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Заседание ТКГ на уровне глав делегаций состоится 31 марта

Заседание ТКГ на уровне глав делегаций состоится 31 марта

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на уровне глав делегаций в формате видеоконференции состоится 31 марта, рабочие подгруппы соберутся 30 марта.

Об этом сообщается в Telegram-канале украинской делегации для участия в ТКГ в понедельник, 29 марта, передает Цензор.НЕТ. 

"Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику: 31 марта - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы, 30 марта - видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы", - сказано в сообщении.

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В повестке дня предусмотрены такие вопросы:

- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

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"В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, целью которых является возвращение к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня. По поручению Президента Украины Владимира Зеленского Главнокомандующий Вооруженных сил Украины проводит соответствующее расследование по факту гибели 26 марта украинских военнослужащих в районе направлении Шумы. Основные наши усилия сосредоточены на возвращении к строгому соблюдению сторонами режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики"- отметили в украинской делегации.
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значить, ніякого позачергового. Оце і є відповідь на вбивство чотирьох воїнів ЗСУ... Як з боку бубочки, так і з боку підкасапленого ОБСЄ.
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29.03.2021 12:14 Ответить
люсю не потеряйте....
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29.03.2021 12:15 Ответить
А для чого? Українську дорожню карту вже виклали росіяни . Там повна капітуляція і загравання з ФСБ РФ ! І то РФ це ніяк НЕ сприймається. Вони тупо стоять на своєму : імплементувати ОРДІЛО , як російську губернію в Конституцію і Державу Україна ! І навіть щоб українських військ на тій території ми не мали права розміщати ... виходить ,що і надалі контролювати продовжуватимуть російсько-військові адміністрації ! А на кордоні будуть стояти поодинокі прикордонники ... Українцям це навіщо потрібно? З ким розмовляти : стіна, ров , крокодили і повна блокада ОРДІЛО ! І хай пенсії платить їм РФ !
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29.03.2021 13:18 Ответить
 
 