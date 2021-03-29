Завтра Рада заслухає доповідь Хомчака щодо ситуації на Донбасі, - Арахамія

Верховна Рада України заслухає 30 березня доповідь головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Руслана Хомчака. Він має розповісти про ситуацію у зв'язку із загостренням на Донбасі.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу, який транслював телеканал "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що розгляд цього питання має зайняти близько півгодини. За підсумком буде затверджена постанова про засудження дій Росії.

"Буде доповідь начальника Генштабу, пана Хомчака, який доповість про існуючий стан справ на фронті", - сказав Арахамія.

Як повідомлялося, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) внаслідок ворожого обстрілу загинуло четверо українських військових, а ще двоє зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, які заборонені мінськими угодами.