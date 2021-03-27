Байден пригласил Путина на крупные международные переговоры по климату

Президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по вопросам климата 22-23 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, такая информация размещена на сайте Белого Дома.

Среди приглашенных - премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, немецкий канцлер Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Дуда и др.

Как отмечается, саммит состоится в виртуальном формате и будет транслироваться в прямом эфире.

Ранее США по инициативе предыдущего президента Дональда Трампа вышли из Парижского климатического соглашения - пакта 2015 года о предотвращении катастрофических изменений климата. Штаты были единственной страной, которая вышла из договора.

В феврале 2021 США официально вернулись к соглашению.

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