47 стран в ООН назвали Россию "стороной конфликта на Донбассе"
Ряд стран ООН по случаю седьмой годовщины принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "Территориальная целостность Украины" признали Россию стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте МИД Украины.
"Семь лет назад, 27 марта 2014 года, Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов государств-членов ООН приняла резолюцию 68/262" Территориальная целостность Украины ". Этой резолюцией международное сообщество подтвердило, четко и во весь голос, свою полную преданность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Несмотря на четкие требования Генеральной Ассамблеи, Российская Федерация не остановила свою временную оккупацию Крыма. Напротив, она продолжает дерзкие нарушения и злоупотребления в области прав человека, а также наращивание военного потенциала на полуострове.
Действия России вызвали беспокойство во всем мире, они противоречат международному праву, включая Уставом ООН, а также идут вразрез с Хельсинкским заключительным актом, международным гуманитарным правом и правом в области прав человека. Попытки России узаконить попытку аннексии Крыма не является и не будут признаны.
Мы также решительно осуждаем продолжение Россией дестабилизации ситуации в Украине, особенно действия России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые свидетельствуют о пренебрежении ей обязательствами, взятыми согласно минским договоренностям. Мы подтверждаем свою поддержку усилий Нормандского формата и твердую приверженность мирному решению конфликта на востоке Украины, в соответствии с Минскими договоренностями и с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.
В очередной раз мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить оккупацию ею Автономной Республики Крым и города Севастополь и полностью выполнить соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Крыму. Мы приветствуем в принципиальном плане инициативу Украины о создании Международной крымской платформы для консолидации усилий мирового сообщества по Крыму".
Заявление поддержали представители Австралии, Австрии, Албании, Бельгии, Греции, Грузии, Дании, Эстонской Республики, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Княжества Лихтенштейн, Княжества Монако, Нидерландов, Коста Рики, Латвийской Республики, Литовской Республики, Люксембурга, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Республики Болгария, Республики Кипр, Республики Мальта, Республики Маршалловы острова, Республики Молдова, Республики Северная Македония, Республики Польша, Республики Словения, Республики Хорватия, Румынии, Словакии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии , США, Турции, Украины, Федеративные Штаты Микронезии, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехии, Черногории, Швеции и Японии.
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но кацапы должны знать,что Крым - роковая ошибка их сцаря, и именно Крым будет причиной распада их сраной раSSеи!
этих мы нормально научились кончать на фронте
а наша власть,
сочувствующие представители диаспоры - которые откупаются знанием мови и наличием вишиванкі
а тккже мнимые партнеры евросоюза - своим сочувствием наводят ману на нашу голову
все эти факторы отвлекают и успокаивают наших граждан
а нам никак нельзя мирится с этим
выведем гнид
победим и вошей
Все ЭТИ факторы, не могут появиться НИ ОТКУДА...
Все о чем вы говорите, это ПРЯМЫЕ последствия воздействия кацов как на на Украину, так и на ЕС.. и остальное мировое сообщество... Последствия!
С этим мириться нельзя, с этим надо бороться. И не только с оружием в руках..
Против голосовали около 40 (плюс - минус 10).
Остальные - воздержались.
У вас как всегда +- И остальные воздержались... Потому - все ОК! ВЗЛЕТИТ, если конечно не упадет...
Если вы в своей профессии, как простой росянский инженер будете использовать понятие +- мы всегда будем рады вашим новым внедрениям в оборонку и расии...
Низкий вам поклон от всей Украины за ваши потуги. Нехай щастить!
Только в теории у чего то может быть чётко определённое значение параметров. (смотрите "Принцип неопределённости Гейзенберга") В машиностроении существует понятие - "поле допуска", какое представляет из себя "номинал - плюс - минус". Чем выше точность - тем меньше поле. В любом государстве имеющем свои стандарты метрологии - присутствует это понятие. При изготовлении детали 14 и детали 4 "квалитета" точности, разница в стоимости будет более чем в 10 раз. Следовательно если вы будете делать с избыточной точностью детали какие этого не требуют - ваша машина выйдет буквально "золотой". И хрен кто её купит.
Значит вам надо будет знать форму и размер детали до положения каждого атома. Кроме того - знать её температуру с абсолютной точностью (ибо при её изменении - деталь будет менять размер).
А из "Принципа неопределённости Гейзенберга", следует: чем точнее вам надо измерять, тем меньше должна быть длинна волны у света каким вы измеряете (потому как хрен вы чего точно измеряете "линейкой" у какой "деления шкалы" больше расстояния какое вы замеряете). Чем у него меньше длинна волны, тем больше частота и выше энергия. То есть измеряя, вы прикладываете к обьекту энергию, какая изменяет его параметры. Чем точнее - тем больше.
Хотите знать ТОЧНЫЙ размер хоть какого то обьекта??? Возьмите скажем атом золота и поместите в вакуум. Впрочем и в этом случае вы будете знать лишь то, что ваш атом известного размера будет с некоторой вероятностью находиться в некоторой области.
А в реальной жизни, уж поверьте, без "плюс - минус" - не обойтись.
Низкий вам поклон от всей Украины за ваши потуги. Нехай щастить!"
Как я понимаю, этот человек, считает что понятию "плюс - минус", не место в оборонке. Я пытаюсь ему обьяснить что какой бы то ни было размер НЕЛЬЗЯ определить с абсолютной точностью, кроме того, он постоянно будет изменяться. Потому в промышленности ВСЕГДА будут значения размеров "плюс минус".
(правда сомневаюсь что это кого то заинтересует)
Красные - против Украины (рашка и её сателлиты - Беларусь, Армения, Сирия, Северная Корея, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Боливия, Зимбабве, Судан)
Зеленые за Украину - Вся Европа, кроме Сербии (воздержалась). Англо-саксы (США,Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания). Все развитые страны вне Америки и Европы - Япония, Ю.Корея) + ещё несколько стран.
Остальные - воздержались или не голосовали...
И так постоянно проходят голосования, что касается Украины.
Наслідки цього дуже важливі для України. Бачу вже Болгарію... Добре...
Є дії - є наслідки... Є наслідки - є настання певних подій...