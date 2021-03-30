Минрегион презентовал концепцию реформы архитектурно-строительного контроля

29 марта в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам органтзации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства состоялось заседание "круглого стола". На нем Алексей Чернышев, министр развития громад и территорий, представил концепцию реформирования системы архитектурно-строительного контроля в Украине. Мероприятие было организовано совместно с Министерством развития громад и территорий, ассоциациями органов местного самоуправления, экспертной средой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Во время заседания "круглого стола" рассмотрели предложенную Минрегионом концепцию проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию государственного регулирования в сфере градостроительства", которая была разработана и согласована по результатам совещаний проведенных на платформе Минрегиона с участием народных депутатов Украины, ассоциации городов Украины, Офиса простых решений и результатов, Конфедерации строителей Украины и представителей строительного рынка. Данный законопроект направлен на комплексное реформирование сферы градостроительства, принятие которого позволит ввести концептуально новую прогрессивную модель государственного управления в отрасли", - подчеркивается в сообщении.

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В Кабмине отметили, что "важным аспектом реформирования является требование построения качественной системы государственного контроля и надзора градостроительной сферы, внедрение института по привлечению юридических лиц к осуществлению градостроительного контроля и их функционального сочетания. Основой проведения общегосударственной реформы градостроительства стала потребность в построении прозрачной, эффективной системы управления в градостроительной деятельности и необходимости поэтапного ослабления механизмов государственного управления".

"Мировой опыт показывает, что нет лучшего способа борьбы с коррупцией, чем создание конкурентной прозрачного рыночной среды, умная регуляция и автоматизация предоставления услуг в соответствующей сфере. Вместе с тем, этот проект Закона является первым этапом реформы. Следующий - внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности в сфере градостроительной деятельности ", - отметил Алексей Чернышев.

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