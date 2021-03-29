Нацслужба здоров'я почала перевірку лікарень Укрзалізниці, які відмовляються приймати пацієнтів з COVID-19, - Ляшко
Національна служба здоров'я України розпочала перевірку медустанов АТ "Укрзалізниця", яким були виділені кошти на лікування пацієнтів із COVID-19, які потім відмовилися їх приймати.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
Ляшко зазначив, що кошти були виділені медустановам системи Укрзалізниці для підготовки до госпіталізації пацієнтів із COVID-19, оскільки ці лікарні визначено як резервні.
"Лікарні Укрзалізниці - це відомчі лікарні, ми їх ввели до переліку медустанов, які надають допомогу при COVID-19, ми їм виділили кошти. НСЗУ після укладення контракту виплатила кошти на підготовку - на закупівлю ліків, на закупівлю кисневих концентраторів, на закупівлю засобів індивідуального захисту", - сказав він.
"Після того, як лікарням Укрзалізниці виділили кошти, вони повинні були почати госпіталізації хворих з COVID-19. Вони отримали 60 млн грн додаткового фінансування з держбюджету для дев'яти лікарень. У мене зараз питання до власників, де зараз ці гроші, чому ми не можемо госпіталізувати пацієнтів. З понеділка там працює аудит НСЗУ щодо перевірки використання коштів", - сказав чиновник.
Нагадуємо, 24 березня три медустанови системи Укрзалізниці в Києві не прийняли хворих із COVID-19.
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фельдшеры могли поставить диагноз и без кардиографа, а затем должны были отвезти его на обследование в больницу. На обслуживание одно вызова дается 20 минут. Если уходит больше, то медик после дежурства вынужден писать объяснительные. . Поэтому вероятно пациентку везти в стационар не стали Шакировой вызвали еще одну бригаду скорой помощи, которая установила, что у женщины инфаркт. В итоге пациентку доставили в больницу, но она умерла от остановки сердца
Совпадение? ....Не думаю...(С)
Неужели почуяли что степановские "цыфры" проверит Рада, и выяснится что "пандемии" нет ?
Почему? Потому что евреи умные. (Наших евреев это не касается)
И тут вопрос не в деньгах, а в уме, в решительности и в способности отбросить политические интриги.
А именно. В прошлом июне 2020го, сразу после самого первого карантина, Израиль понял куда ветер дует и выделил 300 млн. долларов на подготовку к зимней эпидемии, койкоместа, кислород, врачи, новые отделения и тд, которую не сложно было предугадать.
А теперь второй факт.
Вместо того, чтобы сейчас "балдеть" - что "мы победили корону!, у нас всего 200 случаев в день на всю страну!", - Израиль выделил сегодня 1 млрд! долларов на... закупку будущих разработок вакцин при новых мутациях вируса, которые будут сильнее Pfizer и Modena.
То есть, вдумайтесь, - их (таких мутаций) ещё нет, но вакцины, которых тоже ещё нет!, уже куплены.
А теперь факт третий.
Когда Pfizer ещё только разрабатывал вакцину, и уже было понятно, что вакцина будет, то Pfizer объявил аукцион между странами - кто первый сможет купить вакцину, когда она поступит в продажу.
Стоимость одной бутылочки, если я не ошибаюсь, на том этапе была где-то то-ли 15 долларов, то-ли евро.
И страны начали торговаться и делать ставки.
Кто-то 15,5, кто-то 16, кто-то 17...
Израиль подумал и влупил... 27 плюс деньги вперёд.
Благодаря чему получил вакцины первыми в мире.
Вакцинация для людей бесплатна.
К чему это всё я рассказываю?
Что когда все потом разводят руками и восклицают "Ну, кто ж знал!", Израиль отвечает "Я знал".
Просто надо думать не про сегодня, а на шаг вперёд, - про завтра.
Деньги это важно. Но важнее иметь волю и способность их направить на благо своих людей.