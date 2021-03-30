Мінрегіон презентував концепцію реформи архітектурно-будівельного контролю

29 березня в Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відбулося засідання "круглого столу". На ньому Олексій Чернишов, міністр розвитку громад і територій, представив концепцію реформування системи архітектурно-будівельного контролю в Україні. Захід був організований спільно з Міністерством розвитку громад і територій, асоціаціями органів місцевого самоврядування, експертним середовищем.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Кабміну.

"Під час засідання "круглого столу" розглянули запропоновану Мінрегіоном концепцію проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування", яка була розроблена та погоджена за результатами нарад проведених на платформі Мінрегіону за участі народних депутатів України, Асоціації міст України, Офісу простих рішень та результатів, Конфедерації будівельників України та представників будівельного ринку. Даний законопроект направлений на комплексне реформування сфери містобудування, прийняття якого дозволить запровадити концептуально нову прогресивну модель державного управління у галузі", - підкреслюється в повідомленні.

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У Кабміні зазначили, що "важливим аспектом реформування є вимога побудови якісної системи державного контролю і нагляду містобудівної сфери, впровадження інституту по залученню юридичних осіб до здійснення містобудівного контролю та їхнього функціонального поєднання. Підґрунтям проведення загальнодержавної реформи містобудування стала потреба у побудові прозорої, ефективної системи управління в містобудівній діяльності та необхідності поетапного послаблення механізмів державного управління".

"Світовий досвід показує, що немає ліпшого способу боротьби з корупцією, ніж створення конкурентного прозорого ринкового середовища, розумна регуляція та автоматизація надання послуг у відповідній сфері. Разом з тим, цей проект Закону є першим етапом реформи. Наступний – внесення змін в Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення щодо посилення персональної відповідальності у сфері містобудівної діяльності", – зауважив Олексій Чернишов.