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Байден запросив Путіна на великі міжнародні перемовини щодо клімату

Байден запросив Путіна на великі міжнародні перемовини щодо клімату

Президент США Джо Байден запросив 40 світових лідерів на саміт з питань клімату 22-23 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, така інформація розміщена на сайті Білого дому.

Серед запрошених - прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова КНР Сі Цзіньпін, президент РФ Володимир Путін, німецька канцлерка Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон, президент Польщі Дуда та інші.

Як зазначається, саміт відбудеться у віртуальному форматі і транслюватиметься в прямому ефірі.

Раніше США за ініціативою попереднього президента Дональда Трампа вийшли з Паризької кліматичної угоди - пакту 2015 року про запобігання катастрофічним змінам клімату. Штати були єдиною країною, яка вийшла з договору.

У лютому 2021 США офіційно повернулися до угоди.

Читайте також: США офіційно повернулися в Паризьку кліматичну угоду

Автор: 

Байден Джо (2888) клімат (180) росія (65191) саміт (764)


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Топ коментарі
+19
Злой Одессит
@zloy_odessit
Высокопоставленный чиновник Минобороны Болгарии, которого обвиняют в шпионаже в пользу России, добывал информацию об истребителях F-16…

Шёл 37-й год как эксплуатируются F-16, а Россия всё пытается добыть о них секретную информацию.😎
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27.03.2021 01:34
+10
А кто твоему фюрерку будет суфлировать? Шапиро? Или Машка-Триппер?
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27.03.2021 01:58
+8
Дуда за него)
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27.03.2021 01:23
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Уверен, на конференции будет поднят "экологический" вопрос об уничтожении экосистемы в керченском проливе и на территории Крыма после захвата его паРашей....И кремлёвская крыса вынуждена будет что-нибудь пёрднуть по этому вопросу... Но,скорее всего, кремлёвский шизоидный обосрыш откажется от участия - у него много дел накопилось в подземелье...
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27.03.2021 06:12 Відповісти
Надо Байдену намекнуть }{уйлу, что параша доиграется до кратковременного изменения климата в центре Москвы (до + 10 миллионов градусов).
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27.03.2021 06:20 Відповісти
Да уж. Обоссаного еле сковырнули, и тут пришол маразматик. Обещал санкции "на следующей неделе". Неделя прошла уже, санкций нет. Забыл, наверное.
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27.03.2021 09:03 Відповісти
сыканет. Не приедет.
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27.03.2021 06:55 Відповісти
Куда приедет? Саммит- виртуальный!!!?
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27.03.2021 07:40 Відповісти
кацапня! - всей своей кацапляндией...не думайте шо вы все аху,,ные щтирлици
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27.03.2021 06:56 Відповісти
Величайшего лидера не пригласили . Зря. Сыграл бы там на рояле
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27.03.2021 07:03 Відповісти
????......????......как, ну как можно приглашать на переговоры тех, которые сами этот климат и изменяют. Он же зеленый урод, он же зеленая идиотина, ненавидящяя все человечество. Вы думаете это вы пукая изменяете климат?.....кишка тонка! Климат изменяют моды, детальнейше!! расписанные в манускрипте Войнича. Пока вы это не поймете все ваши конференции ни к чему.
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27.03.2021 07:15 Відповісти
пригласил чтобы ростом с Байденом померятся
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27.03.2021 07:36 Відповісти
1,82 м против 1,59
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27.03.2021 07:38 Відповісти
это путин Байдену по пояс
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27.03.2021 07:52 Відповісти
Как же посмотреть Фюреру глаза в глаза? Макрон и Меркель наверное подымут Фюрера к глазам Байдена
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27.03.2021 08:00 Відповісти
У Медведева 1,62 , а на фото он выше путина
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27.03.2021 07:42 Відповісти
Там всем уже пора на конференцию по климаксу
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27.03.2021 07:56 Відповісти
На рахе праздничная суматоха...оно и понятно-плешивый сможет еще раз пожелать Байдену здоровья.
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27.03.2021 08:04 Відповісти
если табуреточку подставить
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27.03.2021 08:05 Відповісти
Байден зла не помнит...
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27.03.2021 08:14 Відповісти
То "убийцей" называл, какими-то санкциями грозил, а теперь приглосы шлет.
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27.03.2021 08:18 Відповісти
это насмешка и намёк на то что ***** нерукопожатый. Саммит - виртуальный.
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27.03.2021 08:31 Відповісти
Насмешка, это когда пригласят ВСЕХ, даже маленьких и незначительных, а 1/7 суши пошлют нах*й.
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27.03.2021 08:53 Відповісти
так его и пошлют, то есть не поздороваются.
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27.03.2021 09:29 Відповісти
По климаксу?
Байден его нормально пережил, а ***** Ладимович страдает.
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27.03.2021 08:33 Відповісти
Под каким номером в том списке из 40 будет значится *****? А то восторгу, прям как будто Байден назначил ***** любимой женой.
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27.03.2021 08:41 Відповісти
Відчуття, що по писку отримали українці(((
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27.03.2021 09:01 Відповісти
Чому ? Ми ж не у 40 лідерів...
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27.03.2021 10:19 Відповісти
Та, думав про вбивцю сурьозний вислів ДБ((
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27.03.2021 11:08 Відповісти
Сегодня прекрасная погода.
Погода сегодня отличная.
Да, сегодня прекрасная погода.
-Прелестно...
Вчера погода была значительно хуже.
Да, вчера погода была ужасная.
-Прелестно...
Вообще этим летом
погода часто меняется.
Прелестно...
Во Франции всегда погода
хуже, чем в Англии.
Разве вы не находите?
Вы не считаете так?
Нет!
-Позвольте, сэр!
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27.03.2021 09:26 Відповісти
Зачем рассказал, теперь сюрприз не получится!
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27.03.2021 09:47 Відповісти
Конференція он-лайн ...
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27.03.2021 10:20 Відповісти
Так вони Пукліна по проводах і пиз...ить будуть, шоу буде ще те, всім буде весело!
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27.03.2021 11:30 Відповісти
а шо украинских "зеленых", мировых не приглашают, кажись в пролете ?
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27.03.2021 09:50 Відповісти
Наближається перше квітня
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27.03.2021 09:56 Відповісти
Правильная методика!
Пара мощных пинков, а потом - барбариска.
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27.03.2021 10:04 Відповісти
Заголовок явно списали у русни:
Байден пригласил именно *****...
(в списке под № 31)
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27.03.2021 10:07 Відповісти
намальований в дипфейку байден?
https://twitter.com/JackPosobiec/status/1372035499775381507

