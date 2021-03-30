ВАКС закрив справу проти помічника Гримчака у зв'язку зі смертю обвинуваченого

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду у вівторок, 30 березня, ухвалила закрити кримінальне провадження за обвинуваченням помічника колишнього заступника міністра з питань окупованих територій Ігоря Овдієнка на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України в зв'язку зі смертю обвинуваченого.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, повний текст постанови буде оголошений 5 квітня 2021 о 13:30.

Нагадаємо, помічника ексзаступника глави МІНТОТ звинувачували в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 369 КК України.

Як повідомлялося раніше, за версією сторони обвинувачення, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України та його помічник вимагали понад 1 млн доларів США за вплив на суддів Верховного суду, посадових осіб Міністерства культури України та Київської міської державної адміністрації.

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Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.