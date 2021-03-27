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Байден пригласил Путина на крупные международные переговоры по климату

Байден пригласил Путина на крупные международные переговоры по климату

Президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по вопросам климата 22-23 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, такая информация размещена на сайте Белого Дома.

Среди приглашенных - премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, немецкий канцлер Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Дуда и др.

Как отмечается, саммит состоится в виртуальном формате и будет транслироваться в прямом эфире.

Ранее США по инициативе предыдущего президента Дональда Трампа вышли из Парижского климатического соглашения - пакта 2015 года  о предотвращении катастрофических изменений климата. Штаты были единственной страной, которая вышла из договора.
В феврале 2021 США официально вернулись к соглашению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение

Автор: 

Байден Джо (2790) климат (164) россия (95546) саммит (1170)


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Топ комментарии
+19
Злой Одессит
@zloy_odessit
Высокопоставленный чиновник Минобороны Болгарии, которого обвиняют в шпионаже в пользу России, добывал информацию об истребителях F-16…

Шёл 37-й год как эксплуатируются F-16, а Россия всё пытается добыть о них секретную информацию.😎
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27.03.2021 01:34
+10
А кто твоему фюрерку будет суфлировать? Шапиро? Или Машка-Триппер?
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27.03.2021 01:58
+8
Дуда за него)
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27.03.2021 01:23
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Страница 2 из 2
Уверен, на конференции будет поднят "экологический" вопрос об уничтожении экосистемы в керченском проливе и на территории Крыма после захвата его паРашей....И кремлёвская крыса вынуждена будет что-нибудь пёрднуть по этому вопросу... Но,скорее всего, кремлёвский шизоидный обосрыш откажется от участия - у него много дел накопилось в подземелье...
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27.03.2021 06:12 Ответить
Надо Байдену намекнуть }{уйлу, что параша доиграется до кратковременного изменения климата в центре Москвы (до + 10 миллионов градусов).
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27.03.2021 06:20 Ответить
Да уж. Обоссаного еле сковырнули, и тут пришол маразматик. Обещал санкции "на следующей неделе". Неделя прошла уже, санкций нет. Забыл, наверное.
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27.03.2021 09:03 Ответить
сыканет. Не приедет.
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27.03.2021 06:55 Ответить
Куда приедет? Саммит- виртуальный!!!?
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27.03.2021 07:40 Ответить
кацапня! - всей своей кацапляндией...не думайте шо вы все аху,,ные щтирлици
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27.03.2021 06:56 Ответить
Величайшего лидера не пригласили . Зря. Сыграл бы там на рояле
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27.03.2021 07:03 Ответить
????......????......как, ну как можно приглашать на переговоры тех, которые сами этот климат и изменяют. Он же зеленый урод, он же зеленая идиотина, ненавидящяя все человечество. Вы думаете это вы пукая изменяете климат?.....кишка тонка! Климат изменяют моды, детальнейше!! расписанные в манускрипте Войнича. Пока вы это не поймете все ваши конференции ни к чему.
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27.03.2021 07:15 Ответить
пригласил чтобы ростом с Байденом померятся
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27.03.2021 07:36 Ответить
1,82 м против 1,59
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27.03.2021 07:38 Ответить
это путин Байдену по пояс
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27.03.2021 07:52 Ответить
Как же посмотреть Фюреру глаза в глаза? Макрон и Меркель наверное подымут Фюрера к глазам Байдена
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27.03.2021 08:00 Ответить
У Медведева 1,62 , а на фото он выше путина
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27.03.2021 07:42 Ответить
Там всем уже пора на конференцию по климаксу
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27.03.2021 07:56 Ответить
На рахе праздничная суматоха...оно и понятно-плешивый сможет еще раз пожелать Байдену здоровья.
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27.03.2021 08:04 Ответить
если табуреточку подставить
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27.03.2021 08:05 Ответить
Байден зла не помнит...
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27.03.2021 08:14 Ответить
То "убийцей" называл, какими-то санкциями грозил, а теперь приглосы шлет.
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27.03.2021 08:18 Ответить
это насмешка и намёк на то что ***** нерукопожатый. Саммит - виртуальный.
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27.03.2021 08:31 Ответить
Насмешка, это когда пригласят ВСЕХ, даже маленьких и незначительных, а 1/7 суши пошлют нах*й.
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27.03.2021 08:53 Ответить
так его и пошлют, то есть не поздороваются.
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27.03.2021 09:29 Ответить
По климаксу?
Байден его нормально пережил, а ***** Ладимович страдает.
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27.03.2021 08:33 Ответить
Под каким номером в том списке из 40 будет значится *****? А то восторгу, прям как будто Байден назначил ***** любимой женой.
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27.03.2021 08:41 Ответить
Відчуття, що по писку отримали українці(((
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27.03.2021 09:01 Ответить
Чому ? Ми ж не у 40 лідерів...
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27.03.2021 10:19 Ответить
Та, думав про вбивцю сурьозний вислів ДБ((
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27.03.2021 11:08 Ответить
Сегодня прекрасная погода.
Погода сегодня отличная.
Да, сегодня прекрасная погода.
-Прелестно...
Вчера погода была значительно хуже.
Да, вчера погода была ужасная.
-Прелестно...
Вообще этим летом
погода часто меняется.
Прелестно...
Во Франции всегда погода
хуже, чем в Англии.
Разве вы не находите?
Вы не считаете так?
Нет!
-Позвольте, сэр!
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27.03.2021 09:26 Ответить
Зачем рассказал, теперь сюрприз не получится!
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27.03.2021 09:47 Ответить
Конференція он-лайн ...
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27.03.2021 10:20 Ответить
Так вони Пукліна по проводах і пиз...ить будуть, шоу буде ще те, всім буде весело!
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27.03.2021 11:30 Ответить
а шо украинских "зеленых", мировых не приглашают, кажись в пролете ?
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27.03.2021 09:50 Ответить
Наближається перше квітня
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27.03.2021 09:56 Ответить
Правильная методика!
Пара мощных пинков, а потом - барбариска.
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27.03.2021 10:04 Ответить
Заголовок явно списали у русни:
Байден пригласил именно *****...
(в списке под № 31)
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27.03.2021 10:07 Ответить
намальований в дипфейку байден?
https://twitter.com/JackPosobiec/status/1372035499775381507

