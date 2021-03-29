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ВР (27377) Донбасс (26950) Арахамия (984) Хомчак (250)

Завтра Рада заслушает доклад Хомчака по ситуации на Донбассе, - Арахамия

Завтра Рада заслушает доклад Хомчака по ситуации на Донбассе, - Арахамия

Верховная Рада Украины заслушает 30 марта доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака. Он должен рассказать о ситуации в связи с обострением на Донбассе.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, который транслировал телеканал "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что рассмотрение этого вопроса должно занять около получаса. По итогу будет утверждено постановление об осуждении действий России.

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"Будет доклад начальника Генштаба, господина Хомчака, который доложит о существующем положении дел на фронте", - сказал Арахамия.

Как сообщалось, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.
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Топ комментарии
+8
Это прикол какой-то? Или очередной флешмоб для поддержания "духа" зе-леных адептов голобородька? Нет, вы только вдумайтесь в смысл фразы: "По итогу будет утверждено постановление об осуждении действий России." А ДО этого получается целых ДВА годика зе-леные недоразумения действиями Рашки восхищались и не осуждали??? Вы еще "глубокую озабоченность" на этом сборище выразите, клоуны из квартального шапито...
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29.03.2021 19:14
+4
Якщо б те мерзотне ***** щось реально планувало , то б ці ЗЕлені овочі встигли зібратися тільки коли ворожі танки вже б Харківом в облогу взяли би .

Мерзота , нема слів ... пофарбували двері в Київі , так вони "народне віче" скликають , а 4 хлопця вбили на передку , так в їх Хомчак докладе-накладе й тільки завтра ... Що він накладе , купу лайна накладе ?!
Він вже каже , що мовляв вони не бачать як ***** готує наступ ... Може їм окуляри подарувати й іншу оптику , що б крайше бачили ?!
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29.03.2021 19:19
+3
осуждение... не правительство а спортлото какое-то
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29.03.2021 19:03
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осуждение... не правительство а спортлото какое-то
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29.03.2021 19:03 Ответить
****. не поймёшь, на кого ты больше пожож: то ли на хорька, то ли на суслика, зверёк ты наш..
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29.03.2021 19:09 Ответить
На мартына красножопого...
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29.03.2021 19:19 Ответить
А о ремонтах в своих квартирах хомчак поведает?
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29.03.2021 19:09 Ответить
Краще зєлєнського з єрмаком заслухати, хомчаку є ще за що відповідати.
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29.03.2021 19:10 Ответить
а художні витвори на стінах оп оцінили в два лимони, треба дві лимонки
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29.03.2021 19:14 Ответить
Это прикол какой-то? Или очередной флешмоб для поддержания "духа" зе-леных адептов голобородька? Нет, вы только вдумайтесь в смысл фразы: "По итогу будет утверждено постановление об осуждении действий России." А ДО этого получается целых ДВА годика зе-леные недоразумения действиями Рашки восхищались и не осуждали??? Вы еще "глубокую озабоченность" на этом сборище выразите, клоуны из квартального шапито...
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29.03.2021 19:14 Ответить
Заслушать, ЧТОБЫ ЧТО? Опять говорильня и имитация...
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29.03.2021 19:16 Ответить
Вглядевшись в задумчивые глаза Арахамии возникает подозрение что ему надо заслушивать других людей ...
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29.03.2021 19:16 Ответить
Якщо б те мерзотне ***** щось реально планувало , то б ці ЗЕлені овочі встигли зібратися тільки коли ворожі танки вже б Харківом в облогу взяли би .

Мерзота , нема слів ... пофарбували двері в Київі , так вони "народне віче" скликають , а 4 хлопця вбили на передку , так в їх Хомчак докладе-накладе й тільки завтра ... Що він накладе , купу лайна накладе ?!
Він вже каже , що мовляв вони не бачать як ***** готує наступ ... Може їм окуляри подарувати й іншу оптику , що б крайше бачили ?!
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29.03.2021 19:19 Ответить
а второго бездельника тарана когда заслушают по шопинг турам в Индию и Японию?
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29.03.2021 19:20 Ответить
скажет что это укринские военные провацировали!
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29.03.2021 19:24 Ответить
Весь генштаб уже нужно срочно заслушивать в суде а не в ВР !!! и желательно в Военно-полевом..
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29.03.2021 19:25 Ответить
Арахамло совсем не понимает сути ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО органа. Раде надо законодательной деятельностью заниматься а не заслушивать НГШ. Для этого есть премьер с правительством. НГШ надо оборонную стратегию разрабатывать, а не шариться на передке. Или зеля ждет доклада о том, что наши парни сами спровоцировали обстрел?
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29.03.2021 19:31 Ответить
7 лет война идет, дебильные депутаты до сих пор не разобрались, кто главнокомандующий, а кто начальник ГШ.
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29.03.2021 19:34 Ответить
ты хочешь чтобы они зеленского заслушали ?
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29.03.2021 19:51 Ответить
Арахания с Дубинским слушать буду? Или Шуфрич с Рабиновичем? Кто бы и как не относился к Хомчаку, но его жалко. Генерала будут заслушивать воры, проходимцы и враги
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29.03.2021 19:47 Ответить
Злодія, пройдисвіта та боягуза будуть заслуховувати злодії, пройдисвіти та вороги. Все правильно.
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29.03.2021 19:54 Ответить
Тогда какой толк от этих слушаний ?
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29.03.2021 20:00 Ответить
Инсайд из моего сознания говорит, что Хомчак сообщит, что "военного решения нет, нам не победить". Только прекращение огня и разведение сторон. Ибо наша военная школа существует только в парадигме пораженчества. "Козацького роду" и прочее, это все в прошлом. Бросить войска, рацию в кусты, и дать стрекача - это и есть сферический Хомчак в вакууме.
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29.03.2021 20:30 Ответить
Що буде докладати той, хто є винним за загибель військових???
Буде брехати...
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29.03.2021 21:29 Ответить
скорее всего будет сказка о том, что это наши военные сами спровоцировали, но больше такого мы им не позволим
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29.03.2021 23:22 Ответить
Увидел небось видео, как https://www.facebook.com/100054247841753/videos/254887062996220 рашистский танк не смог проехать лужу , вот и решил блеснуть.
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29.03.2021 22:13 Ответить
 
 