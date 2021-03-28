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ВР (27371) выборы (22666) Кошулинский (143) Европейская Солидарность (1038) Кузьменко Юлия (168)

"Европейская Солидарность" показала готовность к настоящему объединению патриотических сил ради Украины, - заявление партии

Результаты экзитпола на избирательном округе №87 свидетельствуют, что позиция по объединению демократических сил и снятию кандидата "Европейской Солидарности" в пользу Руслана Кошулинского были правильным шагом.

"Наша партия еще раз зарекомендовала себя как ответственная политическая сила, которая способна свой узкопартийный интерес подчинять общей цели оппозиционных проукраинских сил. Жаль, что другие оппозиционные партии, в отличие от "ЕС", не смогли публично поддержать Руслана Кошулинского, и это молчание стоило тех нескольких процентов, которые точно сработали на победу единого оппозиционного кандидата", - цитирует Цензор.НЕТ заявление партии, опубликованное на сайте политсилы.

В документе также указывается, что довыборы в парламент "зафиксировали разочарование избирателей в партии власти, ведь кандидату от "Слуги народа" не помогла личная поддержка Зеленского, который за день до выборов работал его ВИП-агитатором и в прямом эфире обсуждал с кандидатом вакцинацию на Ивано-Франковщине, которая оказалась в красной зоне из-за безответственности владельцев "Буковеля".

"ЕС" призывает всех участников избирательного процесса в финальной его стадии сосредоточить усилия на честном подсчете голосов, защите результатов и высоковероятной победе Руслана Кошулинского как общего кандидата "Европейской Солидарности" и "Свободы". Довыборы в Покровске, где наша кандидат Юлия Кузьменко заняла третье место, показали безальтернативность "Европейской Солидарности" как демократического оппозиционной партии, способной мобилизовать проукраинский электорат южных и восточных областей, что было наглядно продемонстрировано еще на местных выборах в прошлом году. Это при том, что кампания проходила без участия самого кандидата, чьи права грубо нарушались властью. Под давлением Банковой суд не отпустил Юлию Кузьменко на поруки депутатов. Но Юле и нашей команде удалось донести этому важному региону нашу программу, позицию и убеждения, что Украина начинается с Донбасса. Жаль, что другие демократические партии не поддержали единого кандидата от "ЕС", тогда бы результат Кузьменко был бы более убедительным", - уверены в партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На довыборах в ВР на Донетчине проголосовали чуть больше 20% избирателей, на Прикарпатье - более 35%, - ЦИК

"На этих довыборах "Европейская Солидарность" показала готовность к настоящему объединению патриотических украинских сил ради страны, чтобы дать отпор олигархату и реваншу. Путь к объединению - безальтернативный, если мы хотим сохранить страну и спасти ее от зеленой непрофессиональной команды. Спасибо всем избирателям, которые отдали свои голоса за Кузьменко и Кошулинского. Слава Украине!", - резюмируется в заявлении.

Напомним, 28 марта в Украине проходили промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область), а также 186 промежуточных и повторных местных выборов. По данным экзитпола по состоянию на 18:00, на довыборах в парламент на одномандатном 87 округе в Ивано-Франковской области представитель партии "За будущее" Александр Шевченко набирает 32,4%. На втором месте представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский с 31,6%, третье место занимает представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк с 29,4%.

