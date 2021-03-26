47 стран в ООН назвали Россию "стороной конфликта на Донбассе"

Ряд стран ООН по случаю седьмой годовщины принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "Территориальная целостность Украины" признали Россию стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте МИД Украины.

"Семь лет назад, 27 марта 2014 года, Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов государств-членов ООН приняла резолюцию 68/262" Территориальная целостность Украины ". Этой резолюцией международное сообщество подтвердило, четко и во весь голос, свою полную преданность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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Несмотря на четкие требования Генеральной Ассамблеи, Российская Федерация не остановила свою временную оккупацию Крыма. Напротив, она продолжает дерзкие нарушения и злоупотребления в области прав человека, а также наращивание военного потенциала на полуострове.

Действия России вызвали беспокойство во всем мире, они противоречат международному праву, включая Уставом ООН, а также идут вразрез с Хельсинкским заключительным актом, международным гуманитарным правом и правом в области прав человека. Попытки России узаконить попытку аннексии Крыма не является и не будут признаны.

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Мы также решительно осуждаем продолжение Россией дестабилизации ситуации в Украине, особенно действия России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые свидетельствуют о пренебрежении ей обязательствами, взятыми согласно минским договоренностям. Мы подтверждаем свою поддержку усилий Нормандского формата и твердую приверженность мирному решению конфликта на востоке Украины, в соответствии с Минскими договоренностями и с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.

В очередной раз мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить оккупацию ею Автономной Республики Крым и города Севастополь и полностью выполнить соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Крыму. Мы приветствуем в принципиальном плане инициативу Украины о создании Международной крымской платформы для консолидации усилий мирового сообщества по Крыму".

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Заявление поддержали представители Австралии, Австрии, Албании, Бельгии, Греции, Грузии, Дании, Эстонской Республики, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Княжества Лихтенштейн, Княжества Монако, Нидерландов, Коста Рики, Латвийской Республики, Литовской Республики, Люксембурга, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Республики Болгария, Республики Кипр, Республики Мальта, Республики Маршалловы острова, Республики Молдова, Республики Северная Македония, Республики Польша, Республики Словения, Республики Хорватия, Румынии, Словакии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии , США, Турции, Украины, Федеративные Штаты Микронезии, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехии, Черногории, Швеции и Японии.