Боєць 10-ї ОГШБр Сергій Гайченко загинув 26 березня на Донеччині

Вчора, 26 березня, в районі населеного пункту Шуми Донецької області в результаті обстрілу позицій ЗСУ з мінометів і стрілецької зброї загинув старший солдат 10-ї ОГШБр Сергій Гайченко.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Раївської сільської ради, що на Дніпропетровщині, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Раївська громада висловлює щирі співчуття матері Гайченко Олені Іванівні, рідним та близьким з приводу великої втрати – загибелі у районі проведення Операції об’єднаних сил Гайченка Сергія Валерійовича, учасника бойових дій на Сході України.

Гайченко Сергій Валерійович народився 9 вересня 1993 року в с. Михайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області.

Військову службу за контрактом розпочав з 2015 року в Київському окремому президентському полку України. 24 серпня 2016 року солдат Сергій Гайченко отримав подяку міністра оборони України за активну участь у підготовці та проведенні параду військ з нагоди 25-ї річниці незалежності України.

20 вересня 2019 року був знов призваний на військову службу Синельниківським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Дніпропетровської області.

26 березня 2021 року командир бойової машини - командир гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892 старший солдат Гайченко Сергій Валерійович, загинув, зазнавши вогнепального кульового поранення, несумісного з життям. Йому було всього 27 років…

Сергій Гайченко мав багато друзів, був вірним товаришем та справжнім патріотом України", - зазначається в повідомленні.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

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Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє мають поранення. Окупанти застосували міномети, які заборонені мінськими угодами.