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Топ комментарии
+36
Слава єдиній Українській партії!
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28.03.2021 22:10
+26
ЄС -це приклад завжди достойний.
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28.03.2021 22:14
+24
я скажу. бо я Громадянин України а не 73% насєлєнєц.
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28.03.2021 22:12
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Страница 4 из 4
Заявление ВО Свобода перед выборами 2019
Порошенко і його команда маніпулюють соціологією - переконують, що тільки вони, єдині з усіх державницьких сил, можуть пройти до Парламенту і зупинити московський реванш. Так вони обдурюють українців. Бо насправді реванш став можливим лише через те, що влада Порошенка бездіяла впродовж п'яти років. А сьогодні представники його списку вже обіцяють співпрацювати з реваншистами в новому Парламенті.
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28.03.2021 23:07 Ответить
)))))ну не друзяки мы,но это не мешает нам иногда объединяться,чтоб вас,зесрань нагнуть
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28.03.2021 23:09 Ответить
Непонятно только почему херовый Порошенко ещё при Кучме рвался к ассоциации с ЕС, а могбы с ****** в дёсна.
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29.03.2021 00:20 Ответить
ви в Україну приїхали тільки "при Петре"?
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29.03.2021 10:24 Ответить
Нє, місцевий, тому був час спостерігати, хто і що.
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29.03.2021 13:55 Ответить
безумовно. дуже показова ефективність. Рейтинг Кошулинського одразу зріс на 7. Те, що бид.о прголосувало за зелебеніних, то вже інша історія.
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28.03.2021 23:10 Ответить
Т.е. поддержка ЕС - 7%?
Верю.
Это её истинный рейтинг
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28.03.2021 23:13 Ответить
Рейтинг ЄС 16-18% . Але зараз не про її рейтинг, хдоба зелена, а про те що ЄС здатна об"єднуватися.
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28.03.2021 23:17 Ответить
угу...54...Звідкіля там "16-18"??? "Каруселили" при "опросі"?
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29.03.2021 10:27 Ответить
Пэдру посадят и жизнь наладится.. Слишком воду мутит эта потвора))
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28.03.2021 23:11 Ответить
))))только садят ,в последнее время,одну зесрань-а шо,весна то пришла...
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28.03.2021 23:13 Ответить
Все мечтами живешь)) Сбили льотчика) Всьо)) Кина не будет))
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28.03.2021 23:15 Ответить
Та да)кстати,мы вам даже благодарны,и зекретину,и его советникам -за рекламу Пороха)вы ж зачистили под нас всю инфозону -теперь только два кандидата в президенты у всех на слуху -зебоба и Порошенко...а ваш рейтинг утекает с каждым днём)
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28.03.2021 23:22 Ответить
у куди "утекает"? Порохобобу?
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29.03.2021 10:29 Ответить
Какой-то нервный уже у тебя смех..."Європейська Солідарність" показала готовність до справжнього об'єднання патріотичних сил заради України, - заява партії - Цензор.НЕТ 100
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28.03.2021 23:16 Ответить
Та неужели)лушпайка один чего стоит -еще то зебилище...так что готовься -за зекретином не заржавеет)
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28.03.2021 23:18 Ответить
я уже над вами даже не смеюсь.. жаль мне вас))
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28.03.2021 23:21 Ответить
Він вже два роки в Ростові.
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28.03.2021 23:18 Ответить
"Європейська Солідарність" показала готовність до справжнього об'єднання патріотичних сил заради України, - заява партії - Цензор.НЕТ 2482. .
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28.03.2021 23:54 Ответить
Ахха.
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29.03.2021 00:51 Ответить
Угу , пасадіш-ся . .У вас зебілів , вистачє розуму шоб- пасадіть , тільки Насіння ...
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28.03.2021 23:53 Ответить
"Если завтра война, если завтра в поход"...Нема сумніву, що на передову ринуться легіони порохобілів! Ворога рвати зубами будуть за "пітравзад"! Що, ні? А де ж ви ще таких "насіннь" візьмете, якщо усіх навкруги помиями поливаєте?
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29.03.2021 10:34 Ответить
Ти шо місцевий дурачок ,, чого з трусів тут вистрибуєш ..??
Згинь фуфєл .
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29.03.2021 10:50 Ответить
Відразу видно псину ...

