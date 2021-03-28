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ВР (14812) вибори (6590) Кошулинський (43) Європейська Солідарність (1068) Кузьменко Юлія (165)

"Європейська Солідарність" показала готовність до справжнього об'єднання патріотичних сил заради України, - заява партії

Результати екзитполу на виборчому окрузі №87 свідчать, що позиція щодо об'єднання демократичних сил і зняття кандидата "Європейської Солідарності" на користь Руслана Кошулинського були правильним кроком.

"Наша партія ще раз зарекомендувала себе як відповідальна політична сила, яка здатна свій вузькопартійний інтерес підпорядковувати загальній меті опозиційних проукраїнських сил. Шкода, що інші опозиційні партії, на відміну від "ЄС", не спромоглися публічно підтримати Руслана Кошулинського, і це мовчання вартувало тих кількох відсотків, які б точно спрацювали на перемогу єдиного опозиційного кандидата", - цитує Цензор.НЕТ заяву партії, опубліковану на сайті політсили.

У документі також вказується, что довибори до парламенту зафіксували розчарування виборців у партії влади, адже кандидату від "Слуги народу" не допомогла особиста підтримка Зеленського, який за день до виборів працював його ВІП-агітатором і в прямому ефірі обговорював з кандидатом вакцинування на Івано-Франківщині, яка опинилася в червоній зоні через безвідповідальність власників "Буковелю".

"ЄС" закликає усіх учасників виборчого процесу у фінальній його стадії зосередити зусилля на чесному підрахунку голосів, захисті результатів і високоймовірної перемоги Руслана Кошулинського як спільного кандидата "Європейської Солідарності" та "Свободи".

Також читайте: Екзитпол "Рейтингу" на довиборах в Раду на Прикарпатті: лідирує представник "За майбутнє" Шевченко. ІНФОГРАФІКА

Довибори у Покровську, де наша кандидатка Юлія Кузьменко зайняла третє місце, показали безальтернативність "Європейської Солідарності" як демократичної опозиційної партії, спроможної мобілізувати проукраїнський електорат південних та східних областей, що було наочно продемонстровано ще на місцевих виборах минулого року.

Це при тому, що кампанія відбувалася без участі самої кандидатки, чиї права грубо порушувалися владою. Під тиском Банкової суд не відпустив Юлію Кузьменко на поруки депутатів. Але Юлі і нашій команді вдалося донести цьому важливому регіону нашу програму, позицію і переконання, що Україна починається з Донбасу. Прикро, що інші демократичні партії не підтримали єдиного кандидата від "ЄС", тоді б результат Кузьменко був би більш переконливим.

На цих довиборах "Європейська Солідарність" показала готовність до справжнього об’єднання патріотичних проукраїнських сил заради країни, аби дати відсіч олігархату і реваншу. Шлях до об’єднання – безальтернативний, якщо ми хочемо зберегти країну і врятувати її від зеленої непрофесійної команди.

Дякуємо всім виборцям, які віддали свої голоси за Кузьменко і Кошулинського. Слава Україні!" -  підсумовується в заяві.

