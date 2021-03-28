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Новини Агресія Росії проти України
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Донбас (22348) Арестович Олексій (376)

Поки про вихід із режиму перемир'я на Донбасі не йдеться, - Арестович

Поки про вихід із режиму перемир'я на Донбасі не йдеться, - Арестович

До вівторка, 30 березня, мають бути якісь результати переговорів Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу про загострення ситуації.

Про це заявив радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на каналі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Точно знаю, що консультації тривають і зараз теж, і вони відбуватимуться завтра, а у вівторок і середу буде засідання ТКГ, воно завжди дводенне. Перший день — засідання підгруп, в середу — на загальному рівні. І ми повинні, по ідеї, вийти на щось до вівторка. На що — поки невідомо. Дотримується принцип конфіденційності. Ми не будемо діяти так, як росіяни, які через "Комерсант" зливають нібито якісь кластери, які ми не коментуємо, не підтверджуємо, тому що вірні дипломатичному етикету. Все, що відбувається з 2014 року, відбувається конфіденційно, до преси виходять тоді, коли укладені конкретні угоди", — сказав він.

Арестович підкреслив, що поки про вихід з режиму перемир'я мова не йде."Зараз головним завданням є повернутися до повного і всеосяжного припинення вогню. У нас неблагополучно, у нас є проблеми. Але режим припинення вогню — це домовленість, досягнута в Нормандському форматі. Щоб декларувати вихід з нього, повинен бути проведений повний спектр консультацій, і сторони повинні визнати, що він фактично не діє. Але зараз вектор протилежний — принаймні три сторони роблять все для того, щоб повернутися до повного і всеосяжного (перемир'я. — Ред.)", — сказав він.

Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє мають поранення. Окупанти застосували міномети, які заборонені мінськими угодами.
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Топ коментарі
+14
а когда успели в перемирие опять зайти ?
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28.03.2021 23:23
+14
Придурки сделайте перемирие такое чтоб каждый день было 10 двухсотых путинских наемников, потом они перестанут стрелять.
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28.03.2021 23:30
+14
не в тему. але такий собі натяк... а люська чмо таки.

Поки про вихід із режиму перемир'я на Донбасі не йдеться, - Арестович - Цензор.НЕТ 6769
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28.03.2021 23:31
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а когда успели в перемирие опять зайти ?
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28.03.2021 23:23 Відповісти
люся и не выходила из него
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28.03.2021 23:43 Відповісти
Ко вторнику, 30 марта, должны быть какие-то результаты переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу относительно обострения ситуации. Источник: https://censor.net/ru/n3256096

КАЦАПСЬКИЙ ВИРОДОК АРЕСТОВИЧ, ЩО, СКАЗАВ ДУЖЕ ОЧЕВИДНІ РЕЧІ ??
БУВАЄ.
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28.03.2021 23:24 Відповісти
дожились, ссучена кремлівська курва арєстовіч щось базікає від імені країни.
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28.03.2021 23:25 Відповісти
Перемирюємось далі.
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28.03.2021 23:25 Відповісти
Я не трус, але дуже боюсь кремлівського карлика до усрачки і мені чхати на хохлів, нехай дохнуть- так Орестович?
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28.03.2021 23:25 Відповісти
Придурки сделайте перемирие такое чтоб каждый день было 10 двухсотых путинских наемников, потом они перестанут стрелять.
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28.03.2021 23:30 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUMUg1ZxxmRFU3hP72TZ8KEUSY8N80NWoEsyYzH-jSf-wVW7x9eP1hHyMya42l5mgiPPS4P2LU69BFM89mD9nO19CKJZPAadSZtG0ARN8GNiiPvuOs1RbzdVyz6zir8tZU&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUMUg1ZxxmRFU3hP72TZ8KEUSY8N80NWoEsyYzH-jSf-wVW7x9eP1hHyMya42l5mgiPPS4P2LU69BFM89mD9nO19CKJZPAadSZtG0ARN8GNiiPvuOs1RbzdVyz6zir8tZU&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk
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Дмитрием Корнейчуком .
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=101979891997590&id=100065567374187&__cft__[0]=AZUMUg1ZxxmRFU3hP72TZ8KEUSY8N80NWoEsyYzH-jSf-wVW7x9eP1hHyMya42l5mgiPPS4P2LU69BFM89mD9nO19CKJZPAadSZtG0ARN8GNiiPvuOs1RbzdVyz6zir8tZU&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Страна катится на дно. Но не повод грустить. Мы же любим «95-й квартал»...
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28.03.2021 23:31 Відповісти
сначала надо определить число убитых, достаточное для выхода из перемирия. Четверо убитых-мало.
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28.03.2021 23:31 Відповісти
не в тему. але такий собі натяк... а люська чмо таки.

