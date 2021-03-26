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Новости Агрессия России против Украины
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47 стран в ООН назвали Россию "стороной конфликта на Донбассе"

47 стран в ООН назвали Россию

Ряд стран ООН по случаю седьмой годовщины принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "Территориальная целостность Украины" признали Россию стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте МИД Украины.

 "Семь лет назад, 27 марта 2014 года, Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов государств-членов ООН приняла резолюцию 68/262" Территориальная целостность Украины ". Этой резолюцией международное сообщество подтвердило, четко и во весь голос, свою полную преданность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 2020 год оккупанты принудительно депортировали из Крыма 178 граждан Украины, - представитель Мониторинговой миссии ООН Хилько

Несмотря на четкие требования Генеральной Ассамблеи, Российская Федерация не остановила свою временную оккупацию Крыма. Напротив, она продолжает дерзкие нарушения и злоупотребления в области прав человека, а также наращивание военного потенциала на полуострове.

Действия России вызвали беспокойство во всем мире, они противоречат международному праву, включая Уставом ООН, а также идут вразрез с Хельсинкским заключительным актом, международным гуманитарным правом и правом в области прав человека. Попытки России узаконить попытку аннексии Крыма не является и не будут признаны.

Также читайте: Великобритания в ООН: Мы никогда не признаем незаконную оккупацию Крыма РФ

Мы также решительно осуждаем продолжение Россией дестабилизации ситуации в Украине, особенно действия России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые свидетельствуют о пренебрежении ей обязательствами, взятыми согласно минским договоренностям. Мы подтверждаем свою поддержку усилий Нормандского формата и твердую приверженность мирному решению конфликта на востоке Украины, в соответствии с Минскими договоренностями и с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.

В очередной раз мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить оккупацию ею Автономной Республики Крым и города Севастополь и полностью выполнить соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Крыму. Мы приветствуем в принципиальном плане инициативу Украины о создании Международной крымской платформы для консолидации усилий мирового сообщества по Крыму".

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 Заявление поддержали представители Австралии, Австрии, Албании, Бельгии, Греции, Грузии, Дании, Эстонской Республики, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Княжества Лихтенштейн, Княжества Монако, Нидерландов, Коста Рики, Латвийской Республики, Литовской Республики, Люксембурга, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Республики Болгария, Республики Кипр, Республики Мальта, Республики Маршалловы острова, Республики Молдова, Республики Северная Македония, Республики Польша, Республики Словения, Республики Хорватия, Румынии, Словакии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии , США, Турции, Украины, Федеративные Штаты Микронезии, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехии, Черногории, Швеции и Японии.

Автор: 

