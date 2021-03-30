Держкомісія перевірить, як карантину дотримуються в регіонах, - Ляшко

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій здійснить перевірку дотримання карантину в областях.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Державній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було доручено провести перевірку дотримання карантинних обмежень в областях. Це допоможе проаналізувати ситуацію у загальноукраїнському вимірі", – сказав Ляшко.

Окрім цього, він нагадав про спалах COVID-19 на Житомирщині та Буковині.

"Епідемічні проблеми є в Житомирській і Чернівецькій областях. Зокрема, у Житомирі захворюваність продовжує зростати, а в Чернівцях за останній тиждень ситуація почала стабілізуватися", – додав Ляшко.

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Як повідомлялося, станом на 29 березня в Україні лабораторно підтверджено 1 652 409 випадків COVID-19, з них за добу – 8346. Окрім цього, за минулу добу померли 178 пацієнтів, одужали – 2875.

У Чернівецькій області за минулу добу підтвердили 292 випадки, 12 осіб - померли. У Житомирській області за минулу добу лабораторно підтвердили 567 випадків, 25 осіб - померли.