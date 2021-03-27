РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8769 посетителей онлайн
Новости
5 563 158

Франция предложила внести багет в список наследия ЮНЕСКО

Франция предложила внести багет в список наследия ЮНЕСКО

Франция подала заявку в ЮНЕСКО на внесение в перечень Всемирного наследия багета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 26 марта написало издание ВВС.

По данным сайта Planetoscope, ежегодно во Франции потребляется около 10 млрд багетов. При этом сегодня французы потребляют в пять раз меньше хлеба, чем в начале XX века.

За 10 лет цена багета выросла почти на 24%, она достигла €0,88. 95% французов потребляют хлеб во время обеда и ужина.

Багет делается из теста, которое состоит из муки, соли, воды и дрожжей.

Le Figaro 18 февраля писало, что багет является таким же символом Франции, как и Эйфелева башня.

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включено более 1 тыс. объектов, из них 869 являются культурными, 213 – природными, 39 – смешанными. Каждый объект имеет свой идентификационный номер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приготовление борща войдет в список нематериального наследия ЮНЕСКО, - Минкульт

Автор: 

Франция (3507) ЮНЕСКО (213)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+38
Паляницю тоді теж треба. Також робиться із пшеничного страждання, води, солі та дріжджів. І паляниця - це:
а) смачно
б) спричиняє у кацапів перелам мови в роті
показать весь комментарий
27.03.2021 02:31
+24
Ну ОК, соглашусь. Если борща нет, то и багет - гордость.
показать весь комментарий
27.03.2021 02:04
+21
а ще нiсенiтниця, перелам i бджоли - крошать кацапцькi челюстi вщент....
показать весь комментарий
27.03.2021 02:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
можно и мамалыгу, но после Борща..
показать весь комментарий
27.03.2021 06:13 Ответить
Борщ УЖЕ там.
показать весь комментарий
27.03.2021 06:43 Ответить
Таки да. Клопотенко постарался.
показать весь комментарий
27.03.2021 08:07 Ответить
респект ему
показать весь комментарий
27.03.2021 15:17 Ответить
Просто зараз, до речі, розповідає на Радіо НВ Щось про живлення харчування у школах. Як завжди, у своєму живому і прикольному стилі )))
показать весь комментарий
27.03.2021 16:18 Ответить
Драники надо на первое место.
показать весь комментарий
27.03.2021 10:05 Ответить
Драники характеризует нацию, -от слова "их дерут а они мужают" .Надраник=литвин,который все мужает.
показать весь комментарий
28.03.2021 06:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RUFKiiVD-sc - а салат ??? вроткомпот.........
показать весь комментарий
27.03.2021 06:24 Ответить
Давайте еще введем туалетную бумагу в мировое наследие юнеско.
показать весь комментарий
27.03.2021 06:35 Ответить
О ней скоро забудут, навсегда. А газет сейчас явно недостаточно...
https://www.trud.ru/article/25-03-2021/1401108_bloomberg_miru_ugrozhaet_totalnyj_defitsit_tualetnoj_bumagi.html
показать весь комментарий
27.03.2021 06:44 Ответить
У нас є Обухівський комбінат, нам це не загрожує!
показать весь комментарий
27.03.2021 10:20 Ответить
Одобряю, давно пора.
И эклер не забудьте, как жить без эклеров????
показать весь комментарий
27.03.2021 06:36 Ответить
Жабу потрібно занести, ЖАБУ!
показать весь комментарий
27.03.2021 06:42 Ответить
Піонер Гриша (бадьоро). Жаба живе в саду, живиться продуктами народного господарства, тому жаба - шкідник, її треба знищувати. Наш народ вже даво оголосив війну жабі.
Зоя Жорівна. Проведи дослід.
Піонер Гриша (дістає жабу). З першого погляду, жаба схожа на самольота. У неї єсть фюзеляж і шассі. Шассі у жаби розрізняють: передні (відриває і показує) і задні (відриває і показує). В сраці у жаби є сопло, в котре дослідники встромляють соломину…
Зоя Жорівна. Досить, Гриша, сідай, п'ять. Миша, продовжуй.
Миша (бадьоро). …соломину, яка зветься катетер.
Миша встромляє катетер, надуває жабу і ******* її об стіну. Потім підбирає з пола те, що від жаби залишилось.
Миша. В результаті нервового струсу ми бачимо у жаби розлад нервової системи, шо привело тварюку до клінічної смерті, ознаками якої служить відсутність потіння дзеркальця.
Миша приклада дзеркальце до жаби, воно не потіє.

