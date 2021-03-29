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Вірастюк (75) вибори (6593) Кошулинський (43) Івано-Франківська область (928) Шевченко Олександр Леонідович (97) Слуга народу (2800) Корнієнко (665)

Вірастюк лідирує на довиборах на Прикарпатті, "слуги народу" заявляють про порушення

Вірастюк лідирує на довиборах на Прикарпатті,

ЦВК опрацювала більш ніж половину протоколів на окрузі №87, на якому проходять довибори в Раду. Вірастюк лідирує, але в СН вважають, що його результат був би кращим, якби не порушення.

Зараз опрацьовано 50,42% протоколів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦВК. Василь Вірастюк набирає 32,47% голосів, Руслан Кошулинський - 29,08%, Олександр Шевченко - 27,62%.

Остаточні результати голосування мають встановити до 12 квітня.

При цьому в партії "Слуга народу" не задоволені результатами свого кандидата. Про це заявив на брифінгу голова партії Олександр Корнієнко, повідомляє "Укрінформ".

"Там відбувалися досить масові порушення на цьому окрузі (ОВО №87 - ред.) з боку одного з наших опонентів. І, відповідно, є дуже багато цих подій по різних дільницях. Частина дільниць, на погляд наших юристів, спостерігачів та довірених осіб кандидата, є такими, що потребують перерахунку. Тому ці акти подаються до окружної виборчої комісії, а вона, відповідно, далі, згідно з Виборчим кодексом, законом "Про вибори народних депутатів України", приймає рішення щодо перерахунку на окремих дільницях або уточнення і так далі", - зазначив Корнієнко.

Читайте також: Довибори до Ради на Прикарпатті: Опрацьовано 41,02% протоколів, Вірастюк - 34,44%, Кошулинський - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦВК
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Топ коментарі
+18
а прикиньте чего будет если слуги пропихнут свой закон про референдумы? прикинули? картинку в начале последнего сезона "слуга уродов" помните? отож....
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29.03.2021 22:45
+16
а вы обратили внимание что последний раз данные экзитпола от Опоры совпадали с реальностью на выборах зепудала? с тех пор как он поменял ЦВК - все время какие то несовпадения. причем в определении лидеров.
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29.03.2021 22:41
+9
та не - идиоты как раз быдлоэлекторат который они разодят...
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29.03.2021 23:03
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ну непруха у шевченко по всем фронтам - буковель прикрыли, выборы проиграл
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29.03.2021 22:39 Відповісти
Они бы её ещё бы в июне прикрыли , чтобы так всем не везло как ему 🙂
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29.03.2021 23:31 Відповісти
он своё и так поимеет
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30.03.2021 00:11 Відповісти
Придлагаю решить исход голосованія в честном поєдінке, жилатєльно міксфайт.
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29.03.2021 22:40 Відповісти
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29.03.2021 22:42 Відповісти
50,42% протоколів - це 59 дільниць з 117-ти. Насправді вже - 60дільниць здали. Розрив - 639голосів на користь Вірастюка. Шевченко відстає на 1015голосів.
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29.03.2021 22:41 Відповісти
ДУРНІ РОЗМОВИ , ЛІДИРУЄ НА 639 ГОЛОСІВ, І ПОЛОВИНА ДІЛЬНИЦЬ НІБИТО НЕ ПОРАХОВАНА, ЗНАЧИТЬ ТИСК. ПОГРОЗИ. ФАЛЬСИФІКАЦІЯ, ВСІ ДАВНО ЗНАЮТЬ ПЕРЕМОЖЦЯ ВСЕ ПОРАХОВНО, ПО 200 БЮЛЕТЕТНІВ НА ДІЛЬНИЦЮ.
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29.03.2021 23:16 Відповісти
насправді - 400 і більше бюлетенів на дільницю.
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29.03.2021 23:22 Відповісти
Берите выше - 1000 бюллетеней!
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29.03.2021 23:25 Відповісти
1000 завозять, 400 голосують.
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29.03.2021 23:47 Відповісти
І що у цьому поганого? Шевченко - це людина Коломойші - ви ж проти Коломойші, чи вже за?
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30.03.2021 01:28 Відповісти
І що у цьому поганого?
погано, що програв Кошулинський, а з ним й всі проукраїнські сили.
погано, що перемагає черговий здебільнений "слуганароду", до людей, відповідно, так нічого й не "доходить".
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30.03.2021 08:50 Відповісти
Те, що Кошулинський програв - так, погано, а от те, що Вірастюк виграє у відвертого покидька Шевченко - це геть непогано, бо краще вже Вірастюк, ніж Шевченко.
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30.03.2021 12:15 Відповісти
Что там по 261030? Что за 100 бюллетеней?
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02.04.2021 10:02 Відповісти
Дядя Вася підкине люлєй Ісусику Шевченку.
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29.03.2021 22:41 Відповісти
а вы обратили внимание что последний раз данные экзитпола от Опоры совпадали с реальностью на выборах зепудала? с тех пор как он поменял ЦВК - все время какие то несовпадения. причем в определении лидеров.
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29.03.2021 22:41 Відповісти
Борец греко-римского стиля в ВР научился не только нажимать на кнопки указанные старшими слугами народа Коломойского."Специфический запах подмышек": "слуга народа" Беленюк заявил, что научился отличать переболевших COVID-19 с помощью нюха. А Вирастюку и учиться ничему не надо - уже научили в 95 квартале, где он выступал.
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29.03.2021 22:44 Відповісти
А Беленюк только подмышками нюхает? Пусть не останавливается на достигнутом.
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29.03.2021 22:49 Відповісти
"старшими слугами народа Коломойского"

