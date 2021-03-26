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Новини Агресія Росії проти України
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Посол Великої Британії Сіммонс: РФ має забезпечити припинення вогню

Посол Великої Британії Сіммонс: РФ має забезпечити припинення вогню

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс прокоментувала загибель на донбасі чотирьох захисників України.

Свою позицію дипломат озвучила в Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"З жахом дізналася про загибель 4 українських військових унаслідок обстрілу поблизу населеного пункту Шуми сьогодні. Режиму припинення вогню слід дотримуватися, Росія має забезпечити його виконання підтримуваними нею силами. Навіть одне втрачене життя - це вже багато", - написала Сіммонс.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 березня внаслідок обстрілу на Донбасі в районі Шумів загинули четверо захисників України. Ще двоє військовослужбовців зазнали поранень.

Українська делегація в ТКГ зібралася на термінове засідання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чотири українські воїни загинули в результаті обстрілу окупантами на Донбасі, - Бутусов

За словами спікера делегації Олексія Арестовича, українська делегація через механізм СЦКК 9 разів намагалася зупинити обстріл, внаслідок якого загинули українські воїни.

Читайте також: Рада на найближчому засіданні відреагує на загибель військовослужбовців на Донбасі, - Разумков

Посол Великої Британії Сіммонс: РФ має забезпечити припинення вогню 01

Автор: 

Велика Британія (5581) смерть (6750) Донбас (22356) втрати (4398) Сіммонс Мелінда (114)


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Топ коментарі
+11
Для начала Великобритания должна выполнить Будапештский меморандум
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26.03.2021 19:51
+8
Одно сотрясение воздуха!
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26.03.2021 19:51
+6
обсе в очередной раз выраит свою обеспокоеность. и на этом все. а ядерные головки отдали за обещания нодписанные вилами по воде. вот и видим сейчас цену их слова. получаеться что Ким Чен Ын. умнее наих правителей
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26.03.2021 19:57
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Одно сотрясение воздуха!
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26.03.2021 19:51 Відповісти
дипломатично - озабоченность.... причем чувак сделал это в перерыве между ланчем и бранчем....
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26.03.2021 21:01 Відповісти
Для начала Великобритания должна выполнить Будапештский меморандум
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26.03.2021 19:51 Відповісти
для начала кацапердия должна выполнить будапештский меморандум...
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26.03.2021 19:59 Відповісти
а ты кто,бродяга? ко мне такие не обращались,ни с извилинами,ни без извилин
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26.03.2021 20:38 Відповісти
это у меня короткая память?
то ты вечером записуй как назавтра попасть в аккаунт...щоб утром не приходилось новый изобретать
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26.03.2021 20:49 Відповісти
Конечно, когда пишешь за дотацию с памятью всегда туго
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04.04.2021 14:31 Відповісти
и что же в нем исполнять ?
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26.03.2021 20:30 Відповісти
Взятые на себя обязательства. В любом праве, в т.ч. и международном, если не указан способ выполнения обязательств , счи тается, что он выполняется любым способом.
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26.03.2021 20:35 Відповісти
ну вот они и выполняют так как это _им_ выгодно понимать конкретики ведь там нету
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26.03.2021 20:39 Відповісти
Никто ничего не выполняет. Там , есть базовое обязательство. Неприкосновенность границ и не использование вооружений. РФ регулярно его нарушает. А ВБ и США делают вид, что не замечают.О Крыме ,я уж молчу
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26.03.2021 20:43 Відповісти
"Неприкосновенность границ и не использование вооружений" это не обязательство - это всего лишь декларация. Обязательства выглядят по другому.
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26.03.2021 20:52 Відповісти
Свою часть Украина БМ выполнила. Как бы кто что не прописывал, если нет желания выполнять договора, они не стоят и бумаги ,на которой стоят подписи
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04.04.2021 14:30 Відповісти
спасибо!
первая реакция на гибель наших военных...
а некоторые только перепугано прозванивают...консультируются ибо не знают что каркнуть чтобы ***** не обиделось...
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26.03.2021 19:52 Відповісти
Гаранты . Они такие .
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26.03.2021 19:52 Відповісти
Пусть вернут Украине ее ядерный потенциал - третий в мире !!!
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26.03.2021 19:56 Відповісти
Вас кто-то принуждал? Вас - в смысле Народ Украины?
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26.03.2021 19:58 Відповісти
Лично меня никто не спросил . А я, как хозяйка , не разрешила бы отдавать такие добро ,
В хозяйстве такая вещь бы пригодилась 😀😀😀
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26.03.2021 20:01 Відповісти
Пани хочет украсть мое сердце? Моя Тигра тоже категорически против моего желания сократить наш домашний арсенал - нехай буде, чи ми кудись пiйдемо, чи до нас хтось прiйде.
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26.03.2021 20:05 Відповісти
А ещё из корпуса ракеты мангал можно сварить 😀😀😀
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26.03.2021 20:15 Відповісти
Президент США от имени США взял на себя обязательства. А теперь включает дурака и делает вид , что у яСША нет обязательств по БМ. Это будет дорого стоить США. Намного больше, чем выполнить свои обязательства перед Украиной
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26.03.2021 20:38 Відповісти
на территории Украины размещалось готовое ЯО (имеет ограничены строк службы), а ядерный потенциал, это и технологи и производственные мощности (этого у нас никогда не было). как вернуть то чего не было ?
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26.03.2021 20:43 Відповісти
обсе в очередной раз выраит свою обеспокоеность. и на этом все. а ядерные головки отдали за обещания нодписанные вилами по воде. вот и видим сейчас цену их слова. получаеться что Ким Чен Ын. умнее наих правителей
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26.03.2021 19:57 Відповісти
Они могут говорить что угодно, никто не будет защищать Украину кроме собственных ВС, для чего они и существуют. Но пока страна будет под руководством клоунов и агентов кремля, будет продолжаться этот позор, власть будет бороться с теми кто разрисовал в ОП двери, а на выпады агрессора, завывать о помощи к ОБСЕ.
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26.03.2021 20:03 Відповісти
рашка должна еще санкций получить для ее же пользы, это собственно и все, что она должна
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26.03.2021 20:11 Відповісти
Актуально для России и сегодня !Посол Великої Британії Сіммонс: РФ має забезпечити припинення вогню - Цензор.НЕТ 8288
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26.03.2021 20:17 Відповісти
Пиз..обол! Кацапия уже семь лет "обеспечивает прекращение огня", через своих продажных европейских друзей, только работают, они, над прекращением огня со стороны Украины.
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26.03.2021 20:25 Відповісти
Первые озаботились жде продолжение
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26.03.2021 20:25 Відповісти
https://twitter.com/UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан https://twitter.com/UA_CIbercat_ @UA_CIbercat_ https://twitter.com/UA_CIbercat_/status/1375460209716572162 3 ч

Шо там, хомчак ще на больнічку не заліг?
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26.03.2021 20:37 Відповісти
Это кто там пропищал? Посол "гаранта" в Украине черкнула в ФБ о том, что должна делать или не делать РФ. Как-то очень странно. Или у англичан нет посольства в РФ или они просто дешёвые меркантильные сцыкуны
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27.03.2021 12:14 Відповісти
верно.
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28.03.2021 02:13 Відповісти
 
 