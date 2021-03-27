Франция предложила внести багет в список наследия ЮНЕСКО

Франция подала заявку в ЮНЕСКО на внесение в перечень Всемирного наследия багета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 26 марта написало издание ВВС.



По данным сайта Planetoscope, ежегодно во Франции потребляется около 10 млрд багетов. При этом сегодня французы потребляют в пять раз меньше хлеба, чем в начале XX века.



За 10 лет цена багета выросла почти на 24%, она достигла €0,88. 95% французов потребляют хлеб во время обеда и ужина.



Багет делается из теста, которое состоит из муки, соли, воды и дрожжей.



Le Figaro 18 февраля писало, что багет является таким же символом Франции, как и Эйфелева башня.



В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включено более 1 тыс. объектов, из них 869 являются культурными, 213 – природными, 39 – смешанными. Каждый объект имеет свой идентификационный номер.

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