Посол Великобритании Симмонс: РФ должна обеспечить прекращение огня
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала гибель на донбассе четверых защитников Украины.
Свою позицию дипломат озвучила в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"С ужасом узнала о гибели 4 украинских военных в результате обстрела вблизи населенного пункта Шумы сегодня. Режим прекращения огня следует соблюдать, Россия должна обеспечить его выполнение поддерживаемыми ею силами. Даже одна потерянная жизнь - это уже много", - написала Симмонс.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 марта в результате обстрела на Донбассе в районе Шумов погибли четверо защитников Украины. Еще двое военнослужащих получили ранения.
Украинская делегация в ТКГ собралась на срочное заседание.
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По словам спикера делегации Алексея Арестовича, украинская делегация через механизм СЦКК 9 раз пыталась остановить обстрел, в результате которого погибли украинские воины.
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то ты вечером записуй как назавтра попасть в аккаунт...щоб утром не приходилось новый изобретать
первая реакция на гибель наших военных...
а некоторые только перепугано прозванивают...консультируются ибо не знают что каркнуть чтобы ***** не обиделось...
В хозяйстве такая вещь бы пригодилась 😀😀😀
https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан https://twitter.com/UA_CIbercat_ @UA_CIbercat_ https://twitter.com/UA_CIbercat_/status/1375460209716572162 3 ч
Шо там, хомчак ще на больнічку не заліг?