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У лікарні "червоної" Лозової на Харківщині зайнято всі ліжка для COVID-19 - просять не везти пацієнтів з обласного центру

У лікарні

Лозівська міська лікарня на 100% заповнена хворими на COVID. До медзакладу привозять пацієнтів з районів області та Харкова.

Про ситуацію в опорному закладі Лозівської громади, яка з 29 березня перейшла до "червоної" зони COVID, розповів заступник директора Лозівського територіального медобʼєднання Олександр Іваненко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Немає зараз вільних місць. Без жодного попередження в суботу поступили четверо людей, з суботи на неділю ще троє, вчора троє людей і сьогодні вранці дві людини. З Водолаги, з Пісочина, з Харкова. Куди ми не дзвонили, не зверталися, нас ніхто не чує, що ми не можемо приймати", — сказав Іваненко.

За його словами, усі 175 місць, в тому числі сім реанімаційних, на ранок 29 березня зайняті.

"Харків — багатомільйонний, не може вирішити це питання. У нас тут одна лікарня на кілька районів... У нас ні персоналу, ні ліжок, ми не можемо розширятися нескінченно", — сказав він.

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"Поки ми на межі, ми третій день подаємо у Харків, що у нас місць вільних немає. Ми на ручному управлінні", — зазначив заступник директора Лозівського ТМО.

За словами першого заступника Лозівського міського голови Олександр Жидков, в місті зростає захворюваність. "За останній тиждень це 131 випадок. До нас надходять хворі з інших районів. З Вовчанська привозили, з Харківського району", — говорить Жидков.

