"Європейська Солідарність" показала готовність до справжнього об'єднання патріотичних сил заради України, - заява партії

Результати екзитполу на виборчому окрузі №87 свідчать, що позиція щодо об'єднання демократичних сил і зняття кандидата "Європейської Солідарності" на користь Руслана Кошулинського були правильним кроком.

"Наша партія ще раз зарекомендувала себе як відповідальна політична сила, яка здатна свій вузькопартійний інтерес підпорядковувати загальній меті опозиційних проукраїнських сил. Шкода, що інші опозиційні партії, на відміну від "ЄС", не спромоглися публічно підтримати Руслана Кошулинського, і це мовчання вартувало тих кількох відсотків, які б точно спрацювали на перемогу єдиного опозиційного кандидата", - цитує Цензор.НЕТ заяву партії, опубліковану на сайті політсили.

У документі також вказується, что довибори до парламенту зафіксували розчарування виборців у партії влади, адже кандидату від "Слуги народу" не допомогла особиста підтримка Зеленського, який за день до виборів працював його ВІП-агітатором і в прямому ефірі обговорював з кандидатом вакцинування на Івано-Франківщині, яка опинилася в червоній зоні через безвідповідальність власників "Буковелю".

"ЄС" закликає усіх учасників виборчого процесу у фінальній його стадії зосередити зусилля на чесному підрахунку голосів, захисті результатів і високоймовірної перемоги Руслана Кошулинського як спільного кандидата "Європейської Солідарності" та "Свободи".

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Довибори у Покровську, де наша кандидатка Юлія Кузьменко зайняла третє місце, показали безальтернативність "Європейської Солідарності" як демократичної опозиційної партії, спроможної мобілізувати проукраїнський електорат південних та східних областей, що було наочно продемонстровано ще на місцевих виборах минулого року.

Це при тому, що кампанія відбувалася без участі самої кандидатки, чиї права грубо порушувалися владою. Під тиском Банкової суд не відпустив Юлію Кузьменко на поруки депутатів. Але Юлі і нашій команді вдалося донести цьому важливому регіону нашу програму, позицію і переконання, що Україна починається з Донбасу. Прикро, що інші демократичні партії не підтримали єдиного кандидата від "ЄС", тоді б результат Кузьменко був би більш переконливим.

На цих довиборах "Європейська Солідарність" показала готовність до справжнього об’єднання патріотичних проукраїнських сил заради країни, аби дати відсіч олігархату і реваншу. Шлях до об’єднання – безальтернативний, якщо ми хочемо зберегти країну і врятувати її від зеленої непрофесійної команди.

Дякуємо всім виборцям, які віддали свої голоси за Кузьменко і Кошулинського. Слава Україні!" - підсумовується в заяві.

Нагадаємо, 28 березня в Україні відбувалися проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область), а також 186 проміжних і повторних місцевих виборів. За даними екзитполу, станом на 18:00, на довиборах до парламенту на одномандатному 87 окрузі в Івано-Франківській області представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко набирає 32,4%. На другому місці представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський з 31,6%, на третьому місці представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк з 29,4%.