Франція запропонувала внести багет у список спадщини ЮНЕСКО
Франція подала заявку в ЮНЕСКО на внесення до переліку Всесвітньої спадщини багета.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 26 березня написало видання ВВС.
За даними сайту Planetoscope, щорічно у Франції споживається близько 10 млрд багетів. Крім того, сьогодні французи споживають уп’ятеро менше хліба, ніж на початку XX століття.
За 10 років ціна багета зросла майже на 24%, вона досягла €0,88. 95% французів споживають хліб під час обіду і вечері.
Багет робиться з тіста, яке складається з борошна, солі, води та дріжджів.
Видання Le Figaro 18 лютого писало, що багет є таким же символом Франції, як і Ейфелева вежа.
До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включено понад 1 тис. об'єктів, із них 869 є культурними, 213 - природними, 39 - змішаними. Кожен об'єкт має свій ідентифікаційний номер.
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живленняхарчування у школах. Як завжди, у своєму живому і прикольному стилі )))
https://www.trud.ru/article/25-03-2021/1401108_bloomberg_miru_ugrozhaet_totalnyj_defitsit_tualetnoj_bumagi.html
И эклер не забудьте, как жить без эклеров????
Зоя Жорівна. Проведи дослід.
Піонер Гриша (дістає жабу). З першого погляду, жаба схожа на самольота. У неї єсть фюзеляж і шассі. Шассі у жаби розрізняють: передні (відриває і показує) і задні (відриває і показує). В сраці у жаби є сопло, в котре дослідники встромляють соломину…
Зоя Жорівна. Досить, Гриша, сідай, п'ять. Миша, продовжуй.
Миша (бадьоро). …соломину, яка зветься катетер.
Миша встромляє катетер, надуває жабу і ******* її об стіну. Потім підбирає з пола те, що від жаби залишилось.
Миша. В результаті нервового струсу ми бачимо у жаби розлад нервової системи, шо привело тварюку до клінічної смерті, ознаками якої служить відсутність потіння дзеркальця.
Миша приклада дзеркальце до жаби, воно не потіє.
(с) Лесь Подерв'янський "Цікаві досліди"
Вареники з ВИШНЯМИ!
Це точно рецепт з України.
А кацапские лапти?
А мескиканское сомбреро?
А грузинские усы?
А самурайский меч?
А индейский томагавк?
У каждой страны есть запах особый..
Пахнет Италия свежею сдобой
Франция пахнет вином и духами,.
Ну а в Швейцарии пахнет сырами.
Пахнет Голландия запахом пряным,
Кофе, тюльпанами, марихуаной.
Бельгия пахнет Евросоюзом,
А в Люксембурге - фруктовыми смузи.
Пахнет Германия с Чехией пивом,
Продажной любовью пахнут Мальдивы.
Пахнет Бразилия сексом и танцем,
Чаем и тостом пахнут британцы.
Пахнут свободой Америки штаты,
Нефтью воняет песок в Эмиратах.
Пахнет рабочею силой Китай,
Пахнет в Тайланде бокс МуайТай.
Пахнет Япония острым вассаби,
В Индии Гангом воняет неслабо.
Пахнет гашишем Афганистан
Маком душистым разит Пакистан.
Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеница и борщ в Украине.
Мексика пахнет текилой и тако
Пахнет на Кубе душистый табак.
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией...
Что ж так воняет? - Конечно, Расия.
Светлана С.
я завмер в очікуванні ЩЕЙ посконных !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Козли, курва, скрєбучі.