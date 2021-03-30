ВАКС закрыл дело против помощника Грымчака в связи со смертью обвиняемого

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда во вторник, 30 марта, постановила закрыть уголовное производство по обвинению помощника бывшего заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Игоря Овдиенко на основании п. 5 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в связи со смертью обвиняемого.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, полный текст постановления будет объявлен 5 апреля 2021 в 13:30.

Напомним, помощника ексзаступника главы МИНТОТ обвиняли в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

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Как сообщалось ранее, по версии стороны обвинения, екс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и его помощник требовали более 1 млн долларов США за влияние на судей Верховного суда, должностных лиц Министерства культуры Украины и Киевской городской государственной администрации.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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