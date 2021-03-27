ВАКС освободил от ответственности фигуранта "дела Гладковского" Жукова
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора САП и освободила от уголовной ответственности лицо, которое подозревалось в предложении взятки в 950 тысяч гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України", решение принято в пятницу, 26 марта, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
По данным 24 канала, речь идет о бывшем работнике государственного концерна "Укроборонпром" Виталии Жукове.
Его подозревали в предложении и предоставлении взятки в размере 950 тысяч гривен. Деньги якобы получил человек, который согласился повлиять на принятие решения кем-то другим, уполномоченным на выполнение функций государства.
Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.
Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info
Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".
О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта 2019 года, в июле вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод кокорпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
это явление называется ктиторство и выражается в том, что на церковных росписях изображаются люди, финансировавшие работы по строительству церкви или храма (ктиторы).
это явление распространено тысячу лет по всему миру
😀😃😄😆😅🤣😂😜🤪😝😛😋🥲
тільки з родичами з ФСБ
Вообще вся эта история про Свинарчуков была придумана только с целью нагадить Порошенко. Ну и сыграла свою роль.
Ничего реального там не было. Ну разве кроме того, что эти шустрые ребята контрабандой возили из России запчасти для военной техники. Так во время войны за это надо награждать, а не наказывать.
А наказать надо было Бигуса, который эту информацию обнародовал и поставка запчастей прекратилась.
Ну а что сделал ФСБ с теми, кто работал в этой схеме со стороны России, даже думать не хочется.
талановиті
https://biz.censor.net/news/3255846/korporatsiya_bogdan_gladkovskogo_pokazala_ubytok_na_34_milliarda
Бігус і Ко - справжні патріоти Рашки!
решение принято в пятницу, 26 марта, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.Источник: https://censor.net/ru/n3256000
😀😃😄😆😅🤣😂😜🤪😝😛
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
В ответ
https://twitter.com/stormmans @stormmans
и
https://twitter.com/yadrobotun @yadrobotun
Ахаха, смысл судьям, депутатам, прокурорам, министрам, мусорам и прочим государственным ублюдкам ехать в Польшу на клубнику и вкалывать там 14\24\6\365, если в Украине можно быть Кивой с научной степенью, пи....дить вагонами и тебе за это ничего не будет?!
https://twitter.com/yadrobotun
https://twitter.com/yadrobotun
Iaroslav Drobotun
@yadrobotun
Серед
заробітчан жодного мусора, держслужбовця, прокурора чи судді. Переважна частина молоді, що навчається в
,
чи
, походить з сімей перелічених годувальників. Марно шукати представників "еліти" на фронті, їх там немає, хоча в кожного другого з них є посвідчення УБД.
https://twitter.com/stormmans
https://twitter.com/stormmans
@фогот
@stormmans
В ответ
https://twitter.com/yadrobotun @yadrobotun
Все логично,люди труда ,ищут где больше платят за из работу. А чиновники-где больше стырить можно,но..при этом,чтоб тебе ничего не было..а Украина-это клондайк для чинуш всех мастей..рай.
Але лохам влили у вуха СВИНАРЧУКИ ЛЯ ЛЯ ЛЯ...
набу, сап чи вакс ?