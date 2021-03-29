В Украине занято 59% COVID-коек, - замминистра здравоохранения Микичак

В Украине занято 59% коек, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19, и эта цифра стремительно увеличивается.

Об этом 29 марта на пресс конференции в Киеве сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на 29 марта 558 учреждений здравоохранения, а это практически все коммунальные некоммерческие предприятия, владельцами которых являются местные органы самоуправления, определены для оказания помощи пациентам, страдающим или с подозрением на коронавирусную болезнь. В этих заведениях выделено 75 158 коек, из которых 64 240 обеспечены подачей кислорода. Это централизованная подача через кислородные магистрали с соответствующим постоянным обеспечением поступления кислорода, а также кислородными концентраторами, которые могут перемещаться от кровати к кровати. Занятость коечного фонда в учреждениях здравоохранения в целом в Украине, по состоянию на минувшие сутки, составляет 59%, это в абсолютных цифрах составляет 37,5 тыс. Следует обратить внимание на то, что занятость коек прогрессивно увеличивается, и еще на прошлой неделе мы имели 49%", - сообщила Микичак.

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По ее словам, сейчас отмечается рост заболеваемости COVID-19 почти по всей территории Украины, только одна область находится в желтой зоне, то есть в более-менее стабильной ситуации. Самый высокий уровень заболеваемости и эпидемиологической опасности в Киеве и Киевской области и почти вся Западная Украина. Высокий уровень занятости COVID-коек в Киеве - это 84%, в Житомирской области - почти 74%, в Киевской - 77%, Львовской - 69%, Николаевской - 68%.

Микичак отметила, что среди пациентов, которые болеют, около 20% нуждаются в лечении в стационаре, часть из них нуждаются в госпитализации в отделение интенсивной терапии.

По данным Минздрава, в отделениях интенсивной терапии сейчас 4 999 коек, из которых занято 2 850.

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Всего по больницам Украины, по данным, которые привела Микичак, 6 552 аппарата искусственной вентиляции легких, в данное время 1 424 пациента находятся на искусственной вентиляции легких.