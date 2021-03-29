У Полтаві готуються посилити карантин через негативну динаміку COVID-19

Через зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію в Полтаві планують посилити карантинні заходи.

Про це повідомив на початку апаратної нараді голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Полтавщини.

"Щодо поширення коронавірусної інфекції Полтавська область перебуває у стабільному стані. Однак, щодо деяких населених пунктів, зокрема, у Полтаві, виникає занепокоєння. Скоріш за все, від сьогодні будемо проводити комісію ТЕБ і НС і посилювати карантинні заходи. Тому що негативна динаміка, яку ми спостерігаємо зараз, нас не задовольняє", – повідомив голова облдержадміністрації.

Раніше у Полтавській міськраді повідомляли, що у місті щодня госпіталізують по 30-40 хворих на COVID-19. А виконком міськради прийняв рішення про виділення місць у громадському транспорті для перевезення медичних працівників.

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23 березня у Полтаві зафіксували 371 випадок COVID-19, 24 березня – 161, 25 березня – 143, 26 березня – 349, 27 березня – 270, 28 березня – 39. На 29 березня у Полтаві лабораторно підтвердили 60 нових випадків COVID-19. За останню добу жоден пацієнт не одужав, а померла одна людина.

Нагадаємо, з 29 березня, після шкільних весняних канікул, учні 1-4 класів відновили навчання у звичному режимі, а 5-11 класів продовжили навчатись дистанційно.