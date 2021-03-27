Байден пригласил Путина на крупные международные переговоры по климату
Президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по вопросам климата 22-23 апреля.
Как передает Цензор.НЕТ, такая информация размещена на сайте Белого Дома.
Среди приглашенных - премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, немецкий канцлер Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Дуда и др.
Как отмечается, саммит состоится в виртуальном формате и будет транслироваться в прямом эфире.
Ранее США по инициативе предыдущего президента Дональда Трампа вышли из Парижского климатического соглашения - пакта 2015 года о предотвращении катастрофических изменений климата. Штаты были единственной страной, которая вышла из договора.
В феврале 2021 США официально вернулись к соглашению.
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Байден его нормально пережил, а ***** Ладимович страдает.
Погода сегодня отличная.
Да, сегодня прекрасная погода.
-Прелестно...
Вчера погода была значительно хуже.
Да, вчера погода была ужасная.
-Прелестно...
Вообще этим летом
погода часто меняется.
Прелестно...
Во Франции всегда погода
хуже, чем в Англии.
Разве вы не находите?
Вы не считаете так?
Нет!
-Позвольте, сэр!
Пара мощных пинков, а потом - барбариска.
Байден пригласил именно *****...
(в списке под № 31)
https://twitter.com/JackPosobiec/status/1372035499775381507
чи той справжній, що ходячий зомбі в комі?
https://conservativeus.com/joe-bidens-brain-stops-working-mid-press-conference-video/
how are you killer ?
прикольный дед этот Джо