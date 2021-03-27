Боец 10-й ОГШБр Сергей Гайченко погиб 26 марта на Донетчине

Вчера, 26 марта, в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате обстрела позиций ВСУ из минометов и стрелкового оружия погиб старший солдат 10-й ОГШБр Сергей Гайченко.

Об этом говорится на facebook-странице Раевского сельского совета, что на Днепропетровщине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Раевская громада выражает искренние соболезнования матери Гайченко Елене Ивановне, родным и близким по поводу большой потери - гибели в районе проведения операции объединенных сил Гайченко Сергея Валерьевича, участника боевых действий на востоке Украины.

Гайченко Сергей Валерьевич родился 9 сентября 1993 года в с. Михайловка Синельниковского района Днепропетровской области.

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Военную службу по контракту начал с 2015 года в Киевском отдельном Президентском полку Украины. 24 августа 2016-го солдат Сергей Гайченко получил благодарность министра обороны Украины за активное участие в подготовке и проведении парада войск по случаю 25-й годовщины независимости Украины.

20 сентября 2019 года был вновь призван на военную службу Синельниковским объединенным городским территориальным центром комплектования и социальной поддержки Днепропетровской области.

26 марта 2021-го командир боевой машины - командир горно-штурмового отделения горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892 старший солдат Гайченко Сергей Валерьевич погиб, получив огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Ему было всего 27 лет…

У Сергея Гайченко было много друзей, он был верным товарищем и настоящим патриотом Украины", - отмечается в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.