Нагадаємо, 28 березня в Україні відбувалися проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область), а також 186 проміжних і повторних місцевих виборів. За даними екзитполу, станом на 18:00, на довиборах до парламенту на одномандатному 87 окрузі в Івано-Франківській області представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко набирає 32,4%. На другому місці представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський з 31,6%, на третьому місці представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк з 29,4%.
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Топ коментарі
+36
Слава єдиній Українській партії!
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28.03.2021 22:10
+26
ЄС -це приклад завжди достойний.
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28.03.2021 22:14
+24
я скажу. бо я Громадянин України а не 73% насєлєнєц.
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28.03.2021 22:12
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Заявление ВО Свобода перед выборами 2019
Порошенко і його команда маніпулюють соціологією - переконують, що тільки вони, єдині з усіх державницьких сил, можуть пройти до Парламенту і зупинити московський реванш. Так вони обдурюють українців. Бо насправді реванш став можливим лише через те, що влада Порошенка бездіяла впродовж п'яти років. А сьогодні представники його списку вже обіцяють співпрацювати з реваншистами в новому Парламенті.
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28.03.2021 23:07 Відповісти
)))))ну не друзяки мы,но это не мешает нам иногда объединяться,чтоб вас,зесрань нагнуть
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28.03.2021 23:09 Відповісти
Непонятно только почему херовый Порошенко ещё при Кучме рвался к ассоциации с ЕС, а могбы с ****** в дёсна.
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29.03.2021 00:20 Відповісти
ви в Україну приїхали тільки "при Петре"?
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29.03.2021 10:24 Відповісти
Нє, місцевий, тому був час спостерігати, хто і що.
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29.03.2021 13:55 Відповісти
безумовно. дуже показова ефективність. Рейтинг Кошулинського одразу зріс на 7. Те, що бид.о прголосувало за зелебеніних, то вже інша історія.
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28.03.2021 23:10 Відповісти
Т.е. поддержка ЕС - 7%?
Верю.
Это её истинный рейтинг
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28.03.2021 23:13 Відповісти
Рейтинг ЄС 16-18% . Але зараз не про її рейтинг, хдоба зелена, а про те що ЄС здатна об"єднуватися.
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28.03.2021 23:17 Відповісти
угу...54...Звідкіля там "16-18"??? "Каруселили" при "опросі"?
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29.03.2021 10:27 Відповісти
Пэдру посадят и жизнь наладится.. Слишком воду мутит эта потвора))
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28.03.2021 23:11 Відповісти
))))только садят ,в последнее время,одну зесрань-а шо,весна то пришла...
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28.03.2021 23:13 Відповісти
Все мечтами живешь)) Сбили льотчика) Всьо)) Кина не будет))
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28.03.2021 23:15 Відповісти
Та да)кстати,мы вам даже благодарны,и зекретину,и его советникам -за рекламу Пороха)вы ж зачистили под нас всю инфозону -теперь только два кандидата в президенты у всех на слуху -зебоба и Порошенко...а ваш рейтинг утекает с каждым днём)
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28.03.2021 23:22 Відповісти
у куди "утекает"? Порохобобу?
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29.03.2021 10:29 Відповісти
Какой-то нервный уже у тебя смех..."Європейська Солідарність" показала готовність до справжнього об'єднання патріотичних сил заради України, - заява партії - Цензор.НЕТ 100
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28.03.2021 23:16 Відповісти
Та неужели)лушпайка один чего стоит -еще то зебилище...так что готовься -за зекретином не заржавеет)
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28.03.2021 23:18 Відповісти
я уже над вами даже не смеюсь.. жаль мне вас))
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28.03.2021 23:21 Відповісти
Він вже два роки в Ростові.
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28.03.2021 23:18 Відповісти
"Європейська Солідарність" показала готовність до справжнього об'єднання патріотичних сил заради України, - заява партії - Цензор.НЕТ 2482. .
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28.03.2021 23:54 Відповісти
Ахха.
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29.03.2021 00:51 Відповісти
Угу , пасадіш-ся . .У вас зебілів , вистачє розуму шоб- пасадіть , тільки Насіння ...
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28.03.2021 23:53 Відповісти
"Если завтра война, если завтра в поход"...Нема сумніву, що на передову ринуться легіони порохобілів! Ворога рвати зубами будуть за "пітравзад"! Що, ні? А де ж ви ще таких "насіннь" візьмете, якщо усіх навкруги помиями поливаєте?
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29.03.2021 10:34 Відповісти
Ти шо місцевий дурачок ,, чого з трусів тут вистрибуєш ..??
Згинь фуфєл .
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29.03.2021 10:50 Відповісти
Відразу видно псину ...