ООН (4168) россия (95546) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+15
Я щось не бачу у списку Угорщини... Єдина країна ЄС, яка не підтримала цю заяву.
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26.03.2021 23:31
+14
Так в кінці 18-го вводили. Мудрий та змучєний нарід так устал, што вибрал сєбє клоуноуомандующєго.
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26.03.2021 23:31
+11
Не свисти. Порох вже вводив військовий стан в прифронтових областях.
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27.03.2021 00:10
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А у нас даже со времён президентства Порошенко не ввели до сих пор военного положения.
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26.03.2021 23:27 Ответить
Тут підніметься такий галас шо ховайся. Вже проходили.
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26.03.2021 23:30 Ответить
Военное положение, комендантский час, конфискация имущества, всеобщая мобилизация... Езжайте в ОРДЛОсос, там всё это уже ввели.
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27.03.2021 00:02 Ответить
Не свисти. Порох вже вводив військовий стан в прифронтових областях.
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27.03.2021 00:10 Ответить
Перед выборами, когда хотел их сорвать.
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27.03.2021 08:25 Ответить
Ватный рашистский длбб и что сорвал или *обнулился* в 6й раз?
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27.03.2021 12:08 Ответить
Так оно обосралось выборы срывать "военным положением", ограничилось Донецкой и Луганской областями
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27.03.2021 13:27 Ответить
А вы ЭТО хотите? Последствия знаете?
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26.03.2021 23:32 Ответить
Атопутіннападьот?
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26.03.2021 23:37 Ответить
Последствия таковы:Когда пыня без малейших проблем взял Крым(безропотная,ягнятская сдача,саша ответит рано или поздно),он в эйфории провозгласил "новороссию"(6 или семь областей Украины,точно не помню).Когда Украина наконец(!) начала оказывать вооружённое сопротивление-мегапланы "сверхдержавы" куда-то делись.Выводы делайте сами.
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26.03.2021 23:59 Ответить
Це було однією з його помилок. Хоча так чи інакше це було неможливо, його сила не мала більшості у раді, а тому за воєний стан не проголосували би, адже поки діє воєний стан - нема виборів, інші гравці політичної арени таке ніколи б не дозволили.
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26.03.2021 23:35 Ответить
Не було б виборів при воєнному стані, не було б Зеленського, а зостався б Порошенко. Треба було вводити воєнний стан.
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26.03.2021 23:49 Ответить
а не Турчинов був би? А наскільки був би він легітимний перед світом, як президент?
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27.03.2021 00:17 Ответить
Якщо б народ вибрав, то був би легітимний будь-хто, кого вибрали. Тобто, я не чекав саме від Вас такого простого питання.
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27.03.2021 00:31 Ответить
так в тому то й справа, що для всього світу, для легітимності України, потрібно було провести вибори і в 14-му, і в 15-му, і 19-му роках! І що не можна було зробити, якби був введений воєний стан.
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27.03.2021 02:44 Ответить
А що, президент, який ввів воєнний стан після нападу на його країну, автоматично втрачає легітимність?
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27.03.2021 02:54 Ответить
Я ж кажу, що рада не проголосували би за це. Тому і не виносили, тому що знали позицію інших сил у парламенті і що вони не пропустять це рішення, а той факт, що Україна не змогла б оголосити воєнний стан, зіграло б на руку росіянам, які б мусолили цей факт по сьогодні )
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27.03.2021 01:16 Ответить
Цікаве спостереження: при нагадуванні про можливість введення воєнного стану кількість "патріотів", судячи по кількості лайків за це, зменшується на кількість тролів.
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27.03.2021 02:02 Ответить
А не вводят военное положение потому что за взяточниство и разворовывание бюджета во время ВП чиновников, судей, прокуроров и т.д. можно расстреливать без суда. А на зарплату ворью очень не хочется жить!
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26.03.2021 23:37 Ответить
А Зільонський шо?
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26.03.2021 23:28 Ответить
Він пів шостого.
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26.03.2021 23:30 Ответить
вже на шість... і на розтяжці...
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26.03.2021 23:34 Ответить
Ой, думаете, кто-то не не догадывается, какие там "поребрики" все организовали, а реально, какие действия ООН, а в чем смысл этой организации?
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26.03.2021 23:30 Ответить
Почитайте Устав... Очень интересно...
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26.03.2021 23:51 Ответить
Так в кінці 18-го вводили. Мудрий та змучєний нарід так устал, што вибрал сєбє клоуноуомандующєго.
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26.03.2021 23:31 Ответить
правильно - клоуноомануючого
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26.03.2021 23:54 Ответить
Я щось не бачу у списку Угорщини... Єдина країна ЄС, яка не підтримала цю заяву.
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26.03.2021 23:31 Ответить
Да і на хер... Буркіна Фасо теж утрималася...
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26.03.2021 23:53 Ответить
******.
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27.03.2021 12:52 Ответить
М'яко так,сторона конфлікту.
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26.03.2021 23:33 Ответить
Та ні... нормуль.. У нас казали так, що не можна зразу бити дурного, бо не факт що він не хворий і його не можна вилікувати... АЛЕ, якщо він не піддається лікуванню, тоді - БРИГАДУ.... і у відповідні місця... доки не вилікується.
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26.03.2021 23:40 Ответить
Совок не боялися називати імперією зла і розміщати в Європі ядерні ракети.А совок мав п'яти мільйону регулярну армію і зброї набагато більше,ніж ******* москальщина.
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27.03.2021 00:28 Ответить
25 лет крыса кремлёвская пуйло потирала лапы, желая откусить Крым, а Донбасс это уже как получится...
но кацапы должны знать,что Крым - роковая ошибка их сцаря, и именно Крым будет причиной распада их сраной раSSеи!
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26.03.2021 23:34 Ответить
ТАК ПОРА ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ПЕРВЫМИ АЛБАНИЮ, КИПР И ЯПОНИЮ !!!
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26.03.2021 23:34 Ответить
самый главный наш враг уже не кацапия
этих мы нормально научились кончать на фронте
а наша власть,
сочувствующие представители диаспоры - которые откупаются знанием мови и наличием вишиванкі
а тккже мнимые партнеры евросоюза - своим сочувствием наводят ману на нашу голову
все эти факторы отвлекают и успокаивают наших граждан
а нам никак нельзя мирится с этим
выведем гнид
победим и вошей
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26.03.2021 23:38 Ответить
Вы так считаете? Это заблуждение...
Все ЭТИ факторы, не могут появиться НИ ОТКУДА...
Все о чем вы говорите, это ПРЯМЫЕ последствия воздействия кацов как на на Украину, так и на ЕС.. и остальное мировое сообщество... Последствия!
С этим мириться нельзя, с этим надо бороться. И не только с оружием в руках..
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27.03.2021 00:00 Ответить
Самый главный враг свинособаки лишнехромосомные! От куда эти 73%? А 60,57% за бандюковоща? Только лишнехромосомы могли проголосовать!!!
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27.03.2021 10:55 Ответить
47 країн в ООН назвали Росію "стороною конфлікту на Донбасі" - Цензор.НЕТ 2484
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27.03.2021 11:05 Ответить
Иерусалим до сих пор не признан ООН территорией Израиля. Мешает это как-то израильтянам? Несомненно мешает.
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26.03.2021 23:42 Ответить
МЕШАЕТ! НО, израильтяне не обстреливают Иерусалим...
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27.03.2021 00:02 Ответить
Верно, русня тоже не обстреливает Симферополь. В основном на Воронеже отрывается.
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27.03.2021 00:10 Ответить
47 стран из скольки? и что сказали другие?
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26.03.2021 23:46 Ответить
А другие - это армяшки,Вануату ,минский округ страны-помойки,и прочие вЯЯликие державы?
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26.03.2021 23:52 Ответить
Из около 200.
Против голосовали около 40 (плюс - минус 10).
Остальные - воздержались.
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26.03.2021 23:55 Ответить
Вот потому вы простой росиянский инженер... ОКОЛО чего и с какими оговорками?
У вас как всегда +- И остальные воздержались... Потому - все ОК! ВЗЛЕТИТ, если конечно не упадет...
Если вы в своей профессии, как простой росянский инженер будете использовать понятие +- мы всегда будем рады вашим новым внедрениям в оборонку и расии...
Низкий вам поклон от всей Украины за ваши потуги. Нехай щастить!
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27.03.2021 00:11 Ответить
Без поиска не помню. Не менее 160. Но стран признанных ООН - около 200 (цифра постоянно меняется). За 40 - беру свои слова обратно. Никаких подтверждений быстро не нашёл.

