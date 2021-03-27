Байден запросив Путіна на великі міжнародні перемовини щодо клімату

Президент США Джо Байден запросив 40 світових лідерів на саміт з питань клімату 22-23 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, така інформація розміщена на сайті Білого дому.

Серед запрошених - прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова КНР Сі Цзіньпін, президент РФ Володимир Путін, німецька канцлерка Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон, президент Польщі Дуда та інші.

Як зазначається, саміт відбудеться у віртуальному форматі і транслюватиметься в прямому ефірі.

Раніше США за ініціативою попереднього президента Дональда Трампа вийшли з Паризької кліматичної угоди - пакту 2015 року про запобігання катастрофічним змінам клімату. Штати були єдиною країною, яка вийшла з договору.

У лютому 2021 США офіційно повернулися до угоди.

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