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ВАКС закрыл дело против помощника Грымчака в связи со смертью обвиняемого

ВАКС закрыл дело против помощника Грымчака в связи со смертью обвиняемого

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда во вторник, 30 марта, постановила закрыть уголовное производство по обвинению помощника бывшего заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Игоря Овдиенко на основании п. 5 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в связи со смертью обвиняемого.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, полный текст постановления будет объявлен 5 апреля 2021 в 13:30.

Напомним, помощника ексзаступника главы МИНТОТ обвиняли в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

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Как сообщалось ранее, по версии стороны обвинения, екс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и его помощник требовали более 1 млн долларов США за влияние на судей Верховного суда, должностных лиц Министерства культуры Украины и Киевской городской государственной администрации.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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Нет тела - нет дела?
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30.03.2021 13:56 Ответить
Гримчак це той що "отримав хабаря" калєндариками?
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30.03.2021 13:57 Ответить
Т.е. конфискации нечестно нажитого не будет?
Грабь, воруй ... саварганил свидетельство о смерти, и твои потомки в шоколаде.
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30.03.2021 13:59 Ответить
зажоп https://censor.net/ru/user/252465, ти вважаєш, що зебіли можуть для Гримчака зварганити липову справку про смерть?
Ну, ти і дебіл...
До речі, слідство, яким би воно не було би зебільно-упередженим - не виявило в Гримчака складу криміналу.
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30.03.2021 14:06 Ответить
Хорошо что ты гений. Жаль, что читать не умеешь, а вместо этого придумываешь всякую ...
Где я писал про Грымчака? Это руководство к действию для живых.
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30.03.2021 15:50 Ответить
А причина смерти какова? Не Грымчак ли "подсобил"?
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30.03.2021 14:02 Ответить
Это тот, что в прямом эфире угрожал телезрителю, что у них на всех противников сои пистолетов хватит?
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30.03.2021 14:20 Ответить
Замість того, щоб посадити Зеленського за чотиричі дезертирство від армії і грабунок Приватбанку, зелена гугнява шмаркля фабрикує липові справи проти патріотів.
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30.03.2021 17:34 Ответить
 
 