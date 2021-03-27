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Франція запропонувала внести багет у список спадщини ЮНЕСКО

Франція запропонувала внести багет у список спадщини ЮНЕСКО

Франція подала заявку в ЮНЕСКО на внесення до переліку Всесвітньої спадщини багета.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 26 березня написало видання ВВС.

За даними сайту Planetoscope, щорічно у Франції споживається близько 10 млрд багетів. Крім того, сьогодні французи споживають уп’ятеро менше хліба, ніж на початку XX століття.

За 10 років ціна багета зросла майже на 24%, вона досягла €0,88. 95% французів споживають хліб під час обіду і вечері.

Багет робиться з тіста, яке складається з борошна, солі, води та дріжджів.

Видання Le Figaro 18 лютого писало, що багет є таким же символом Франції, як і Ейфелева вежа.

До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включено понад 1 тис. об'єктів, із них 869 є культурними, 213 - природними, 39 - змішаними. Кожен об'єкт має свій ідентифікаційний номер.

Читайте також: Приготування борщу увійде до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, - Мінкульт

Автор: 

Франція (3067) ЮНЕСКО (164)


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Топ коментарі
+38
Паляницю тоді теж треба. Також робиться із пшеничного страждання, води, солі та дріжджів. І паляниця - це:
а) смачно
б) спричиняє у кацапів перелам мови в роті
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27.03.2021 02:31
+24
Ну ОК, соглашусь. Если борща нет, то и багет - гордость.
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27.03.2021 02:04
+21
а ще нiсенiтниця, перелам i бджоли - крошать кацапцькi челюстi вщент....
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27.03.2021 02:37
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можно и мамалыгу, но после Борща..
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27.03.2021 06:13 Відповісти
Борщ УЖЕ там.
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27.03.2021 06:43 Відповісти
Таки да. Клопотенко постарался.
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27.03.2021 08:07 Відповісти
респект ему
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27.03.2021 15:17 Відповісти
Просто зараз, до речі, розповідає на Радіо НВ Щось про живлення харчування у школах. Як завжди, у своєму живому і прикольному стилі )))
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27.03.2021 16:18 Відповісти
Драники надо на первое место.
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27.03.2021 10:05 Відповісти
Драники характеризует нацию, -от слова "их дерут а они мужают" .Надраник=литвин,который все мужает.
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28.03.2021 06:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RUFKiiVD-sc - а салат ??? вроткомпот.........
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27.03.2021 06:24 Відповісти
Давайте еще введем туалетную бумагу в мировое наследие юнеско.
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27.03.2021 06:35 Відповісти
О ней скоро забудут, навсегда. А газет сейчас явно недостаточно...
https://www.trud.ru/article/25-03-2021/1401108_bloomberg_miru_ugrozhaet_totalnyj_defitsit_tualetnoj_bumagi.html
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27.03.2021 06:44 Відповісти
У нас є Обухівський комбінат, нам це не загрожує!
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27.03.2021 10:20 Відповісти
Одобряю, давно пора.
И эклер не забудьте, как жить без эклеров????
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27.03.2021 06:36 Відповісти
Жабу потрібно занести, ЖАБУ!
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27.03.2021 06:42 Відповісти
Піонер Гриша (бадьоро). Жаба живе в саду, живиться продуктами народного господарства, тому жаба - шкідник, її треба знищувати. Наш народ вже даво оголосив війну жабі.
Зоя Жорівна. Проведи дослід.
Піонер Гриша (дістає жабу). З першого погляду, жаба схожа на самольота. У неї єсть фюзеляж і шассі. Шассі у жаби розрізняють: передні (відриває і показує) і задні (відриває і показує). В сраці у жаби є сопло, в котре дослідники встромляють соломину…
Зоя Жорівна. Досить, Гриша, сідай, п'ять. Миша, продовжуй.
Миша (бадьоро). …соломину, яка зветься катетер.
Миша встромляє катетер, надуває жабу і ******* її об стіну. Потім підбирає з пола те, що від жаби залишилось.
Миша. В результаті нервового струсу ми бачимо у жаби розлад нервової системи, шо привело тварюку до клінічної смерті, ознаками якої служить відсутність потіння дзеркальця.
Миша приклада дзеркальце до жаби, воно не потіє.