Вообще-то именно Шевченко в этом забеге является человеком Коломойского - фракция "за Майбутнє" - это фракция Коломойши.
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30.03.2021 01:30 Відповісти
а прикиньте чего будет если слуги пропихнут свой закон про референдумы? прикинули? картинку в начале последнего сезона "слуга уродов" помните? отож....
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29.03.2021 22:45 Відповісти
Оу, вы, оказывается, смотрели СН? И шо там за картинка такая, а то я не смотрел.
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30.03.2021 01:31 Відповісти
нет. не смотрел
арестович - смотрело. я - нет
но картинку из 3 сезона я видел и не раз - в интернете
показать? на

Вірастюк лідирує на довиборах на Прикарпатті, "слуги народу" заявляють про порушення - Цензор.НЕТ 750
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30.03.2021 01:34 Відповісти
Вірастюк лідирує на довиборах на Прикарпатті, "слуги народу" заявляють про порушення - Цензор.НЕТ 7754
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30.03.2021 01:35 Відповісти
Вірастюк лідирує на довиборах на Прикарпатті, "слуги народу" заявляють про порушення - Цензор.НЕТ 1765
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30.03.2021 01:36 Відповісти
Так это тебе Арестович рассказал про картинку? Вы кореша? Картинка вроде правильная, все на месте. Надписей не разглядеть, кроме "Крымский эмират" - на стеб похоже.
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30.03.2021 01:51 Відповісти
ты тугой? я же написал "видел в интернете"
и эта картинка не стеб. это то чего добивается зеленый вымиратец ну и арестович как его подельник.
а чтобы увидеть картинку больше - потрать 10 минут и найди ее в интернете с описанием. подсказка - цветные области это государства на которые распалась Украина после правления голобородько

Легитимная Украины - ныне Киевская область, включая Киев, но без Троещины, которое стало "королевством - нашим отечественным Монако";
Первая Украина - ныне Черниговская область;
Великая Украина - ныне Сумская область;
Слобожанщина - нынешняя Харьковская область, где "на троне восседает Жанна Юрьевна";
Шведская Украина - бывшая Полтавщина. Но Швеция на пересмотр результатов Полтавской битвы местным облсоветом не реагирует - "отмалчивается";
СССР (Союз Свободных Самодостаточных Республик) - нынешние Донецкая и Луганская области со столицей в Горловке;
Западная Джорджия - Волынь, где правит, судя по описанию, некто срисованный с Михеила Саакашвили, которому удалось прорваться в Украину из Польши и закрепиться;
Галицкое Королевство - "понятно", цитируя героя сериала;
СлУР Фузия - нынешнее Закарпатье;
Ивано-Франковская область вообще никак не может закончить 400 референдумов, на которых рассматриваются варианты наименования государства;
Черноморская Конфедерация (Одесская область) - "пока только Одесса, но у них очень большие амбиции";
Баштановая Республика (Николаевская область) со столицей в Арбузовке;
две Херсонщины - Северная и Южная, образовались ввиду того, что "два больших кандидата вошли во второй тур" и, чтобы не ссориться, решили разделить область;
Уманская Автономная Республика с ее Черкасским доминионом;
ТОТ (Желтые воды) - "тимчасова орендована територія, по сути - Китай".https://kievvlast.com.ua/vybory/sluga-naroda--3-korolevstvo-troeshhina-shvedskaya-ukraina-i-donetsko-luganskij-sssr-foto
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30.03.2021 01:57 Відповісти
"и эта картинка не стеб. это то чего добивается зеленый вымиратец "

