Франція запропонувала внести багет у список спадщини ЮНЕСКО

Франція подала заявку в ЮНЕСКО на внесення до переліку Всесвітньої спадщини багета.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 26 березня написало видання ВВС.

За даними сайту Planetoscope, щорічно у Франції споживається близько 10 млрд багетів. Крім того, сьогодні французи споживають уп’ятеро менше хліба, ніж на початку XX століття.

За 10 років ціна багета зросла майже на 24%, вона досягла €0,88. 95% французів споживають хліб під час обіду і вечері.

Багет робиться з тіста, яке складається з борошна, солі, води та дріжджів.

Видання Le Figaro 18 лютого писало, що багет є таким же символом Франції, як і Ейфелева вежа.

До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включено понад 1 тис. об'єктів, із них 869 є культурними, 213 - природними, 39 - змішаними. Кожен об'єкт має свій ідентифікаційний номер.

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