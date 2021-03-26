Посол Великобритании Симмонс: РФ должна обеспечить прекращение огня

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала гибель на донбассе четверых защитников Украины.

Свою позицию дипломат озвучила в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"С ужасом узнала о гибели 4 украинских военных в результате обстрела вблизи населенного пункта Шумы сегодня. Режим прекращения огня следует соблюдать, Россия должна обеспечить его выполнение поддерживаемыми ею силами. Даже одна потерянная жизнь - это уже много", - написала Симмонс.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 марта в результате обстрела на Донбассе в районе Шумов погибли четверо защитников Украины. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Украинская делегация в ТКГ собралась на срочное заседание.

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По словам спикера делегации Алексея Арестовича, украинская делегация через механизм СЦКК 9 раз пыталась остановить обстрел, в результате которого погибли украинские воины.