(с) Лесь Подерв'янський "Цікаві досліди"
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27.03.2021 16:25 Відповісти
почему быи нет. только борщ,вареники и сало тоже надо
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27.03.2021 07:06 Відповісти
Маску і шприц тоже треба.
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27.03.2021 07:26 Відповісти
и полиэтиленовые кульки
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27.03.2021 08:59 Відповісти
Хочу звернути увагу на вареники.
Вареники з ВИШНЯМИ!
Це точно рецепт з України.
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27.03.2021 07:40 Відповісти
Франция предложила внести багет в список наследия ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 6550
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27.03.2021 07:50 Відповісти
Франция предложила внести багет в список наследия ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 2007
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27.03.2021 07:51 Відповісти
скоро и китайцы будут своих летучих мышей впердоливать.....
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27.03.2021 07:53 Відповісти
с коронавирусом фирменная китайская мышь))
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27.03.2021 15:53 Відповісти
Надо Зелю внести в список ЮНЕСКО,Зеля стал Гитлером Украины с чем всех и поздравляю.....73 %... хрюкните чего нибудь во славу фюрера...
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27.03.2021 08:11 Відповісти
Жабоїди крепко продажна нація. В когось хліб палячкою, в когось лавашик чи чурек. Всі їдять і Богу дякують. А в цих, бачиш, хлібчик фалосоподібний… То тре в ЮНеско бігти пуцьку показувати і кричати що це їх «достояніє».
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27.03.2021 08:12 Відповісти
тебе не кажется что миражи с фаллосами это твои личные проблемы?
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27.03.2021 08:45 Відповісти
Пиво с воблой. И чтобы никаких там чипс....
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27.03.2021 08:12 Відповісти
Зеленский забрал всю власть,осталось Зеле одно,подчинить себе Интернет и ТВ вместе с кабельным ТВ,и все станут счастливыми...,а дальше Зеля сделае себе обнуление и будет вам Путлер намбэ Ту...Обнуляйтер Гауляйтер....
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27.03.2021 08:17 Відповісти
Как там верещала Олька ********,все кто угодно лишь бы не Порошенко? Ну ну...
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27.03.2021 08:19 Відповісти
Не бачу жодних проблем, для когось то борщ блюдо номер один в світовому рейтингу, для когось шашлик, а для французiв багети, до речі справжні французькі ранкові багети це дуже смачно!)
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27.03.2021 08:26 Відповісти
Міжнародні бюрократи придумують собі роботу. Можливо ще і хабарчики беруть
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27.03.2021 08:31 Відповісти
"а хлеб - вообще отрава"(с)
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27.03.2021 08:44 Відповісти
Лягушачьи лапки уже внесли?
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27.03.2021 08:47 Відповісти
культурное наследие закончилось и пошёл хавчик
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27.03.2021 08:51 Відповісти
Французский насморк внесите!)))
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27.03.2021 08:54 Відповісти
А французский поцелуй?
А кацапские лапти?
А мескиканское сомбреро?
А грузинские усы?
А самурайский меч?
А индейский томагавк?
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27.03.2021 09:03 Відповісти
А еще - криворожский кокс !
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27.03.2021 09:11 Відповісти
настойка боярышника еще есть для ЮНЕСКО
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27.03.2021 15:44 Відповісти
***
У каждой страны есть запах особый..
Пахнет Италия свежею сдобой
Франция пахнет вином и духами,.
Ну а в Швейцарии пахнет сырами.

Пахнет Голландия запахом пряным,
Кофе, тюльпанами, марихуаной.
Бельгия пахнет Евросоюзом,
А в Люксембурге - фруктовыми смузи.

Пахнет Германия с Чехией пивом,
Продажной любовью пахнут Мальдивы.
Пахнет Бразилия сексом и танцем,
Чаем и тостом пахнут британцы.

Пахнут свободой Америки штаты,
Нефтью воняет песок в Эмиратах.
Пахнет рабочею силой Китай,
Пахнет в Тайланде бокс МуайТай.

Пахнет Япония острым вассаби,
В Индии Гангом воняет неслабо.
Пахнет гашишем Афганистан
Маком душистым разит Пакистан.

Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеница и борщ в Украине.
Мексика пахнет текилой и тако
Пахнет на Кубе душистый табак.

Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией...
Что ж так воняет? - Конечно, Расия.

Светлана С.
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27.03.2021 09:12 Відповісти
Я бы им в наследие еще исламских головорезов добавил
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27.03.2021 09:32 Відповісти
До речі помітив, що саме у автохтонних французів є певний культ цього багета.
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27.03.2021 09:47 Відповісти
буба та ладно - с дурака какой спрос?
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27.03.2021 09:49 Відповісти
почему бы и нет? очень вкусная штука, есть чем гордиться.
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27.03.2021 15:19 Відповісти
А разве,,багет,, не кацапское изобретение? К ,,борщу,, внесите
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27.03.2021 20:55 Відповісти
они,что жаб уже разлюбили?
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27.03.2021 22:00 Відповісти
дуже цікаво з чим кацапи попруться на "такую пьянку" ?

я завмер в очікуванні ЩЕЙ посконных !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.03.2021 23:50 Відповісти
Щось ціхо сидять. Певно, скрєбут па сусєкам, щоби щось скрєпноє наскрєсті.
Козли, курва, скрєбучі.
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28.03.2021 02:24 Відповісти
Так может и нам українську паляницю, борщ та вареники внести в наследие ЮНЕСКО!
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28.03.2021 06:35 Відповісти
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