За даними обласного лабцентру, з початку карантину у Лозівському районі зареєстрували 2310 випадків COVID.
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Топ коментарі
+3
Спробуй ще добитися щоб тебе поклали. Місць нема.
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29.03.2021 19:50
+3
Зато дороги "сделали". К больницам. И до кладбища. Я правда их не видел, этих дорог, но ЗЕ и ЗеДолбни утверждают, что где то они есть.
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29.03.2021 19:59
+2
Зато вакцинироваться не хотят. Рога вырастят и волосы из ушей.
Я провакцинировалась и все ок.
Не страшно теперь.
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29.03.2021 19:44
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Из-за критической ситуации с коронавирусом карантин в Киеве могут максимально ужесточить. Власти рассматривают вариант с закрытием школ, садиков и полной остановкой транспорта в Киеве. В Киеве , да и по стране в целом достаточно серьезная заполненность коек для пациентов с коронавирусом и спада заболеваемости не видно...
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29.03.2021 19:35 Відповісти
Зато дороги "сделали". К больницам. И до кладбища. Я правда их не видел, этих дорог, но ЗЕ и ЗеДолбни утверждают, что где то они есть.
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29.03.2021 19:59 Відповісти
І з 1991 року кількість лікарень скоротилася втричі. Лише за 2020 рік звільнено 70000 медпрацівників, і зникло більше 400 місць в лікарнях. Отака пандемія.
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29.03.2021 21:20 Відповісти
Какой смысл везти тяжёлых пациентов а районный центр, если там нет подачи кислорода?
А, скорее всего, инфраструктуры подачи кислорода там нет!
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29.03.2021 19:41 Відповісти
А кто сказал что они "тяжелые"? Сейчас кладут уже бессимптомных и "лечат". Могут и тебя завтра положить, а ты им будешь доказывать, что - "я же абсолютно здоров". А они, тебе, в морду- т.н. "положительный" тест.
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29.03.2021 19:48 Відповісти
Спробуй ще добитися щоб тебе поклали. Місць нема.
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29.03.2021 19:50 Відповісти
Так я про то и пишу, чему "нема" зараз.
Что сначала- курица или яйцо?
-Сейчас и нема, то что всё забили- бессимптомными.
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29.03.2021 19:54 Відповісти
Ну, не совсем бессимптомных, так, с температурой на 3-й день можешь уже в больничку попроситься - возьмут, особенно, если старпер на пенсии или с патологиями.
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29.03.2021 20:08 Відповісти
Кладут бессимптомных? На каком же основании их кладут? Шкицкий, вернись в дурку, откуда сбежал.
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29.03.2021 20:33 Відповісти
Я бы такое не писал, если бы не личные знакомые.
Положили в отдельную палату, абсолютно здорового человека. А потом доказывай, обратное.
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29.03.2021 20:42 Відповісти
А разносчика вируса на стоит изолировать?
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29.03.2021 21:03 Відповісти
Написали же тебе, здорового, или ты пожизненно больной?
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30.03.2021 07:34 Відповісти
Это где такое?
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29.03.2021 21:01 Відповісти
Мабуть в Німеччині )) .
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29.03.2021 21:08 Відповісти
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29.03.2021 21:09 Відповісти
В Германии.
Кладут бессимптомных, потом рассказывают про "мест нет".
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29.03.2021 21:09 Відповісти
Кладут разносчиков вируса на обследование. Или просто хватают кого попало на улице?
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29.03.2021 21:10 Відповісти
Здоровых людней хватают и говорят, что ты "разносчик".
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29.03.2021 21:30 Відповісти
Какой ужас!!! Рептилоиды окончательно захватили Германию.
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29.03.2021 21:33 Відповісти
Ха ха. Очень смешно.
А когда, тебе, собственная знакомая говорит- "меня положили в отдельную палату, причём я не имею и не имела симптомов(просто работала в нем. "булочной"), протянули это дело на две недели, а потом ещё довезли на "скорой" до дому(когда типа- "всё, здорова" )".
Так что? Кем забиты больницы?
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29.03.2021 21:41 Відповісти
Зато вакцинироваться не хотят. Рога вырастят и волосы из ушей.
Я провакцинировалась и все ок.
Не страшно теперь.
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29.03.2021 19:44 Відповісти
а чим вакцинувалась? спутніком v?
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29.03.2021 19:53 Відповісти
Да попробуйте зарегистрироваться на вакцинацию: очередь будет через месяц!
Разве это нормально?!
Зато рассказывают, что люди виноваты: вакцинироваться не хотят!
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29.03.2021 19:55 Відповісти
не будет очереди через месяц. в лучшем случаи на лето-осень
сейчас вакцинируют тех кому очередь не нужна и которых в эту очередь даже не записывают
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29.03.2021 19:57 Відповісти
При таком министре за здоровье, его чифе-президенте и темпах вакцинации, до меня очередь дойдёт через 36 лет. Так что учитывая мой возраст, и срок подхода очереди, мне приятно что меня ЗЕ отнёс к долгожителям.
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29.03.2021 20:52 Відповісти
Вообще супер!
Ну как можно на такого *********** жаловаться!
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29.03.2021 21:07 Відповісти
ЗЕлёной вакциной. В мозжечок.
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29.03.2021 20:01 Відповісти
Портвейном!
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29.03.2021 21:21 Відповісти
давно вторую дозу приняла?
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29.03.2021 19:56 Відповісти
Что за вакцина?😂🌷
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29.03.2021 19:56 Відповісти
C2H5OH!
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29.03.2021 21:22 Відповісти
у нас в ковидной больнице заняты все палаты и реанимация. не берут больных которым не нужен кислород. т.е. диагноз - ковид. дышать сам еще можешь? - лечись дома.
не красная зона (пока). но судя по всему это до пятницы
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29.03.2021 19:55 Відповісти
А, как у вас обстоят дела с дорогами в рамках "Большой ЗЕлёной стройки"?
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29.03.2021 20:00 Відповісти
все почти что вкатали в асфальт все сошло со снегом. а те дороги которые в городе до этого планировали ремонтировать и деньги на которые забрали из местного бюджета год назад, стоят в ямочном ремонте. латки сходят, опять латают. вместо того чтобы положить массив (как клали до 2019 зачищая всю улицу по ширине слоем 10 см).
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29.03.2021 20:06 Відповісти
Отож. Второй вопрос, - а каков был у вас % в 2019 году за писюаниста и его шоблу?
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29.03.2021 20:08 Відповісти
почти 80 за приниження
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29.03.2021 20:15 Відповісти
через год судя по опросу таких дебилов стало всего 30%
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29.03.2021 20:17 Відповісти
- Так чего они жалуются, Берримор?
- Дебилы, сэр.
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29.03.2021 20:53 Відповісти
Зато в "больницах в смартфоне" от зебуина Первого, полно мест!
И все с кислородом!
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29.03.2021 20:13 Відповісти
У меня сестра и сваха сейчас больны За 70.Лечатся дома.Был на Барабашово в субботу .Карнавал беспечности.Ни одного торгаша в маске.Редкие покупатели имеют маску на подбородке.Люди банально забили на ковид..А врачи из за них сортируют тяжёлых больных в очередь на цвинтар.
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29.03.2021 20:26 Відповісти
у нас строго
на рынках на входе стоят муниципалы и без маски на лице не пускают. люди в основном вменяемые и привыкшие уже. хотя бывают инциденты. сегодня в городском телеграм-канале видео выложили как из маршрутки высаживали курицу без маски а она матом крыла всех.
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29.03.2021 20:30 Відповісти
муниципалы это кацапы?
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30.03.2021 05:50 Відповісти
муніципальна варта
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30.03.2021 06:02 Відповісти
неЗаконное формирование
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30.03.2021 06:10 Відповісти
это с чего такой вывод?

