Завтра Рада заслушает доклад Хомчака по ситуации на Донбассе, - Арахамия
Верховная Рада Украины заслушает 30 марта доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака. Он должен рассказать о ситуации в связи с обострением на Донбассе.
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, который транслировал телеканал "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что рассмотрение этого вопроса должно занять около получаса. По итогу будет утверждено постановление об осуждении действий России.
"Будет доклад начальника Генштаба, господина Хомчака, который доложит о существующем положении дел на фронте", - сказал Арахамия.
Как сообщалось, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.
Пожалуйста, подождите...
Мерзота , нема слів ... пофарбували двері в Київі , так вони "народне віче" скликають , а 4 хлопця вбили на передку , так в їх Хомчак докладе-накладе й тільки завтра ... Що він накладе , купу лайна накладе ?!
Він вже каже , що мовляв вони не бачать як ***** готує наступ ... Може їм окуляри подарувати й іншу оптику , що б крайше бачили ?!
Буде брехати...