Чего добивается? Крымского Эмирата? Шведской Украины? Серьезно? Ты идиот?
Это же стеб чистой воды. Лечись, у тебя же разжижение мозга.
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30.03.2021 02:07 Відповісти
ты однобитный? не умеешь в логику? какого ты вообще выперся в интернет?
выборы клоуна (учителя) в президенты тоже было стебом до поры до времени
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30.03.2021 02:08 Відповісти
Логика - мой хлеб, я логик до мозга костей, мне это даже мешает иногда. А вот ты про логику зря упомянул - ибо ты с логикой и рядом не валялся.
И шуток явно не понимаешь.
"Шведская Украина" и "Троещинское Монако" - это "то, чего добивается Зеленский"
Не, у тебя явно разжижение головного мозга. Человек, способный мыслить, такое не сморозил бы.

"оже было стебом до поры до времени"
Дооо...по этой причине давай каждый выпуск 95 квартала будем рассматривать под лупой - ведь все, над чем там шутили, танцевали и пели - это планы Зеленского, ага.
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30.03.2021 02:13 Відповісти
тот кто тебе сказал что ты "логик" - он тебя обманул
потому что не построить логическую цепочку между действиями по местному референдуму и картинкой с Украиной в виде множества отдельных местных образований может только тот кто с логикой и мозгами не дружит. а вот выделить в этой информации названия из юмористического сериала и построить цепочку к ним - это уровень дебила. поздравляю!
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30.03.2021 02:17 Відповісти
Не "парся" це ж зедебіл - в них по життю мозку немає
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30.03.2021 10:50 Відповісти
Ты путаешь логику с шизофренией.
Тут все просто. Я - логик, ты - шизофреник. Потому я делаю выводы логические, а ты - шизофренические.
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30.03.2021 12:13 Відповісти
ты не логик. ты идиот
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30.03.2021 12:19 Відповісти
Не-не, идиот среди нас тот, кто считает, что у Зеленского есть план создать "Шведскую Украину", "Троещинское Монако" и "Крымский Эмират" - вот такой человек реальный такой идиот и шизофреник.
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30.03.2021 16:06 Відповісти
блин ну ты тугой. я тебе уже разжевал что именно я имел в виду - нихера. не доходит. бесполезно.
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30.03.2021 17:39 Відповісти
До меня как раз дошло сразу, что ты - шизофреник с разжижеными мозгами, не переживай.
И да, очень смешно читать про "тупых" от тебя. У тебя ведь IQ не выше 90 и логика не работает вообще.
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30.03.2021 18:28 Відповісти
я даже не знаю как тебе еще написать чтобы ты понял. в картинках как для неполноценных?
сделаем просто - ты "логик" просто пройдешь нахер. после твоего зашквара с госрезервом и масками твой уровень "логики" для меня лично давно понятен. да и не только для меня как оказалось. поэтому просто иди....
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30.03.2021 18:34 Відповісти
Да-да - мой уровень - критически оценивать информацию, твой уровень - верить любым вбросам, если они против твоих политических оппонентов. Я непредвзятый логик с критическим мышлением, ты - предвзятая шизофреничка, не способная критически оценивать информацию. Так что "понимай" дальше, шизик.
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30.03.2021 18:40 Відповісти
твой уровень - канализация. из тебя критический аналитик как из говна пуля