Муніципа́льна ва́рта - це орган в системі місцевого самоврядування, який створили у вигляді структурних підрозділів органів місцевого самоврядування чи комунальних установ, з метою забезпечення на території, що перебуває під юрисдикцією відповідної ради, охорони громадського порядку, законності, прав, свобод і законних інтересів громадян та утримується за рахунок коштів відповідного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82 місцевого бюджету .
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30.03.2021 06:22 Відповісти
Більше хресних ходів влаштовуйте
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29.03.2021 20:06 Відповісти
всех кашляющих свезли в одно место
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29.03.2021 20:24 Відповісти
Із знайомими спілкувався в Ізюмі , - там теж 100 % . Кажуть , що готують ще один поверх для ковідних .
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29.03.2021 20:38 Відповісти
У меня сестра и сваха сейчас больны За 70.Лечатся дома.Был на Барабашово в субботу .Карнавал беспечности.Ни одного торгаша в маске.Редкие покупатели имеют маску на подбородке.Люди банально забили на ковид..А врачи из -за них сортируют тяжёлых больных в очередь на цвинтар.
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29.03.2021 20:40 Відповісти
Это вы вчера К;иев не видели. Такие были толпы в парках и вдоль Днепра от моста Патона до Почтовой, шо я таких не видел и в 60-е и в 70-е на первомайских демонстрациях трудящихся всех пролетариев всех стран и т.д. СТАДА! ПРОСТО СТАДА АЛЕНЕЙ ВИНТОРОГИХ!Ё И все без масок и трутся друг об друга, как при миграции антилоп гну в Африке перед преодолением реки с крокодилами.
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29.03.2021 20:57 Відповісти
На той недели к нам приезжала зам министра охраны здоровья Ирина Микичак. Журналисты спросили, нормальная ли ситуация,что пациентов с коронавирусом везут в больницы за 50 или 100 километров от Харькова.Она считает это нормой и пациент должен ехать туда, где есть место.
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29.03.2021 20:41 Відповісти
А шо, на прошлогоднем асфальте от Зеленского мест нет?
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29.03.2021 20:58 Відповісти
...и асфальта нет.)
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29.03.2021 21:04 Відповісти
 
 