Згинь фуфєл.
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29.03.2021 10:57 Відповісти
Ну от і добре що ти це побачив , а тепер -
"Європейська Солідарність" показала готовність до справжнього об'єднання патріотичних сил заради України, - заява партії - Цензор.НЕТ 5375 .
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29.03.2021 11:09 Відповісти
А ви теж помітили ? Зе-скота цікавить лише невдачі Порошенка.. все інше і навіть їхній власний кандидат, цю тпроилу худобу геть не пече.. Бид.о наче створене кимось спеціально для війни з Порошенком. Все інше для них другорядне.
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28.03.2021 23:13 Відповісти
Взагалі то кандидатка ПЕСу знялась з виборів після того, як Ірина Фаріон виклала дуже неприємну для ПЕСу правду про їх кандидатку.
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28.03.2021 23:16 Відповісти
так там одні крадії.. інших не беруть.. бо лідер мусить мати процент від скота, що йде від його імені
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28.03.2021 23:19 Відповісти
100 %
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29.03.2021 13:40 Відповісти
А можна ссылку? Заранее благодарен.
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29.03.2021 07:27 Відповісти
Шо тут за ґвалт?
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28.03.2021 23:18 Відповісти
ЕС предлагает с ними объединяться.
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28.03.2021 23:21 Відповісти
Собрание обиженных у которых Петя что то украл. Пишут списки что было украдено. Заминка с курткой замшевой, одни говорят 2 куртки а другие настаивают что было украдено 3 куртки..
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28.03.2021 23:23 Відповісти
удод від партії "за майбутнє бєні каламойского" отримав перемогу, ЬІлітна пороховата валає:"ага, ЗЕбидло у жопі!", при тому, що представник пЄСика взагалі знявся з виборів. наразі все як завжди, лохи скубуть чуба один одному, пани регочуть з них, рахуючи бабло.
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28.03.2021 23:34 Відповісти
ЕС маніпулює, як завжди,Громадянська Позиція публічно закликала підтримати Кошулинського.Але про це ні слова.
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28.03.2021 23:40 Відповісти
прошло два года и зебилы знают, как позорно звучит их прозвище "зебил"...
потому они сегодня никому не говорят что голосовали за Зеленского
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28.03.2021 23:48 Відповісти
Безликі тварини з "єврейської салідарності" в любій ситуації для себе вигоду шукають. Щось не схоже що голоси ваших адептів пішли на підтримку Руслана Кошулинського. А навіть навпаки.
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28.03.2021 23:49 Відповісти
Кошулинский, Тягнибок, Ницой, Фарион и проч. - московские консервы.
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29.03.2021 00:50 Відповісти
Пустіть Хряка на сало і до вас потягнуться люди.
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28.03.2021 23:59 Відповісти
EC должна потребовать в Раде полного аудита степановской банды с погонялом "МОЗ".
Внезапно выяснится что никакого "ковида" в Украине нет и никогда не было.
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29.03.2021 00:49 Відповісти
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29.03.2021 06:47 Відповісти
Как бы не относились к Порошенко, но нужно признать, что его политсила является единственной проукраинской в нынешнем парламенте. К тому же, там нет таких "представителей", которых вязали за воровство бутылки пива, или заказывающих шлюх прямо во время заседания.
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29.03.2021 07:04 Відповісти

Ага. Коту в мішку програв з розгромом
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29.03.2021 10:36 Відповісти
У зеленых в се получилось. Спортсмен оттянул голоса от Кошулинского. Майбах это их филиал, а Шевченко фактический новый "Слуга".
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29.03.2021 07:55 Відповісти
Как же им неймется вернуться к корыту!
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29.03.2021 07:59 Відповісти
Щемят петиного бизнеспартнера мертвечука, вот и взвыли
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29.03.2021 08:01 Відповісти
Европейская Солидарность в очередной раз показала, что Петро очень хорошо умеет считать цифры.)) Социология давала его кандидатке 4 (!) место, раздуть перемогу из которого, было бы крайне проблематично. Если бы были шансы хотя бы на второе, естественно никто никого не снимал бы, а Кошулинский был бы патриотично оплёван, наравне с другими кандидатами.
К слову о социологии, Кошулинскому ещё до снятия кандидатки ЕС прогнозировали второе место. Согласно экзит-полам всё так же вторым он остаётся и после помощи токсичного Петра.))
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29.03.2021 08:49 Відповісти
***** з ПЄС зрозуміли що програють вибори, зняли кандидата і зарас несуть якусь хрень. Обєднатися навкруги баріна Парашенка, який по даних Форбс за 5р. війни збагатився на 800 млн. доларів!!!!!
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29.03.2021 09:29 Відповісти
Соя , она такая.
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29.03.2021 13:39 Відповісти
Вже е в вісім разів?
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29.03.2021 20:56 Відповісти
Вонищи от кацахлов- зелендонских океан а проУкраїнських пропозицій гола срака.
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29.03.2021 12:10 Відповісти
пЕС ? Смешно
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29.03.2021 13:38 Відповісти
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31.03.2021 23:00 Відповісти
рошену и его пЕСику ничего не остается, как делать хорошую мину при плохой игре, но там изначально было понятно, что пролетают они со свистом. а вот количество голосов за вирастюка, продавшегося ЗЕбене, меня действительно удивило, удивило даже больше, чем количество голосов за мерзость из партии "за будущее бени каломойского".
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29.03.2021 15:27 Відповісти
ЕС это прямой наследник ПР и ЖОПАиОПА. Рабинович тому свидетель.
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29.03.2021 17:02 Відповісти
Поціновувачі таланту найпрогресивнішого п'ятого президента-реформатора України Петра Олексійовича Порошенка - об'єднуйтеся! Надвеликих льодяників "Рошен" на патичках зі збільшеним вмістом висраного особисто Порохатим Баригою ферментованого лайна підвищеної смердючості вистачить на всіх.
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30.03.2021 08:38 Відповісти
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