Только в теории у чего то может быть чётко определённое значение параметров. (смотрите "Принцип неопределённости Гейзенберга") В машиностроении существует понятие - "поле допуска", какое представляет из себя "номинал - плюс - минус". Чем выше точность - тем меньше поле. В любом государстве имеющем свои стандарты метрологии - присутствует это понятие. При изготовлении детали 14 и детали 4 "квалитета" точности, разница в стоимости будет более чем в 10 раз. Следовательно если вы будете делать с избыточной точностью детали какие этого не требуют - ваша машина выйдет буквально "золотой". И хрен кто её купит.
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27.03.2021 00:35 Ответить
А до чого тут квантовий "Принцип неопределённости Гейзенберга", коли тут квантових ефектів і близько нема? Чи це так, щоб втулити зарозумний термін?
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27.03.2021 06:16 Ответить
Ну вам же нужен ТОЧНЫЙ размер, БЕЗ допуска?

Значит вам надо будет знать форму и размер детали до положения каждого атома. Кроме того - знать её температуру с абсолютной точностью (ибо при её изменении - деталь будет менять размер).

А из "Принципа неопределённости Гейзенберга", следует: чем точнее вам надо измерять, тем меньше должна быть длинна волны у света каким вы измеряете (потому как хрен вы чего точно измеряете "линейкой" у какой "деления шкалы" больше расстояния какое вы замеряете). Чем у него меньше длинна волны, тем больше частота и выше энергия. То есть измеряя, вы прикладываете к обьекту энергию, какая изменяет его параметры. Чем точнее - тем больше.