(с) Лесь Подерв'янський "Цікаві досліди"
показать весь комментарий
27.03.2021 16:25 Ответить
почему быи нет. только борщ,вареники и сало тоже надо
показать весь комментарий
27.03.2021 07:06 Ответить
Маску і шприц тоже треба.
показать весь комментарий
27.03.2021 07:26 Ответить
и полиэтиленовые кульки
показать весь комментарий
27.03.2021 08:59 Ответить
Хочу звернути увагу на вареники.
Вареники з ВИШНЯМИ!
Це точно рецепт з України.
показать весь комментарий
27.03.2021 07:40 Ответить
Франция предложила внести багет в список наследия ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 6550
показать весь комментарий
27.03.2021 07:50 Ответить
Франция предложила внести багет в список наследия ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 2007
показать весь комментарий
27.03.2021 07:51 Ответить
скоро и китайцы будут своих летучих мышей впердоливать.....
показать весь комментарий
27.03.2021 07:53 Ответить
с коронавирусом фирменная китайская мышь))
показать весь комментарий
27.03.2021 15:53 Ответить
Надо Зелю внести в список ЮНЕСКО,Зеля стал Гитлером Украины с чем всех и поздравляю.....73 %... хрюкните чего нибудь во славу фюрера...
показать весь комментарий
27.03.2021 08:11 Ответить
Жабоїди крепко продажна нація. В когось хліб палячкою, в когось лавашик чи чурек. Всі їдять і Богу дякують. А в цих, бачиш, хлібчик фалосоподібний… То тре в ЮНеско бігти пуцьку показувати і кричати що це їх «достояніє».
показать весь комментарий
27.03.2021 08:12 Ответить
тебе не кажется что миражи с фаллосами это твои личные проблемы?
показать весь комментарий
27.03.2021 08:45 Ответить
Пиво с воблой. И чтобы никаких там чипс....
показать весь комментарий
27.03.2021 08:12 Ответить
Зеленский забрал всю власть,осталось Зеле одно,подчинить себе Интернет и ТВ вместе с кабельным ТВ,и все станут счастливыми...,а дальше Зеля сделае себе обнуление и будет вам Путлер намбэ Ту...Обнуляйтер Гауляйтер....
показать весь комментарий
27.03.2021 08:17 Ответить
Как там верещала Олька ********,все кто угодно лишь бы не Порошенко? Ну ну...
показать весь комментарий
27.03.2021 08:19 Ответить
Не бачу жодних проблем, для когось то борщ блюдо номер один в світовому рейтингу, для когось шашлик, а для французiв багети, до речі справжні французькі ранкові багети це дуже смачно!)
показать весь комментарий
27.03.2021 08:26 Ответить
Міжнародні бюрократи придумують собі роботу. Можливо ще і хабарчики беруть
показать весь комментарий
27.03.2021 08:31 Ответить
"а хлеб - вообще отрава"(с)
показать весь комментарий
27.03.2021 08:44 Ответить
Лягушачьи лапки уже внесли?
показать весь комментарий
27.03.2021 08:47 Ответить
культурное наследие закончилось и пошёл хавчик
показать весь комментарий
27.03.2021 08:51 Ответить
Французский насморк внесите!)))
показать весь комментарий
27.03.2021 08:54 Ответить
А французский поцелуй?
А кацапские лапти?
А мескиканское сомбреро?
А грузинские усы?
А самурайский меч?
А индейский томагавк?
показать весь комментарий
27.03.2021 09:03 Ответить
А еще - криворожский кокс !
показать весь комментарий
27.03.2021 09:11 Ответить
настойка боярышника еще есть для ЮНЕСКО
показать весь комментарий
27.03.2021 15:44 Ответить
***
У каждой страны есть запах особый..
Пахнет Италия свежею сдобой
Франция пахнет вином и духами,.
Ну а в Швейцарии пахнет сырами.

Пахнет Голландия запахом пряным,
Кофе, тюльпанами, марихуаной.
Бельгия пахнет Евросоюзом,
А в Люксембурге - фруктовыми смузи.

Пахнет Германия с Чехией пивом,
Продажной любовью пахнут Мальдивы.
Пахнет Бразилия сексом и танцем,
Чаем и тостом пахнут британцы.

Пахнут свободой Америки штаты,
Нефтью воняет песок в Эмиратах.
Пахнет рабочею силой Китай,
Пахнет в Тайланде бокс МуайТай.

Пахнет Япония острым вассаби,
В Индии Гангом воняет неслабо.
Пахнет гашишем Афганистан
Маком душистым разит Пакистан.

Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеница и борщ в Украине.
Мексика пахнет текилой и тако
Пахнет на Кубе душистый табак.

Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией...
Что ж так воняет? - Конечно, Расия.

Светлана С.
показать весь комментарий
27.03.2021 09:12 Ответить
Я бы им в наследие еще исламских головорезов добавил
показать весь комментарий
27.03.2021 09:32 Ответить
До речі помітив, що саме у автохтонних французів є певний культ цього багета.
показать весь комментарий
27.03.2021 09:47 Ответить
буба та ладно - с дурака какой спрос?
показать весь комментарий
27.03.2021 09:49 Ответить
почему бы и нет? очень вкусная штука, есть чем гордиться.
показать весь комментарий
27.03.2021 15:19 Ответить
А разве,,багет,, не кацапское изобретение? К ,,борщу,, внесите
показать весь комментарий
27.03.2021 20:55 Ответить
они,что жаб уже разлюбили?
показать весь комментарий
27.03.2021 22:00 Ответить
дуже цікаво з чим кацапи попруться на "такую пьянку" ?

я завмер в очікуванні ЩЕЙ посконных !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
27.03.2021 23:50 Ответить
Щось ціхо сидять. Певно, скрєбут па сусєкам, щоби щось скрєпноє наскрєсті.
Козли, курва, скрєбучі.
показать весь комментарий
28.03.2021 02:24 Ответить
Так может и нам українську паляницю, борщ та вареники внести в наследие ЮНЕСКО!
показать весь комментарий
28.03.2021 06:35 Ответить
Страница 2 из 2
 
 