что ты из себя строишь? какой ты нахер "аналитик"? логик мля... ты сложить два и три уже не в силах. потому что вторая цифра не два как ты привык

"критически оценивать"... А ха ха ха ха
мыло того что ты тупой. так ты еще и самовлюбленный петух
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30.03.2021 18:46 Відповісти
Хорошо, хорошо, деточка, ты, главное, не нервничай, для шизофреников это особенно вредно.
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30.03.2021 19:03 Відповісти
вот то что ты в теме шизофрении - тут я тебе верю. у тебя реальная биполярка и расстройство
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30.03.2021 19:09 Відповісти
Жалкая попытка перевода стрелок, особенно в свете того, что я диагноз, поставленный тебе обосновал. Но ты не расстраивайся, пытайся еще.
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30.03.2021 20:10 Відповісти
"обосновал" А ха ха ха ха
твое обоснование свелось к двум тезисам
1. картинка - сатира
2. зеленский не хочет создавать "Шведскую Украину", "Троещинское Монако" и "Крымский Эмират"
это ты называешь логикой?
ты шизоид который смотрит в книгу а видит фигу! до тебя так и не дошел ни смиысл картинки ни то что я написал.
ты дурачок а не "логик"
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30.03.2021 20:13 Відповісти
Не совсем так - твою шизофрению я обосновал тем, что ты считаешь ту карту, расписанную чисто для хохмы в "Шведскую Украину", "Троещинское Монако" и тд не хохмой, а серьезным планом Зеленского. Воспринимать подобное серьезно, как некий "скрытый план Зеленского" - это реальная такая шизофрения. Так что да, шизофреником я тебя назвал вполне обоснованно.
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30.03.2021 20:22 Відповісти
ну я же говорю - ты идиот

вот что я писал

"а прикиньте чего будет если слуги пропихнут свой закон про референдумы? прикинули? картинку в начале последнего сезона "слуга уродов" помните? отож...."

"и эта картинка не стеб. это то чего добивается зеленый вымиратец"

"не построить логическую цепочку между действиями по местному референдуму и картинкой с Украиной в виде множества отдельных местных образований может только тот кто с логикой и мозгами не дружит"

складываем выделенное вместе

если слуги пропихнут свой закон про референдумы, это то чего добивается зеленый вымиратец,построить логическую цепочку между действиями по местному референдуму и картинкой с Украиной в виде множества отдельных местных образований


читай!
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30.03.2021 20:27 Відповісти
Совершенно верно, именно эти твои опусы и являются 100%й шизофренией - искать "скрытый план" в откровенном хохмачестве - тем еще шизоидом нужно быть.
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30.03.2021 20:30 Відповісти
я умываю руки
я понял что тебе тупоголовому что то рассказывать нереально
ты колированый дебил на своей волне и опускаться на твой уровень "логики" я не намерен
если до тебя не доходит - вернись в школу для умственно отсталых которая тебе выдала справку вместо аттестата
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30.03.2021 20:32 Відповісти