чи той справжній, що ходячий зомбі в комі?
https://conservativeus.com/joe-bidens-brain-stops-working-mid-press-conference-video/
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27.03.2021 11:02 Ответить
Козломордые уже постятся под польскими флагами?
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27.03.2021 12:21 Ответить
ігноруєш реальність?
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27.03.2021 12:25 Ответить
Да никого он не приглашал, он вообще ничего не решает. Байдена просто иногда возят по журналистам и мероприятиям.
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27.03.2021 11:28 Ответить
Удивительные комментарии оставляют люди. Парижское климатическое соглашение - это не о погоде. Это об углеводородах. В контексте России - это о Северном потоке-2 и о том, что большинство моногородов в РФ просто будет уничтожено, если ее припрут к стенке с выполнением соглашения. Это необходимость срочно искать минимум 8 триллионов рублей на модернизацию "грязных" производств в энергетике и металлургии. Это вопрос перехода с природного газа на голубой водород. Тоже не 3 копейки стоят технологии, и догадайтесь, кто должен перерабатывать газ в водород? А вы говорите, Байден пригласил Путина о погоде потрындеть...
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27.03.2021 11:50 Ответить
Убейте убийцу и климат станет лучше!
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27.03.2021 11:56 Ответить
Конференція з клімаксу, - чим ще зайнятися двом стариганям?
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27.03.2021 12:06 Ответить
здороваться Байден как будет
how are you killer ?



прикольный дед этот Джо
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27.03.2021 23:56 Ответить
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