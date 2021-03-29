Вірастюк лідирує на довиборах на Прикарпатті, "слуги народу" заявляють про порушення

ЦВК опрацювала більш ніж половину протоколів на окрузі №87, на якому проходять довибори в Раду. Вірастюк лідирує, але в СН вважають, що його результат був би кращим, якби не порушення.

Зараз опрацьовано 50,42% протоколів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦВК. Василь Вірастюк набирає 32,47% голосів, Руслан Кошулинський - 29,08%, Олександр Шевченко - 27,62%.

Остаточні результати голосування мають встановити до 12 квітня.

При цьому в партії "Слуга народу" не задоволені результатами свого кандидата. Про це заявив на брифінгу голова партії Олександр Корнієнко, повідомляє "Укрінформ".

"Там відбувалися досить масові порушення на цьому окрузі (ОВО №87 - ред.) з боку одного з наших опонентів. І, відповідно, є дуже багато цих подій по різних дільницях. Частина дільниць, на погляд наших юристів, спостерігачів та довірених осіб кандидата, є такими, що потребують перерахунку. Тому ці акти подаються до окружної виборчої комісії, а вона, відповідно, далі, згідно з Виборчим кодексом, законом "Про вибори народних депутатів України", приймає рішення щодо перерахунку на окремих дільницях або уточнення і так далі", - зазначив Корнієнко.

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