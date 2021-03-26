Посол Великої Британії Сіммонс: РФ має забезпечити припинення вогню

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс прокоментувала загибель на донбасі чотирьох захисників України.

Свою позицію дипломат озвучила в Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"З жахом дізналася про загибель 4 українських військових унаслідок обстрілу поблизу населеного пункту Шуми сьогодні. Режиму припинення вогню слід дотримуватися, Росія має забезпечити його виконання підтримуваними нею силами. Навіть одне втрачене життя - це вже багато", - написала Сіммонс.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 березня внаслідок обстрілу на Донбасі в районі Шумів загинули четверо захисників України. Ще двоє військовослужбовців зазнали поранень.

Українська делегація в ТКГ зібралася на термінове засідання.

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За словами спікера делегації Олексія Арестовича, українська делегація через механізм СЦКК 9 разів намагалася зупинити обстріл, внаслідок якого загинули українські воїни.

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