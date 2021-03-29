Засідання ТКГ на рівні глав делегацій відбудеться 31 березня

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей на рівні глав делегацій у форматі відеоконференції відбудеться 31 березня, робочі підгрупи зберуться 30 березня.

Про це повідомляється в Telegram-каналі української делегації для участі в ТКГ в понеділок, 29 березня, передає Цензор.НЕТ.

"Чергові засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій заплановані за наступним графіком: 30 березня - відеоконференції Робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи", - сказано в повідомленні.

На порядку денному передбачені такі питання:

- питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;

- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;

- продовження розробки плану спільних кроків;

- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;

- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

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"Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до повного та всеосяжного режиму припинення вогню. За дорученням Президента України В.Зеленського Головнокомандувач Збройних сил України проводить відповідне розслідування за фактом загибелі 26 березня українських військовослужбовців в районі на напрямку ШУМИ. Основні наші зусилля зосереджені на поверненні до суворого дотримання сторонами режиму повного та всеосяжного припинення вогню. Міжнародні партнери України підтримують цей напрямок нашої політики"- відзначили в українській делегації.