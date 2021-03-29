У лікарні "червоної" Лозової на Харківщині зайнято всі ліжка для COVID-19 - просять не везти пацієнтів з обласного центру
Лозівська міська лікарня на 100% заповнена хворими на COVID. До медзакладу привозять пацієнтів з районів області та Харкова.
Про ситуацію в опорному закладі Лозівської громади, яка з 29 березня перейшла до "червоної" зони COVID, розповів заступник директора Лозівського територіального медобʼєднання Олександр Іваненко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Немає зараз вільних місць. Без жодного попередження в суботу поступили четверо людей, з суботи на неділю ще троє, вчора троє людей і сьогодні вранці дві людини. З Водолаги, з Пісочина, з Харкова. Куди ми не дзвонили, не зверталися, нас ніхто не чує, що ми не можемо приймати", — сказав Іваненко.
За його словами, усі 175 місць, в тому числі сім реанімаційних, на ранок 29 березня зайняті.
"Харків — багатомільйонний, не може вирішити це питання. У нас тут одна лікарня на кілька районів... У нас ні персоналу, ні ліжок, ми не можемо розширятися нескінченно", — сказав він.
"Поки ми на межі, ми третій день подаємо у Харків, що у нас місць вільних немає. Ми на ручному управлінні", — зазначив заступник директора Лозівського ТМО.
За словами першого заступника Лозівського міського голови Олександр Жидков, в місті зростає захворюваність. "За останній тиждень це 131 випадок. До нас надходять хворі з інших районів. З Вовчанська привозили, з Харківського району", — говорить Жидков.
За даними обласного лабцентру, з початку карантину у Лозівському районі зареєстрували 2310 випадків COVID.
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А, скорее всего, инфраструктуры подачи кислорода там нет!
Что сначала- курица или яйцо?
-Сейчас и нема, то что всё забили- бессимптомными.
Положили в отдельную палату, абсолютно здорового человека. А потом доказывай, обратное.
Кладут бессимптомных, потом рассказывают про "мест нет".
А когда, тебе, собственная знакомая говорит- "меня положили в отдельную палату, причём я не имею и не имела симптомов(просто работала в нем. "булочной"), протянули это дело на две недели, а потом ещё довезли на "скорой" до дому(когда типа- "всё, здорова" )".
Так что? Кем забиты больницы?
Я провакцинировалась и все ок.
Не страшно теперь.
Разве это нормально?!
Зато рассказывают, что люди виноваты: вакцинироваться не хотят!
сейчас вакцинируют тех кому очередь не нужна и которых в эту очередь даже не записывают
Ну как можно на такого *********** жаловаться!
не красная зона (пока). но судя по всему это до пятницы
- Дебилы, сэр.
И все с кислородом!
на рынках на входе стоят муниципалы и без маски на лице не пускают. люди в основном вменяемые и привыкшие уже. хотя бывают инциденты. сегодня в городском телеграм-канале видео выложили как из маршрутки высаживали курицу без маски а она матом крыла всех.
Муніципа́льна ва́рта - це орган в системі місцевого самоврядування, який створили у вигляді структурних підрозділів органів місцевого самоврядування чи комунальних установ, з метою забезпечення на території, що перебуває під юрисдикцією відповідної ради, охорони громадського порядку, законності, прав, свобод і законних інтересів громадян та утримується за рахунок коштів відповідного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82 місцевого бюджету .