чи той справжній, що ходячий зомбі в комі?
https://conservativeus.com/joe-bidens-brain-stops-working-mid-press-conference-video/
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27.03.2021 11:02 Відповісти
Козломордые уже постятся под польскими флагами?
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27.03.2021 12:21 Відповісти
ігноруєш реальність?
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27.03.2021 12:25 Відповісти
Да никого он не приглашал, он вообще ничего не решает. Байдена просто иногда возят по журналистам и мероприятиям.
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27.03.2021 11:28 Відповісти
Удивительные комментарии оставляют люди. Парижское климатическое соглашение - это не о погоде. Это об углеводородах. В контексте России - это о Северном потоке-2 и о том, что большинство моногородов в РФ просто будет уничтожено, если ее припрут к стенке с выполнением соглашения. Это необходимость срочно искать минимум 8 триллионов рублей на модернизацию "грязных" производств в энергетике и металлургии. Это вопрос перехода с природного газа на голубой водород. Тоже не 3 копейки стоят технологии, и догадайтесь, кто должен перерабатывать газ в водород? А вы говорите, Байден пригласил Путина о погоде потрындеть...
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27.03.2021 11:50 Відповісти
Убейте убийцу и климат станет лучше!
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27.03.2021 11:56 Відповісти
Конференція з клімаксу, - чим ще зайнятися двом стариганям?
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27.03.2021 12:06 Відповісти
здороваться Байден как будет
how are you killer ?



прикольный дед этот Джо
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27.03.2021 23:56 Відповісти
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