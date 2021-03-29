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В Украине занято 59% COVID-коек, - замминистра здравоохранения Микичак

В Украине занято 59% COVID-коек, - замминистра здравоохранения Микичак

В Украине занято 59% коек, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19, и эта цифра стремительно увеличивается.

Об этом 29 марта на пресс конференции в Киеве сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на 29 марта 558 учреждений здравоохранения, а это практически все коммунальные некоммерческие предприятия, владельцами которых являются местные органы самоуправления, определены для оказания помощи пациентам, страдающим или с подозрением на коронавирусную болезнь. В этих заведениях выделено 75 158 коек, из которых 64 240 обеспечены подачей кислорода. Это централизованная подача через кислородные магистрали с соответствующим постоянным обеспечением поступления кислорода, а также кислородными концентраторами, которые могут перемещаться от кровати к кровати. Занятость коечного фонда в учреждениях здравоохранения в целом в Украине, по состоянию на минувшие сутки, составляет 59%, это в абсолютных цифрах составляет 37,5 тыс. Следует обратить внимание на то, что занятость коек прогрессивно увеличивается, и еще на прошлой неделе мы имели 49%", - сообщила Микичак.

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По ее словам, сейчас отмечается рост заболеваемости COVID-19 почти по всей территории Украины, только одна область находится в желтой зоне, то есть в более-менее стабильной ситуации. Самый высокий уровень заболеваемости и эпидемиологической опасности в Киеве и Киевской области и почти вся Западная Украина. Высокий уровень занятости COVID-коек в Киеве - это 84%, в Житомирской области - почти 74%, в Киевской - 77%, Львовской - 69%, Николаевской - 68%.

Микичак отметила, что среди пациентов, которые болеют, около 20% нуждаются в лечении в стационаре, часть из них нуждаются в госпитализации в отделение интенсивной терапии.

По данным Минздрава, в отделениях интенсивной терапии сейчас 4 999 коек, из которых занято 2 850.

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Всего по больницам Украины, по данным, которые привела Микичак, 6 552 аппарата искусственной вентиляции легких, в данное время 1 424 пациента находятся на искусственной вентиляции легких.
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Топ комментарии
+4
Привіт із Буковєлю, чувакі!)))
В Украине занято 59% COVID-коек, - замминистра здравоохранения Микичак - Цензор.НЕТ 7124
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29.03.2021 13:18
+4
Прикільно в Києві вже літо і дерева зелені
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29.03.2021 13:21
+3
Зеботи та зелохи,

В Украине занято 59% COVID-коек, - замминистра здравоохранения Микичак - Цензор.НЕТ 6638
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29.03.2021 13:17
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Зеботи та зелохи,

В Украине занято 59% COVID-коек, - замминистра здравоохранения Микичак - Цензор.НЕТ 6638
показать весь комментарий
29.03.2021 13:17 Ответить
Привіт із Буковєлю, чувакі!)))
В Украине занято 59% COVID-коек, - замминистра здравоохранения Микичак - Цензор.НЕТ 7124
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29.03.2021 13:18 Ответить
Цікаво, про буковель як джерело зараження петики верещать одноголосно, а про всілякі протести проти котопуляції чомусь мовчать...
В Україні зайнято 59% COVID-ліжок, - заступниця міністра охорони здоров'я Микичак - Цензор.НЕТ 7580
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29.03.2021 13:20 Ответить
Прикільно в Києві вже літо і дерева зелені
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29.03.2021 13:21 Ответить
Бостууага, змінив нік?
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29.03.2021 15:45 Ответить
Поцман это старый троль, давненько не было.
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29.03.2021 19:09 Ответить
По слухам в харькове 500 у.е попасть в больничку.
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29.03.2021 13:18 Ответить
когда же вы уже подавитесь вашей брехнёй?
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29.03.2021 13:20 Ответить
Наверное тогда же когда Вы поумнеете...
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29.03.2021 13:30 Ответить
В Одесі всі лікарні заповнені...
https://www.facebook.com/katherine.nozhevnikova/posts/5863826940354343 Katherine Nozhevnikova разом з Анюткою Алефировою та ще 9 . 27 березня о 23:59 ·
https://www.facebook.com/katherine.nozhevnikova/posts/5863826940354343 Это Ольга Арсеньевна. Ей 83. Ее не госпитализировали в стационар с уже привычной фразой (которую я слышу десятки раз в день) мест нет. Впрочем, такую же причину озвучили сегодня ещё 32 нашим очередным пациентам.

В Україні зайнято 59% COVID-ліжок, - заступниця міністра охорони здоров'я Микичак - Цензор.НЕТ 6702
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29.03.2021 13:35 Ответить
 
 