28 Відповісти
Він пів шостого.
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26.03.2021 23:30 Відповісти
вже на шість... і на розтяжці...
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26.03.2021 23:34 Відповісти
Ой, думаете, кто-то не не догадывается, какие там "поребрики" все организовали, а реально, какие действия ООН, а в чем смысл этой организации?
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26.03.2021 23:30 Відповісти
Почитайте Устав... Очень интересно...
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26.03.2021 23:51 Відповісти
Так в кінці 18-го вводили. Мудрий та змучєний нарід так устал, што вибрал сєбє клоуноуомандующєго.
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26.03.2021 23:31 Відповісти
правильно - клоуноомануючого
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26.03.2021 23:54 Відповісти
Я щось не бачу у списку Угорщини... Єдина країна ЄС, яка не підтримала цю заяву.
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26.03.2021 23:31 Відповісти
Да і на хер... Буркіна Фасо теж утрималася...
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26.03.2021 23:53 Відповісти
******.
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27.03.2021 12:52 Відповісти
М'яко так,сторона конфлікту.
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26.03.2021 23:33 Відповісти
Та ні... нормуль.. У нас казали так, що не можна зразу бити дурного, бо не факт що він не хворий і його не можна вилікувати... АЛЕ, якщо він не піддається лікуванню, тоді - БРИГАДУ.... і у відповідні місця... доки не вилікується.
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26.03.2021 23:40 Відповісти
Совок не боялися називати імперією зла і розміщати в Європі ядерні ракети.А совок мав п'яти мільйону регулярну армію і зброї набагато більше,ніж ******* москальщина.
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27.03.2021 00:28 Відповісти
25 лет крыса кремлёвская пуйло потирала лапы, желая откусить Крым, а Донбасс это уже как получится...
но кацапы должны знать,что Крым - роковая ошибка их сцаря, и именно Крым будет причиной распада их сраной раSSеи!
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26.03.2021 23:34 Відповісти
ТАК ПОРА ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ПЕРВЫМИ АЛБАНИЮ, КИПР И ЯПОНИЮ !!!
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26.03.2021 23:34 Відповісти
самый главный наш враг уже не кацапия
этих мы нормально научились кончать на фронте
а наша власть,
сочувствующие представители диаспоры - которые откупаются знанием мови и наличием вишиванкі
а тккже мнимые партнеры евросоюза - своим сочувствием наводят ману на нашу голову
все эти факторы отвлекают и успокаивают наших граждан
а нам никак нельзя мирится с этим
выведем гнид
победим и вошей
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26.03.2021 23:38 Відповісти
Вы так считаете? Это заблуждение...
Все ЭТИ факторы, не могут появиться НИ ОТКУДА...
Все о чем вы говорите, это ПРЯМЫЕ последствия воздействия кацов как на на Украину, так и на ЕС.. и остальное мировое сообщество... Последствия!
С этим мириться нельзя, с этим надо бороться. И не только с оружием в руках..
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27.03.2021 00:00 Відповісти
Самый главный враг свинособаки лишнехромосомные! От куда эти 73%? А 60,57% за бандюковоща? Только лишнехромосомы могли проголосовать!!!
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27.03.2021 10:55 Відповісти
47 країн в ООН назвали Росію "стороною конфлікту на Донбасі" - Цензор.НЕТ 2484
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27.03.2021 11:05 Відповісти
Иерусалим до сих пор не признан ООН территорией Израиля. Мешает это как-то израильтянам? Несомненно мешает.
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26.03.2021 23:42 Відповісти
МЕШАЕТ! НО, израильтяне не обстреливают Иерусалим...
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27.03.2021 00:02 Відповісти
Верно, русня тоже не обстреливает Симферополь. В основном на Воронеже отрывается.
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27.03.2021 00:10 Відповісти
47 стран из скольки? и что сказали другие?
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26.03.2021 23:46 Відповісти
А другие - это армяшки,Вануату ,минский округ страны-помойки,и прочие вЯЯликие державы?
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26.03.2021 23:52 Відповісти
Из около 200.
Против голосовали около 40 (плюс - минус 10).
Остальные - воздержались.
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26.03.2021 23:55 Відповісти
Вот потому вы простой росиянский инженер... ОКОЛО чего и с какими оговорками?
У вас как всегда +- И остальные воздержались... Потому - все ОК! ВЗЛЕТИТ, если конечно не упадет...
Если вы в своей профессии, как простой росянский инженер будете использовать понятие +- мы всегда будем рады вашим новым внедрениям в оборонку и расии...
Низкий вам поклон от всей Украины за ваши потуги. Нехай щастить!
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27.03.2021 00:11 Відповісти
Без поиска не помню. Не менее 160. Но стран признанных ООН - около 200 (цифра постоянно меняется). За 40 - беру свои слова обратно. Никаких подтверждений быстро не нашёл.

Только в теории у чего то может быть чётко определённое значение параметров. (смотрите "Принцип неопределённости Гейзенберга") В машиностроении существует понятие - "поле допуска", какое представляет из себя "номинал - плюс - минус". Чем выше точность - тем меньше поле. В любом государстве имеющем свои стандарты метрологии - присутствует это понятие. При изготовлении детали 14 и детали 4 "квалитета" точности, разница в стоимости будет более чем в 10 раз. Следовательно если вы будете делать с избыточной точностью детали какие этого не требуют - ваша машина выйдет буквально "золотой". И хрен кто её купит.
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27.03.2021 00:35 Відповісти
А до чого тут квантовий "Принцип неопределённости Гейзенберга", коли тут квантових ефектів і близько нема? Чи це так, щоб втулити зарозумний термін?
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27.03.2021 06:16 Відповісти
Ну вам же нужен ТОЧНЫЙ размер, БЕЗ допуска?