Поки про вихід із режиму перемир'я на Донбасі не йдеться, - Арестович - Цензор.НЕТ 6769
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28.03.2021 23:31 Відповісти
Навіть за пів ціни не беруть Рошен,гарний товар))
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28.03.2021 23:34 Відповісти
твій комент. в принципі як і комент арєстовича.
Поки про вихід із режиму перемир'я на Донбасі не йдеться, - Арестович - Цензор.НЕТ 500
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28.03.2021 23:39 Відповісти
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29.03.2021 00:16 Відповісти
ДЛНР ще раніше заявили про вихід з режиму перемир'я в односторонньому порядку. Арєстовіч у режимі поремир' я залишився сам. Вірніше зі своїми роботодавця и із зеленого політичного і військового керівництва. Тепер розумієте, чому великим калібром стріляють лише кацапи? Бо у Арєстовіча - режим перемир'я.
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28.03.2021 23:32 Відповісти
Зебильониш специально купил єту проститутку, как козла отпущения.
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28.03.2021 23:33 Відповісти
Єтот говноед уже одной своей харей раздражение вызывает.
А когда еще свою вонючую варежку раскроет...
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28.03.2021 23:36 Відповісти
Гордон был прав и вот почему- Но режим прекращения огня - это договоренность, достигнутая в Нормандском формате. Чтобы декларировать выход из него, должен быть проведен полный спектр консультаций, и стороны должны признать, что он фактически не действует.Убийство украинских защитников ,для этого предателя ,не есть фактом выхода террористов из режима прекращения огня.??
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28.03.2021 23:39 Відповісти
Я может что то пропустил, а в чем заключается смысл очередного перемирия? вот крайний случай - они захотели убить несколько наших, они это сделали и хер они ложили на какие то перемирия!
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28.03.2021 23:40 Відповісти
Люсю к сепарам на перемирье и ,чтобы тебе там очко порвали тварь
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28.03.2021 23:41 Відповісти
Люся і там прилаштується.
А взагалі- то, підла, продажна, огидна істота, без батька, прарору і Батьківщини, як і вся пліснява.
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28.03.2021 23:54 Відповісти
люсик не надо ничего декларировать и говорить, надо просто е б а шить из всех наличных стволов всех калибров на любой чих рашистской нечисти..... помнишь что зеля говорил - надо только не прекращать стрелять!
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29.03.2021 00:31 Відповісти
Что то последнее время слишком много этого мудака
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29.03.2021 02:53 Відповісти
это какой-то нонсенс, "режим прекращения огня" при котором ведется огонь и гибнут военные, гибнут не единично а регулярно... НО режим прекращения огня не нарушается и не срывается. КАК??? Израиль на любой выстрел - сносит с лица земли весь район откуда прилетело, а здесь "всеобъемлящее", кто будет бояться стрелять если они знают, что за ответ - будет болеть шапка? Криворожское кривое зеркало...
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29.03.2021 07:19 Відповісти
Все понятно - пока слуг устраивает их позиция №5 по политической Камасутре... Хотят шоб им доплатили за смену позиции...
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29.03.2021 09:52 Відповісти
Из перемирия выходить не надо. Просто давать такую "ответку", чтобы кацапам и смотреть в сторону Украины было страшно. Груз "200" иногда бывает очень убедительным...
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29.03.2021 11:23 Відповісти
...ять, ктоб еще вот эту майоршу куда запхнул!?!?
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29.03.2021 11:50 Відповісти
 
 