Франция предложила внести багет в список наследия ЮНЕСКО
Франция подала заявку в ЮНЕСКО на внесение в перечень Всемирного наследия багета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 26 марта написало издание ВВС.
По данным сайта Planetoscope, ежегодно во Франции потребляется около 10 млрд багетов. При этом сегодня французы потребляют в пять раз меньше хлеба, чем в начале XX века.
За 10 лет цена багета выросла почти на 24%, она достигла €0,88. 95% французов потребляют хлеб во время обеда и ужина.
Багет делается из теста, которое состоит из муки, соли, воды и дрожжей.
Le Figaro 18 февраля писало, что багет является таким же символом Франции, как и Эйфелева башня.
В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включено более 1 тыс. объектов, из них 869 являются культурными, 213 – природными, 39 – смешанными. Каждый объект имеет свой идентификационный номер.
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живленняхарчування у школах. Як завжди, у своєму живому і прикольному стилі )))
https://www.trud.ru/article/25-03-2021/1401108_bloomberg_miru_ugrozhaet_totalnyj_defitsit_tualetnoj_bumagi.html
И эклер не забудьте, как жить без эклеров????
Зоя Жорівна. Проведи дослід.
Піонер Гриша (дістає жабу). З першого погляду, жаба схожа на самольота. У неї єсть фюзеляж і шассі. Шассі у жаби розрізняють: передні (відриває і показує) і задні (відриває і показує). В сраці у жаби є сопло, в котре дослідники встромляють соломину…
Зоя Жорівна. Досить, Гриша, сідай, п'ять. Миша, продовжуй.
Миша (бадьоро). …соломину, яка зветься катетер.
Миша встромляє катетер, надуває жабу і ******* її об стіну. Потім підбирає з пола те, що від жаби залишилось.
Миша. В результаті нервового струсу ми бачимо у жаби розлад нервової системи, шо привело тварюку до клінічної смерті, ознаками якої служить відсутність потіння дзеркальця.
Миша приклада дзеркальце до жаби, воно не потіє.
(с) Лесь Подерв'янський "Цікаві досліди"
Вареники з ВИШНЯМИ!
Це точно рецепт з України.
А кацапские лапти?
А мескиканское сомбреро?
А грузинские усы?
А самурайский меч?
А индейский томагавк?
У каждой страны есть запах особый..
Пахнет Италия свежею сдобой
Франция пахнет вином и духами,.
Ну а в Швейцарии пахнет сырами.
Пахнет Голландия запахом пряным,
Кофе, тюльпанами, марихуаной.
Бельгия пахнет Евросоюзом,
А в Люксембурге - фруктовыми смузи.
Пахнет Германия с Чехией пивом,
Продажной любовью пахнут Мальдивы.
Пахнет Бразилия сексом и танцем,
Чаем и тостом пахнут британцы.
Пахнут свободой Америки штаты,
Нефтью воняет песок в Эмиратах.
Пахнет рабочею силой Китай,
Пахнет в Тайланде бокс МуайТай.
Пахнет Япония острым вассаби,
В Индии Гангом воняет неслабо.
Пахнет гашишем Афганистан
Маком душистым разит Пакистан.
Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеница и борщ в Украине.
Мексика пахнет текилой и тако
Пахнет на Кубе душистый табак.
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией...
Что ж так воняет? - Конечно, Расия.
Светлана С.
я завмер в очікуванні ЩЕЙ посконных !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Козли, курва, скрєбучі.