Значит вам надо будет знать форму и размер детали до положения каждого атома. Кроме того - знать её температуру с абсолютной точностью (ибо при её изменении - деталь будет менять размер).

А из "Принципа неопределённости Гейзенберга", следует: чем точнее вам надо измерять, тем меньше должна быть длинна волны у света каким вы измеряете (потому как хрен вы чего точно измеряете "линейкой" у какой "деления шкалы" больше расстояния какое вы замеряете). Чем у него меньше длинна волны, тем больше частота и выше энергия. То есть измеряя, вы прикладываете к обьекту энергию, какая изменяет его параметры. Чем точнее - тем больше.

Хотите знать ТОЧНЫЙ размер хоть какого то обьекта??? Возьмите скажем атом золота и поместите в вакуум. Впрочем и в этом случае вы будете знать лишь то, что ваш атом известного размера будет с некоторой вероятностью находиться в некоторой области.

А в реальной жизни, уж поверьте, без "плюс - минус" - не обойтись.
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27.03.2021 08:55 Відповісти
Вумный ,аж страшно, болтунчик рашистский *ни о чем*
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27.03.2021 12:41 Відповісти
Дякую за лекцію по квантовій механіці. Я її і сам непогано знаю як к.ф.-м.н. Але яке це відношення має до 40 держав плюс мінус 10?
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27.03.2021 16:03 Відповісти
"Если вы в своей профессии, как простой росянский инженер будете использовать понятие +- мы всегда будем рады вашим новым внедрениям в оборонку и расии...
Низкий вам поклон от всей Украины за ваши потуги. Нехай щастить!"

Как я понимаю, этот человек, считает что понятию "плюс - минус", не место в оборонке. Я пытаюсь ему обьяснить что какой бы то ни было размер НЕЛЬЗЯ определить с абсолютной точностью, кроме того, он постоянно будет изменяться. Потому в промышленности ВСЕГДА будут значения размеров "плюс минус".
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27.03.2021 21:07 Відповісти
Могу ещё изложить свой взгляд на то - что такое время, и возможны ли путешествия по нему.
(правда сомневаюсь что это кого то заинтересует)
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27.03.2021 21:10 Відповісти
Приблизительно так как на карте голосования в ООН (27 марта 2014 года в результате открытого голосования на 80-м пленарном заседании 68-й сессии Генасамблеии ООН. Согласно резолюции, ГА ООН подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах и не признаёт законности какого бы то ни было изменения статуса Крыма и статуса Севастополя - в пользу рашки).
Красные - против Украины (рашка и её сателлиты - Беларусь, Армения, Сирия, Северная Корея, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Боливия, Зимбабве, Судан)
Зеленые за Украину - Вся Европа, кроме Сербии (воздержалась). Англо-саксы (США,Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания). Все развитые страны вне Америки и Европы - Япония, Ю.Корея) + ещё несколько стран.
Остальные - воздержались или не голосовали...
И так постоянно проходят голосования, что касается Украины.

47 країн в ООН назвали Росію "стороною конфлікту на Донбасі" - Цензор.НЕТ 5010
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27.03.2021 00:08 Відповісти
Ну немного не так... Были которые НЕ ГОЛОСОВАЛИ и те которые ВОЗДЕРЖАЛИСЬ... Болгария например. А сейчас какой расклад ? Кто не голосовал? Кто воздержался и кто против? Это существенно!
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27.03.2021 00:21 Відповісти
Те, що є наразі - це дуже добре!
Наслідки цього дуже важливі для України. Бачу вже Болгарію... Добре...
Є дії - є наслідки... Є наслідки - є настання певних подій...
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26.03.2021 23:48 Відповісти
"параша производит впечатление сильной державы. больше она ничего не производит" (С)
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27.03.2021 00:01 Відповісти
Озвучте, будь-ласка, весь список: хто проти, а хто ухилився.
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27.03.2021 00:14 Відповісти
Разом з тим 47 це далеко не весь світ.....
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27.03.2021 05:46 Відповісти
Далеко не всі в світі знають що існує Україна і росія.
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27.03.2021 08:22 Відповісти
Сумнівно щоб хтось не чув про Росію.
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27.03.2021 08:45 Відповісти
Ты пока посасывай Крым, 5 лет трудовых лагерей и замораживание пенсий ты ,говнюк, уже получил , тотальная нищета уже не за горами , а там и развал а-ля ссссссср...
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27.03.2021 12:45 Відповісти
6/7 - это или дикие племена или авторитарные режимы.
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27.03.2021 08:19 Відповісти
К сожалению, этого пока недостаточно для исключения Рашки из Совета Безопасности
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27.03.2021 08:41 Відповісти
Може тепер дехто в Україні, нарешті, зрозуміє, що казати на агресора "та сторона", "повстанці" суперечить міжнародному праву і резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка чітко визначила що саме росія Є стороною конфлікту на Донбасі, тобто росія, а не якась віртуальна "та сторона".
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27.03.2021 09:21 Відповісти
хорошо.
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28.03.2021 01:48 Відповісти
 
 