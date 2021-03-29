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МОЗ очікує першу поставку вакцин від COVAX до 15 квітня, - Степанов

МОЗ очікує першу поставку вакцин від COVAX до 15 квітня, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) очікує першу поставку вакцин від COVAX до 15 квітня.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це перша поставка в рамках COVAX, якщо бути точним, то 360 тис. доз AstraZeneca і 117 тис. доз Pfizer ми очікуємо до 15 квітня. Це та інформація, яку маємо від COVAX. ...Загалом у терміни до 1 червня ми повинні отримати 1,7 млн доз вакцин в рамках COVAX", - сказав Степанов.

Він нагадав, що в рамках глобальної ініціативи COVAX Україна має отримати 8 млн доз вакцини від COVID-19.

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Як повідомлялося, МОЗ планує розпочати щеплення другою дозою вакцини AstraZeneca у травні.

Станом на 28 березня від COVID-19 вакциновано 198 464 особи, за добу 28 березня було щеплено 1 585 осіб.

23 лютого в Україну прибула партія із 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу CoviShield, розробленої Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca.

Крім того, 25 березня до України доставили першу партію - 215 тис. доз - вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech.

Також в Україні зареєстрована вакцина американської компанії Pfizer.

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29.03.2021 17:14 Відповісти
Надо каждой вакциной уколоть Зеленского, чтобы здоровее был.
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29.03.2021 17:31 Відповісти
А може на палю його, так буде краще всім і вові теж.
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30.03.2021 12:01 Відповісти
гнати Степанова сраним віником. чувак мажор, закінчив медін, отримав гінекологію. 100% зачотку носили на екзамени, а чувак дня не вчився. після покупки диплома ні дня не працював, а моментально став зам директора нафтогаза. Круто! як людині з таким минулим можна давати міністерство охорони здоров'я як тільки не під розпил не зрозуміло. як результат зараз в Україні темпи вакцінації як в найбідніших африканських країнах. в Нігерії в 5 раз швидші темпи вакцінації ніж в Україні.
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29.03.2021 18:13 Відповісти
Скільки ж вже було цих дат поставки вакцин... Мабуть вже більше ніж самих вакцин, що очікують. От би йому так зарплатню нараховували. Хоча йому на курточку і так висточає...
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29.03.2021 18:37 Відповісти
количество вакцин - зашкаливает. аж по 1 вакцине на 40 (!) человек.. 2/3 из которых - фуфло для нищих стран..
а теперь - "божья благодать" от "чемпионов мира по борьбе с ковид19": "до 1 июня мы должны получить 1,7 млн доз вакцин в рамках COVAX"
это пАбеда чемпионов.. где еще в мире смогли обеспечить 1 вакцину на 25 человек к 1 июню 2021 года?)) НИГДЕ))
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29.03.2021 18:58 Відповісти
МОЗ очікує першу поставку вакцин від COVAX до 15 квітня, - Степанов - Цензор.НЕТ 2868
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29.03.2021 22:22 Відповісти
 
 