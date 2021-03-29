В Полтаве готовятся усилить карантин из-за негативной динамики по COVID-19

Из-за роста количества больных коронавирусной инфекцией в Полтаве планируют усилить карантинные мероприятия.

Об этом сообщил в начале аппаратного совещании председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Полтавщины.

"По распространению коронавирусной инфекции Полтавская область находится в стабильной ситуации. Однако, по некоторым населенным пунктам, в частности, в Полтаве, возникает беспокойство. Скорее всего, сегодня будем проводить комиссию ТЭБ и ЧС и усиливать карантинные меры. Потому что негативная динамика, которую мы наблюдаем сейчас, нас не устраивает", - сообщил председатель облгосадминистрации.

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Ранее в Полтавском горсовете сообщали, что в городе ежедневно госпитализируют по 30-40 больных COVID-19. А исполком горсовета принял решение о выделении мест в общественном транспорте для перевозки медицинских работников.

23 марта в Полтаве зафиксировали 371 случай COVID-19, 24 марта - 161, 25 марта - 143, 26 марта - 349, 27 марта - 270, 28 марта - 39 на 29 марта в Полтаве лабораторно подтвердили 60 новых случаев COVID-19. За последние сутки ни один пациент не выздоровел, а умер один человек.

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Напомним, с 29 марта, после школьных весенних каникул, ученики 1-4 классов возобновили учебу в обычном режиме, а 5-11 классов продолжили учиться дистанционно