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Завтра Рада заслухає доповідь Хомчака щодо ситуації на Донбасі, - Арахамія

Завтра Рада заслухає доповідь Хомчака щодо ситуації на Донбасі, - Арахамія

Верховна Рада України заслухає 30 березня доповідь головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Руслана Хомчака. Він має розповісти про ситуацію у зв'язку із загостренням на Донбасі.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу, який транслював телеканал "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що розгляд цього питання має зайняти близько півгодини. За підсумком буде затверджена постанова про засудження дій Росії.

"Буде доповідь начальника Генштабу, пана Хомчака, який доповість про існуючий стан справ на фронті", - сказав Арахамія.

Як повідомлялося, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) внаслідок ворожого обстрілу загинуло четверо українських військових, а ще двоє зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, які заборонені мінськими угодами.
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Топ коментарі
+8
Это прикол какой-то? Или очередной флешмоб для поддержания "духа" зе-леных адептов голобородька? Нет, вы только вдумайтесь в смысл фразы: "По итогу будет утверждено постановление об осуждении действий России." А ДО этого получается целых ДВА годика зе-леные недоразумения действиями Рашки восхищались и не осуждали??? Вы еще "глубокую озабоченность" на этом сборище выразите, клоуны из квартального шапито...
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29.03.2021 19:14
+4
Якщо б те мерзотне ***** щось реально планувало , то б ці ЗЕлені овочі встигли зібратися тільки коли ворожі танки вже б Харківом в облогу взяли би .

Мерзота , нема слів ... пофарбували двері в Київі , так вони "народне віче" скликають , а 4 хлопця вбили на передку , так в їх Хомчак докладе-накладе й тільки завтра ... Що він накладе , купу лайна накладе ?!
Він вже каже , що мовляв вони не бачать як ***** готує наступ ... Може їм окуляри подарувати й іншу оптику , що б крайше бачили ?!
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29.03.2021 19:19
+3
осуждение... не правительство а спортлото какое-то
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29.03.2021 19:03
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осуждение... не правительство а спортлото какое-то
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29.03.2021 19:03 Відповісти
****. не поймёшь, на кого ты больше пожож: то ли на хорька, то ли на суслика, зверёк ты наш..
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29.03.2021 19:09 Відповісти
На мартына красножопого...
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29.03.2021 19:19 Відповісти
А о ремонтах в своих квартирах хомчак поведает?
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29.03.2021 19:09 Відповісти
Краще зєлєнського з єрмаком заслухати, хомчаку є ще за що відповідати.
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29.03.2021 19:10 Відповісти
а художні витвори на стінах оп оцінили в два лимони, треба дві лимонки
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29.03.2021 19:14 Відповісти
Это прикол какой-то? Или очередной флешмоб для поддержания "духа" зе-леных адептов голобородька? Нет, вы только вдумайтесь в смысл фразы: "По итогу будет утверждено постановление об осуждении действий России." А ДО этого получается целых ДВА годика зе-леные недоразумения действиями Рашки восхищались и не осуждали??? Вы еще "глубокую озабоченность" на этом сборище выразите, клоуны из квартального шапито...
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29.03.2021 19:14 Відповісти
Заслушать, ЧТОБЫ ЧТО? Опять говорильня и имитация...
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29.03.2021 19:16 Відповісти
Вглядевшись в задумчивые глаза Арахамии возникает подозрение что ему надо заслушивать других людей ...
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29.03.2021 19:16 Відповісти
Якщо б те мерзотне ***** щось реально планувало , то б ці ЗЕлені овочі встигли зібратися тільки коли ворожі танки вже б Харківом в облогу взяли би .

Мерзота , нема слів ... пофарбували двері в Київі , так вони "народне віче" скликають , а 4 хлопця вбили на передку , так в їх Хомчак докладе-накладе й тільки завтра ... Що він накладе , купу лайна накладе ?!
Він вже каже , що мовляв вони не бачать як ***** готує наступ ... Може їм окуляри подарувати й іншу оптику , що б крайше бачили ?!
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29.03.2021 19:19 Відповісти
а второго бездельника тарана когда заслушают по шопинг турам в Индию и Японию?
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29.03.2021 19:20 Відповісти
скажет что это укринские военные провацировали!
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29.03.2021 19:24 Відповісти
Весь генштаб уже нужно срочно заслушивать в суде а не в ВР !!! и желательно в Военно-полевом..
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29.03.2021 19:25 Відповісти
Арахамло совсем не понимает сути ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО органа. Раде надо законодательной деятельностью заниматься а не заслушивать НГШ. Для этого есть премьер с правительством. НГШ надо оборонную стратегию разрабатывать, а не шариться на передке. Или зеля ждет доклада о том, что наши парни сами спровоцировали обстрел?
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29.03.2021 19:31 Відповісти
7 лет война идет, дебильные депутаты до сих пор не разобрались, кто главнокомандующий, а кто начальник ГШ.
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29.03.2021 19:34 Відповісти
ты хочешь чтобы они зеленского заслушали ?
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29.03.2021 19:51 Відповісти
Арахания с Дубинским слушать буду? Или Шуфрич с Рабиновичем? Кто бы и как не относился к Хомчаку, но его жалко. Генерала будут заслушивать воры, проходимцы и враги
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29.03.2021 19:47 Відповісти
Злодія, пройдисвіта та боягуза будуть заслуховувати злодії, пройдисвіти та вороги. Все правильно.
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29.03.2021 19:54 Відповісти
Тогда какой толк от этих слушаний ?
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29.03.2021 20:00 Відповісти
Инсайд из моего сознания говорит, что Хомчак сообщит, что "военного решения нет, нам не победить". Только прекращение огня и разведение сторон. Ибо наша военная школа существует только в парадигме пораженчества. "Козацького роду" и прочее, это все в прошлом. Бросить войска, рацию в кусты, и дать стрекача - это и есть сферический Хомчак в вакууме.
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29.03.2021 20:30 Відповісти
Що буде докладати той, хто є винним за загибель військових???
Буде брехати...
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29.03.2021 21:29 Відповісти
скорее всего будет сказка о том, что это наши военные сами спровоцировали, но больше такого мы им не позволим
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29.03.2021 23:22 Відповісти
Увидел небось видео, как https://www.facebook.com/100054247841753/videos/254887062996220 рашистский танк не смог проехать лужу , вот и решил блеснуть.
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29.03.2021 22:13 Відповісти
 
 