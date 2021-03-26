Посол Великої Британії Сіммонс: РФ має забезпечити припинення вогню
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс прокоментувала загибель на донбасі чотирьох захисників України.
Свою позицію дипломат озвучила в Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"З жахом дізналася про загибель 4 українських військових унаслідок обстрілу поблизу населеного пункту Шуми сьогодні. Режиму припинення вогню слід дотримуватися, Росія має забезпечити його виконання підтримуваними нею силами. Навіть одне втрачене життя - це вже багато", - написала Сіммонс.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 березня внаслідок обстрілу на Донбасі в районі Шумів загинули четверо захисників України. Ще двоє військовослужбовців зазнали поранень.
Українська делегація в ТКГ зібралася на термінове засідання.
За словами спікера делегації Олексія Арестовича, українська делегація через механізм СЦКК 9 разів намагалася зупинити обстріл, внаслідок якого загинули українські воїни.
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то ты вечером записуй как назавтра попасть в аккаунт...щоб утром не приходилось новый изобретать
первая реакция на гибель наших военных...
а некоторые только перепугано прозванивают...консультируются ибо не знают что каркнуть чтобы ***** не обиделось...
В хозяйстве такая вещь бы пригодилась 😀😀😀
https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан https://twitter.com/UA_CIbercat_ @UA_CIbercat_ https://twitter.com/UA_CIbercat_/status/1375460209716572162 3 ч
Шо там, хомчак ще на больнічку не заліг?