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Минздрав ожидает первую поставку вакцин от COVAX до 15 апреля, - Степанов

Минздрав ожидает первую поставку вакцин от COVAX до 15 апреля, - Степанов

Министерство здравоохранения (МОЗ) ожидает первую поставку вакцин от COVAX до 15 апреля.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ  со ссылкой на Укринформ. 

"Это первая поставка в рамках COVAX, если быть точным, то 360 тыс. Доз AstraZeneca и 117 тыс. Доз Pfizer мы ожидаем до 15 апреля. Это та информация, которую мы имеем от COVAX. ... Всего в сроки до 1 июня мы должны получить 1,7 млн доз вакцин в рамках COVAX ", - сказал Степанов.

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Он напомнил, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина должна получить 8 млн доз вакцины от COVID-19.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 585 человек, всего - 198 465.

23 февраля в Украину прибыла партия из 500 тыс. Доз вакцины против коронавируса CoviShield, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Кроме того, 25 марта в Украину доставили первую партию - 215 тыс. Доз - вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.

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Также в Украине зарегистрирована вакцина американской компании Pfizer.
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Рассчитывайте на свой иммунитет .
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29.03.2021 17:14 Ответить
Надо каждой вакциной уколоть Зеленского, чтобы здоровее был.
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29.03.2021 17:31 Ответить
А може на палю його, так буде краще всім і вові теж.
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30.03.2021 12:01 Ответить
гнати Степанова сраним віником. чувак мажор, закінчив медін, отримав гінекологію. 100% зачотку носили на екзамени, а чувак дня не вчився. після покупки диплома ні дня не працював, а моментально став зам директора нафтогаза. Круто! як людині з таким минулим можна давати міністерство охорони здоров'я як тільки не під розпил не зрозуміло. як результат зараз в Україні темпи вакцінації як в найбідніших африканських країнах. в Нігерії в 5 раз швидші темпи вакцінації ніж в Україні.
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29.03.2021 18:13 Ответить
Скільки ж вже було цих дат поставки вакцин... Мабуть вже більше ніж самих вакцин, що очікують. От би йому так зарплатню нараховували. Хоча йому на курточку і так висточає...
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29.03.2021 18:37 Ответить
количество вакцин - зашкаливает. аж по 1 вакцине на 40 (!) человек.. 2/3 из которых - фуфло для нищих стран..
а теперь - "божья благодать" от "чемпионов мира по борьбе с ковид19": "до 1 июня мы должны получить 1,7 млн доз вакцин в рамках COVAX"
это пАбеда чемпионов.. где еще в мире смогли обеспечить 1 вакцину на 25 человек к 1 июню 2021 года?)) НИГДЕ))
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29.03.2021 18:58 Ответить
МОЗ очікує першу поставку вакцин від COVAX до 15 квітня, - Степанов - Цензор.НЕТ 2868
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29.03.2021 22:22 Ответить
 
 