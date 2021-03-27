Байден запросив Путіна на великі міжнародні перемовини щодо клімату
Президент США Джо Байден запросив 40 світових лідерів на саміт з питань клімату 22-23 квітня.
Як передає Цензор.НЕТ, така інформація розміщена на сайті Білого дому.
Серед запрошених - прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова КНР Сі Цзіньпін, президент РФ Володимир Путін, німецька канцлерка Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон, президент Польщі Дуда та інші.
Як зазначається, саміт відбудеться у віртуальному форматі і транслюватиметься в прямому ефірі.
Раніше США за ініціативою попереднього президента Дональда Трампа вийшли з Паризької кліматичної угоди - пакту 2015 року про запобігання катастрофічним змінам клімату. Штати були єдиною країною, яка вийшла з договору.
У лютому 2021 США офіційно повернулися до угоди.
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Байден его нормально пережил, а ***** Ладимович страдает.
Погода сегодня отличная.
Да, сегодня прекрасная погода.
-Прелестно...
Вчера погода была значительно хуже.
Да, вчера погода была ужасная.
-Прелестно...
Вообще этим летом
погода часто меняется.
Прелестно...
Во Франции всегда погода
хуже, чем в Англии.
Разве вы не находите?
Вы не считаете так?
Нет!
-Позвольте, сэр!
Пара мощных пинков, а потом - барбариска.
Байден пригласил именно *****...
(в списке под № 31)
https://twitter.com/JackPosobiec/status/1372035499775381507
чи той справжній, що ходячий зомбі в комі?
https://conservativeus.com/joe-bidens-brain-stops-working-mid-press-conference-video/
how are you killer ?
прикольный дед этот Джо