Згинь фуфєл.
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29.03.2021 10:57 Ответить
Ну от і добре що ти це побачив , а тепер -
"Європейська Солідарність" показала готовність до справжнього об'єднання патріотичних сил заради України, - заява партії - Цензор.НЕТ 5375 .
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29.03.2021 11:09 Ответить
А ви теж помітили ? Зе-скота цікавить лише невдачі Порошенка.. все інше і навіть їхній власний кандидат, цю тпроилу худобу геть не пече.. Бид.о наче створене кимось спеціально для війни з Порошенком. Все інше для них другорядне.
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28.03.2021 23:13 Ответить
Взагалі то кандидатка ПЕСу знялась з виборів після того, як Ірина Фаріон виклала дуже неприємну для ПЕСу правду про їх кандидатку.
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28.03.2021 23:16 Ответить
так там одні крадії.. інших не беруть.. бо лідер мусить мати процент від скота, що йде від його імені
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28.03.2021 23:19 Ответить
100 %
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29.03.2021 13:40 Ответить
А можна ссылку? Заранее благодарен.
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29.03.2021 07:27 Ответить
Шо тут за ґвалт?
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28.03.2021 23:18 Ответить
ЕС предлагает с ними объединяться.
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28.03.2021 23:21 Ответить
Собрание обиженных у которых Петя что то украл. Пишут списки что было украдено. Заминка с курткой замшевой, одни говорят 2 куртки а другие настаивают что было украдено 3 куртки..
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28.03.2021 23:23 Ответить
удод від партії "за майбутнє бєні каламойского" отримав перемогу, ЬІлітна пороховата валає:"ага, ЗЕбидло у жопі!", при тому, що представник пЄСика взагалі знявся з виборів. наразі все як завжди, лохи скубуть чуба один одному, пани регочуть з них, рахуючи бабло.
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28.03.2021 23:34 Ответить
ЕС маніпулює, як завжди,Громадянська Позиція публічно закликала підтримати Кошулинського.Але про це ні слова.
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28.03.2021 23:40 Ответить
прошло два года и зебилы знают, как позорно звучит их прозвище "зебил"...
потому они сегодня никому не говорят что голосовали за Зеленского
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28.03.2021 23:48 Ответить
Безликі тварини з "єврейської салідарності" в любій ситуації для себе вигоду шукають. Щось не схоже що голоси ваших адептів пішли на підтримку Руслана Кошулинського. А навіть навпаки.
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28.03.2021 23:49 Ответить
Кошулинский, Тягнибок, Ницой, Фарион и проч. - московские консервы.
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29.03.2021 00:50 Ответить
Пустіть Хряка на сало і до вас потягнуться люди.
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28.03.2021 23:59 Ответить
EC должна потребовать в Раде полного аудита степановской банды с погонялом "МОЗ".
Внезапно выяснится что никакого "ковида" в Украине нет и никогда не было.
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29.03.2021 00:49 Ответить
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29.03.2021 06:47 Ответить
Как бы не относились к Порошенко, но нужно признать, что его политсила является единственной проукраинской в нынешнем парламенте. К тому же, там нет таких "представителей", которых вязали за воровство бутылки пива, или заказывающих шлюх прямо во время заседания.
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29.03.2021 07:04 Ответить

Ага. Коту в мішку програв з розгромом
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29.03.2021 10:36 Ответить
У зеленых в се получилось. Спортсмен оттянул голоса от Кошулинского. Майбах это их филиал, а Шевченко фактический новый "Слуга".
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29.03.2021 07:55 Ответить
Как же им неймется вернуться к корыту!
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29.03.2021 07:59 Ответить
Щемят петиного бизнеспартнера мертвечука, вот и взвыли
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29.03.2021 08:01 Ответить
Европейская Солидарность в очередной раз показала, что Петро очень хорошо умеет считать цифры.)) Социология давала его кандидатке 4 (!) место, раздуть перемогу из которого, было бы крайне проблематично. Если бы были шансы хотя бы на второе, естественно никто никого не снимал бы, а Кошулинский был бы патриотично оплёван, наравне с другими кандидатами.
К слову о социологии, Кошулинскому ещё до снятия кандидатки ЕС прогнозировали второе место. Согласно экзит-полам всё так же вторым он остаётся и после помощи токсичного Петра.))
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29.03.2021 08:49 Ответить
***** з ПЄС зрозуміли що програють вибори, зняли кандидата і зарас несуть якусь хрень. Обєднатися навкруги баріна Парашенка, який по даних Форбс за 5р. війни збагатився на 800 млн. доларів!!!!!
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29.03.2021 09:29 Ответить
Соя , она такая.
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29.03.2021 13:39 Ответить
Вже е в вісім разів?
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29.03.2021 20:56 Ответить
Вонищи от кацахлов- зелендонских океан а проУкраїнських пропозицій гола срака.
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29.03.2021 12:10 Ответить
пЕС ? Смешно
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29.03.2021 13:38 Ответить
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31.03.2021 23:00 Ответить
рошену и его пЕСику ничего не остается, как делать хорошую мину при плохой игре, но там изначально было понятно, что пролетают они со свистом. а вот количество голосов за вирастюка, продавшегося ЗЕбене, меня действительно удивило, удивило даже больше, чем количество голосов за мерзость из партии "за будущее бени каломойского".
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29.03.2021 15:27 Ответить
ЕС это прямой наследник ПР и ЖОПАиОПА. Рабинович тому свидетель.
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29.03.2021 17:02 Ответить
Поціновувачі таланту найпрогресивнішого п'ятого президента-реформатора України Петра Олексійовича Порошенка - об'єднуйтеся! Надвеликих льодяників "Рошен" на патичках зі збільшеним вмістом висраного особисто Порохатим Баригою ферментованого лайна підвищеної смердючості вистачить на всіх.
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30.03.2021 08:38 Ответить
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