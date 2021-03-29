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Новини Репресії в окупованому Криму
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Денісова (883) Крим (14082)

Денісова засудила вирок окупантів пенсіонерці Довгополій і закликала міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію

Денісова засудила вирок окупантів пенсіонерці Довгополій і закликала міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила вирок підконтрольного російській окупаційній владі так званого "Севастопольського міського суду" громадянці України Галині Довгополій за сфабрикованою кримінальною справою за нібито збір даних для розвідки Міноборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост Денісової в соціальній мережі "фейсбук".

Зокрема Денісова підкреслила, що проведення судових слухань щодо громадян України в закритому режимі без допуску представників ЗМІ практикується так званими "судами" не вперше і є черговим свідченням фальсифікації кримінальної справи проти Галини Довгополої.

"Засуджую незаконні дії і продовження політичних репресій окупаційною владою щодо українців на території тимчасово окупованого Криму. Закликаю міжнародне співтовариство застосувати всі можливі інструменти для посилення тиску на Російську Федерацію, щоб якомога швидше звільнити всіх незаконно утримуваних нею громадян України і припинити терор щодо них", - резюмувала Денісова.

Як повідомлялося раніше, підконтрольний російській окупаційній владі так званий "Севастопольський міський суд" виніс незаконний вирок громадянці України Галині Довгополій за сфабрикованою кримінальною справою за нібито збір даних для України щодо окремого авіаційного полку Чорноморського флоту Російської Федерації.

Її засудили до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму і 1 року адміннагляду після закінчення терміну ув'язнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пенсіонерку з окупованого Севастополя Довгополу засуджено до 12 років за "держзраду" на користь України, - РосЗМІ
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Топ коментарі
+4
Европа уже положила на зеленую власть в Украине. Ни громких визитов, ни переговоров, ни рабочих встреч. Последний вменяемый визит в октябре прошлого года в Турцию. Из высоких гостей лишь президент Молдовы Санду заехала в гости по-соседски
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29.03.2021 16:22
+2
Проте кремлівські гниди почувають себе в Україні ,як в рідній хаті !!! На Банковій та Грушевського гнида на гниді та гнидою погоняє !!!!)))
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29.03.2021 16:16
+2
Похоже, кацапне уже сажать некого.. на пенсионерок перешли.. это пипец!

Галина Довгопола, пенсионерка, 66 лет, проживала в поселке Кача..
Приговорена" за госизмену" к 12 годам колонии общего режима..
По данным ФСБ, Довгополова, по заданию украинской разведки собирала секретные сведения военного характера: сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота, раскрывающих сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и тому подобной секретной информации..
Денисова осудила приговор оккупантов пенсионерке Довгополой и призвала международное сообщество усилить давление на Россию - Цензор.НЕТ 4439
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29.03.2021 16:18
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Если я не ошибаюсь то в новости про эту пенсионерку писали что она гражданка аквафрешии... Или она живет в Крыму с украинским паспортом? С каких пор Денисова решила защищать права людей у которых на паспорте двух главая курица?
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29.03.2021 16:13 Відповісти
вот-вот, там люди злорадствовали, комменты потерли, кто-то может быть и бан получил, а потом она такая опа: с гражданки рф стала сразу гражданкой Украины... так новости подавать нельзя...
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29.03.2021 16:19 Відповісти
Проте кремлівські гниди почувають себе в Україні ,як в рідній хаті !!! На Банковій та Грушевського гнида на гниді та гнидою погоняє !!!!)))
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29.03.2021 16:16 Відповісти
Похоже, кацапне уже сажать некого.. на пенсионерок перешли.. это пипец!

Галина Довгопола, пенсионерка, 66 лет, проживала в поселке Кача..
Приговорена" за госизмену" к 12 годам колонии общего режима..
По данным ФСБ, Довгополова, по заданию украинской разведки собирала секретные сведения военного характера: сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота, раскрывающих сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и тому подобной секретной информации..
Денисова осудила приговор оккупантов пенсионерке Довгополой и призвала международное сообщество усилить давление на Россию - Цензор.НЕТ 4439
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29.03.2021 16:18 Відповісти
Гражданка Д. по заданию украинской разведки собирала сведения об отдельном авиационном полку Черноморского флота, касающиеся сроков "действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время", сообщил суд.
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29.03.2021 16:22 Відповісти
Европа уже положила на зеленую власть в Украине. Ни громких визитов, ни переговоров, ни рабочих встреч. Последний вменяемый визит в октябре прошлого года в Турцию. Из высоких гостей лишь президент Молдовы Санду заехала в гости по-соседски
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29.03.2021 16:22 Відповісти
Проте в Україні ,громадянин Росіі стає народним депутатом Верховної зРади !!!)))
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29.03.2021 16:23 Відповісти
Чисто по человечески жаль,старенькая она уже.
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29.03.2021 16:33 Відповісти
Предупреждение пенсионерам, чтобы не "жалели об Украине".
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29.03.2021 16:58 Відповісти
одно радует-есть и среди пенсионеров патриоты.
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29.03.2021 19:56 Відповісти
 
 