Хотите знать ТОЧНЫЙ размер хоть какого то обьекта??? Возьмите скажем атом золота и поместите в вакуум. Впрочем и в этом случае вы будете знать лишь то, что ваш атом известного размера будет с некоторой вероятностью находиться в некоторой области.

А в реальной жизни, уж поверьте, без "плюс - минус" - не обойтись.
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27.03.2021 08:55 Ответить
Вумный ,аж страшно, болтунчик рашистский *ни о чем*
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27.03.2021 12:41 Ответить
Дякую за лекцію по квантовій механіці. Я її і сам непогано знаю як к.ф.-м.н. Але яке це відношення має до 40 держав плюс мінус 10?
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27.03.2021 16:03 Ответить
"Если вы в своей профессии, как простой росянский инженер будете использовать понятие +- мы всегда будем рады вашим новым внедрениям в оборонку и расии...
Низкий вам поклон от всей Украины за ваши потуги. Нехай щастить!"

Как я понимаю, этот человек, считает что понятию "плюс - минус", не место в оборонке. Я пытаюсь ему обьяснить что какой бы то ни было размер НЕЛЬЗЯ определить с абсолютной точностью, кроме того, он постоянно будет изменяться. Потому в промышленности ВСЕГДА будут значения размеров "плюс минус".
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27.03.2021 21:07 Ответить
Могу ещё изложить свой взгляд на то - что такое время, и возможны ли путешествия по нему.
(правда сомневаюсь что это кого то заинтересует)
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27.03.2021 21:10 Ответить
Приблизительно так как на карте голосования в ООН (27 марта 2014 года в результате открытого голосования на 80-м пленарном заседании 68-й сессии Генасамблеии ООН. Согласно резолюции, ГА ООН подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах и не признаёт законности какого бы то ни было изменения статуса Крыма и статуса Севастополя - в пользу рашки).
Красные - против Украины (рашка и её сателлиты - Беларусь, Армения, Сирия, Северная Корея, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Боливия, Зимбабве, Судан)
Зеленые за Украину - Вся Европа, кроме Сербии (воздержалась). Англо-саксы (США,Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания). Все развитые страны вне Америки и Европы - Япония, Ю.Корея) + ещё несколько стран.
Остальные - воздержались или не голосовали...
И так постоянно проходят голосования, что касается Украины.

47 країн в ООН назвали Росію "стороною конфлікту на Донбасі" - Цензор.НЕТ 5010
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27.03.2021 00:08 Ответить
Ну немного не так... Были которые НЕ ГОЛОСОВАЛИ и те которые ВОЗДЕРЖАЛИСЬ... Болгария например. А сейчас какой расклад ? Кто не голосовал? Кто воздержался и кто против? Это существенно!
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27.03.2021 00:21 Ответить
Те, що є наразі - це дуже добре!
Наслідки цього дуже важливі для України. Бачу вже Болгарію... Добре...
Є дії - є наслідки... Є наслідки - є настання певних подій...
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26.03.2021 23:48 Ответить
"параша производит впечатление сильной державы. больше она ничего не производит" (С)
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27.03.2021 00:01 Ответить
Озвучте, будь-ласка, весь список: хто проти, а хто ухилився.
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27.03.2021 00:14 Ответить
Разом з тим 47 це далеко не весь світ.....
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27.03.2021 05:46 Ответить
Далеко не всі в світі знають що існує Україна і росія.
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27.03.2021 08:22 Ответить
Сумнівно щоб хтось не чув про Росію.
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27.03.2021 08:45 Ответить
Ты пока посасывай Крым, 5 лет трудовых лагерей и замораживание пенсий ты ,говнюк, уже получил , тотальная нищета уже не за горами , а там и развал а-ля ссссссср...
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27.03.2021 12:45 Ответить
6/7 - это или дикие племена или авторитарные режимы.
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27.03.2021 08:19 Ответить
К сожалению, этого пока недостаточно для исключения Рашки из Совета Безопасности
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27.03.2021 08:41 Ответить
Може тепер дехто в Україні, нарешті, зрозуміє, що казати на агресора "та сторона", "повстанці" суперечить міжнародному праву і резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка чітко визначила що саме росія Є стороною конфлікту на Донбасі, тобто росія, а не якась віртуальна "та сторона".
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27.03.2021 09:21 Ответить
хорошо.
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28.03.2021 01:48 Ответить
 
 