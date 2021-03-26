РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13498 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 537 34

Посол Великобритании Симмонс: РФ должна обеспечить прекращение огня

Посол Великобритании Симмонс: РФ должна обеспечить прекращение огня

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала гибель на донбассе четверых защитников Украины.

Свою позицию дипломат озвучила в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"С ужасом узнала о гибели 4 украинских военных в результате обстрела вблизи населенного пункта Шумы сегодня. Режим прекращения огня следует соблюдать, Россия должна обеспечить его выполнение поддерживаемыми ею силами. Даже одна потерянная жизнь - это уже много", - написала Симмонс.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 марта в результате обстрела на Донбассе в районе Шумов погибли четверо защитников Украины. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Украинская делегация в ТКГ собралась на срочное заседание.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский проводит консультации с "нормандской четверкой" из-за обострения на Донбассе, - Арестович

По словам спикера делегации Алексея Арестовича, украинская делегация через механизм СЦКК 9 раз пыталась остановить обстрел, в результате которого погибли украинские воины.

Посол Великобритании Симмонс: РФ должна обеспечить прекращение огня 01

Автор: 

Великобритания (4956) смерть (9223) Донбасс (26956) потери (4384) Симмонс Мелинда (103)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Для начала Великобритания должна выполнить Будапештский меморандум
показать весь комментарий
26.03.2021 19:51
+8
Одно сотрясение воздуха!
показать весь комментарий
26.03.2021 19:51
+6
обсе в очередной раз выраит свою обеспокоеность. и на этом все. а ядерные головки отдали за обещания нодписанные вилами по воде. вот и видим сейчас цену их слова. получаеться что Ким Чен Ын. умнее наих правителей
показать весь комментарий
26.03.2021 19:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одно сотрясение воздуха!
показать весь комментарий
26.03.2021 19:51 Ответить
дипломатично - озабоченность.... причем чувак сделал это в перерыве между ланчем и бранчем....
показать весь комментарий
26.03.2021 21:01 Ответить
Для начала Великобритания должна выполнить Будапештский меморандум
показать весь комментарий
26.03.2021 19:51 Ответить
для начала кацапердия должна выполнить будапештский меморандум...
показать весь комментарий
26.03.2021 19:59 Ответить
а ты кто,бродяга? ко мне такие не обращались,ни с извилинами,ни без извилин
показать весь комментарий
26.03.2021 20:38 Ответить
это у меня короткая память?
то ты вечером записуй как назавтра попасть в аккаунт...щоб утром не приходилось новый изобретать
показать весь комментарий
26.03.2021 20:49 Ответить
Конечно, когда пишешь за дотацию с памятью всегда туго
показать весь комментарий
04.04.2021 14:31 Ответить
и что же в нем исполнять ?
показать весь комментарий
26.03.2021 20:30 Ответить
Взятые на себя обязательства. В любом праве, в т.ч. и международном, если не указан способ выполнения обязательств , счи тается, что он выполняется любым способом.
показать весь комментарий
26.03.2021 20:35 Ответить
ну вот они и выполняют так как это _им_ выгодно понимать конкретики ведь там нету
показать весь комментарий
26.03.2021 20:39 Ответить
Никто ничего не выполняет. Там , есть базовое обязательство. Неприкосновенность границ и не использование вооружений. РФ регулярно его нарушает. А ВБ и США делают вид, что не замечают.О Крыме ,я уж молчу
показать весь комментарий
26.03.2021 20:43 Ответить
"Неприкосновенность границ и не использование вооружений" это не обязательство - это всего лишь декларация. Обязательства выглядят по другому.
показать весь комментарий
26.03.2021 20:52 Ответить
Свою часть Украина БМ выполнила. Как бы кто что не прописывал, если нет желания выполнять договора, они не стоят и бумаги ,на которой стоят подписи
показать весь комментарий
04.04.2021 14:30 Ответить
спасибо!
первая реакция на гибель наших военных...
а некоторые только перепугано прозванивают...консультируются ибо не знают что каркнуть чтобы ***** не обиделось...
показать весь комментарий
26.03.2021 19:52 Ответить
Гаранты . Они такие .
показать весь комментарий
26.03.2021 19:52 Ответить
Пусть вернут Украине ее ядерный потенциал - третий в мире !!!
показать весь комментарий
26.03.2021 19:56 Ответить
Вас кто-то принуждал? Вас - в смысле Народ Украины?
показать весь комментарий
26.03.2021 19:58 Ответить
Лично меня никто не спросил . А я, как хозяйка , не разрешила бы отдавать такие добро ,
В хозяйстве такая вещь бы пригодилась 😀😀😀
показать весь комментарий
26.03.2021 20:01 Ответить
Пани хочет украсть мое сердце? Моя Тигра тоже категорически против моего желания сократить наш домашний арсенал - нехай буде, чи ми кудись пiйдемо, чи до нас хтось прiйде.
показать весь комментарий
26.03.2021 20:05 Ответить
А ещё из корпуса ракеты мангал можно сварить 😀😀😀
показать весь комментарий
26.03.2021 20:15 Ответить
Президент США от имени США взял на себя обязательства. А теперь включает дурака и делает вид , что у яСША нет обязательств по БМ. Это будет дорого стоить США. Намного больше, чем выполнить свои обязательства перед Украиной
показать весь комментарий
26.03.2021 20:38 Ответить
на территории Украины размещалось готовое ЯО (имеет ограничены строк службы), а ядерный потенциал, это и технологи и производственные мощности (этого у нас никогда не было). как вернуть то чего не было ?
показать весь комментарий
26.03.2021 20:43 Ответить
обсе в очередной раз выраит свою обеспокоеность. и на этом все. а ядерные головки отдали за обещания нодписанные вилами по воде. вот и видим сейчас цену их слова. получаеться что Ким Чен Ын. умнее наих правителей
показать весь комментарий
26.03.2021 19:57 Ответить
Они могут говорить что угодно, никто не будет защищать Украину кроме собственных ВС, для чего они и существуют. Но пока страна будет под руководством клоунов и агентов кремля, будет продолжаться этот позор, власть будет бороться с теми кто разрисовал в ОП двери, а на выпады агрессора, завывать о помощи к ОБСЕ.
показать весь комментарий
26.03.2021 20:03 Ответить
рашка должна еще санкций получить для ее же пользы, это собственно и все, что она должна
показать весь комментарий
26.03.2021 20:11 Ответить
Актуально для России и сегодня !Посол Великої Британії Сіммонс: РФ має забезпечити припинення вогню - Цензор.НЕТ 8288
показать весь комментарий
26.03.2021 20:17 Ответить
Пиз..обол! Кацапия уже семь лет "обеспечивает прекращение огня", через своих продажных европейских друзей, только работают, они, над прекращением огня со стороны Украины.
показать весь комментарий
26.03.2021 20:25 Ответить
Первые озаботились жде продолжение
показать весь комментарий
26.03.2021 20:25 Ответить
https://twitter.com/UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан https://twitter.com/UA_CIbercat_ @UA_CIbercat_ https://twitter.com/UA_CIbercat_/status/1375460209716572162 3 ч

Шо там, хомчак ще на больнічку не заліг?
показать весь комментарий
26.03.2021 20:37 Ответить
Это кто там пропищал? Посол "гаранта" в Украине черкнула в ФБ о том, что должна делать или не делать РФ. Как-то очень странно. Или у англичан нет посольства в РФ или они просто дешёвые меркантильные сцыкуны
показать весь комментарий
27.03.2021 12:14 Ответить
верно.
показать весь комментарий
28.03.2021 02:13 Ответить
 
 