Не расстраивайся - просто психически здоровые люди могут не разделять твои шизоидные фантазии - это нормально.
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30.03.2021 20:34 Відповісти
мне то чего расстраиваться? пусть грустит твой врач-психиатр
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30.03.2021 20:35 Відповісти
Главное, чтобы ты не забывал регулярно посещать своего. Помни - прогрессирующая шизофрения может быть опасной и для твоих окружающих, и для тебя самого.
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30.03.2021 20:42 Відповісти
Скучно будет читать,що он не выжил.Он выжил и напрягает
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29.03.2021 22:48 Відповісти
Так шо там у вас котнрабас?Теперь его не будет.Мы конечно ценим положивших бабло,на расклад.........
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29.03.2021 22:50 Відповісти
Ну короче Dollars Trilogy Ultimate Cut https://youtu.be/jKUB2Mz4XYY
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29.03.2021 22:55 Відповісти
Кароче, я так понимаю, шо слуги урода пхают верастюка. Ну-ну, идиоты зельоные.
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29.03.2021 22:57 Відповісти
та не - идиоты как раз быдлоэлекторат который они разодят...
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29.03.2021 23:03 Відповісти
"они разВодят..."
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29.03.2021 23:04 Відповісти
Вирастюк однозначно лучше слуги Коломойского, которым является Шевченко.
А у Кошулинского, к сожалению шансов уже нет.
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30.03.2021 01:32 Відповісти
Та там усі кандидати (я маю на увазі округ у Івано-Франківській області) - "чоботи" із одного й того ж "модельного ряду"... Що ізяти "раптом позеленілого" Вірастюка, що Кошулю із ВО"Швабода" - там цілий "хвіст" тягнеться від "СНПУ", через Тягнибакса-Пупса і "ліки від раку Україн", до продажі ТВ каналу Мертвенчуку-Козаку й до... "бєлокамєнной", до "зданія на ул. Лубянка"... Про Шевченка із клану "За майбутнє Бєні" вже промовчу, - усім знайомий "фрукт"!
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29.03.2021 23:11 Відповісти
Клоуни б'ються за Прикарпаття, бо там зе-кандидат конкурує з патріотом Кошулинським, а за округ № 50 на Донеччині клоуни спокійні, бо там у них свій кремлівський агент, сепаратист Аксьонов.
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29.03.2021 23:16 Відповісти
Уже лучше нежели ватный и вороватый Шевченко.
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29.03.2021 23:33 Відповісти
Вибачте, але чим краще? Зелені і Бєнєні один хрєн!!!
От якби Кошулинський пройшов - оце інша справа!!!
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30.03.2021 04:17 Відповісти
Тобто вам так подобаєиься людина Пупса і Морди у владі? Прочитайте, для початку, навіщо кремль створив ВО Свобода
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30.03.2021 06:30 Відповісти
З Вірастюка такий самий політик, як з Зеленського президент.
І ще раз напишу зі всього того мотлоху, що там балотувалося - Кошулинський найкращий варіант.
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30.03.2021 23:09 Відповісти
Вася зачем ты туда лезешь ?
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29.03.2021 23:34 Відповісти
тренд сейчас такой, вот и лезет
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29.03.2021 23:54 Відповісти
ну вот вопрос зачем ? - до этого был можно сказать гордостью нации а через пол года с дерьмом смешают - это мне напоминает как Шевченко начал путаться с Королевсой - слава богу он осознал и занялся своим делом , хорошо он его делает или нет не мне судить я не фанат футбола
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29.03.2021 23:59 Відповісти
Зелень и шевченко махлевали 100%.
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30.03.2021 00:11 Відповісти
А може сами завдяки порушенням під час виборів Вірастюк стане ЗЄкнопкодавом?
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30.03.2021 00:32 Відповісти
Пройшли півтора десятиліття і в окрузі на Франківщині голосують за найгіршими традиціями Донбасу в 2004-му. З вами на цьому крапка. Хороші люди є скрізь, але середньостатистичний обиватель що на сході, що на заході, на жаль - однакове лайно.

Навіть у випадку перемоги Кошулинського загальний обсяг пристосуванців серед виборців у колись патріотичному регіоні шокує. Зрештою, нехай тепер з цим живуть і жують та замість вакцин колють асфальт, на якому їхній улюбленець ще й наварити зумів понад усяку міру. Ага, і забудьте про Європу. Ви вже вибрали свої цінності.

Щодо переможця Андрія Аксьонова на окрузі №50 у Донецькій області. Виборцям тут уже нічого не допоможе, навіть коли в них на очах путін разом із своїми найманцями та місцевими сепаратистами стануть убивати їхніх рідних, ці побіжать голосувати за проповідників русскага міра та обливати брудом усе українське.

Пригадуєте Нєкрасова: "Люди холопского звания - сущие псы иногда. Чем тяжелей наказание, тем им милей господа..." Активні раби побігли голосувати за тих, хто приніс у їхні домівки смерть і нещастя. Там - офіційний русскій мір, тут буковельсько-злодійська мафія Коломойського.
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30.03.2021 01:45 Відповісти
Вірастюк лідирує на довиборах на Прикарпатті, "слуги народу" заявляють про порушення - Цензор.НЕТ 2538
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30.03.2021 03:32 Відповісти
Будет рядом сидеть в Раде с негром и ...... зевать... все, жизнь удалась...!!!
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30.03.2021 07:14 Відповісти
 
 