Завтра Рада заслушает доклад Хомчака по ситуации на Донбассе, - Арахамия

Верховная Рада Украины заслушает 30 марта доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака. Он должен рассказать о ситуации в связи с обострением на Донбассе.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, который транслировал телеканал "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что рассмотрение этого вопроса должно занять около получаса. По итогу будет утверждено постановление об осуждении действий России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с "нормандской четверкой", - Мендель

"Будет доклад начальника Генштаба, господина Хомчака, который доложит о существующем положении дел на фронте", - сказал Арахамия.

Как сообщалось, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.