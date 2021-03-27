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Новости Агрессия России против Украины Оружейный скандал с Гладковским
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ВАКС освободил от ответственности фигуранта "дела Гладковского" Жукова

ВАКС освободил от ответственности фигуранта

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора САП и освободила от уголовной ответственности лицо, которое подозревалось в предложении взятки в 950 тысяч гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України", решение принято в пятницу, 26 марта, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

По данным 24 канала, речь идет о бывшем работнике государственного концерна "Укроборонпром" Виталии Жукове.

Его подозревали в предложении и предоставлении взятки в размере 950 тысяч гривен. Деньги якобы получил человек, который согласился повлиять на принятие решения кем-то другим, уполномоченным на выполнение функций государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бигус об иске Гладковского: Есть вся до буквы переписка о хищениях на оборонке, встретимся в апелляции. ВИДЕО

Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта 2019 года, в июле вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод кокорпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд обязал журналистов Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Гладковского-младшего к хищениям на оборонке

Автор: 

Укроборонпром (1238) САП (2065) Антикоррупционный суд (1210)


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Топ комментарии
+24
А як же "бізнес на крові"? То Бігус пукнув у калюжу?
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27.03.2021 18:33
+21
Прямо тут, в статье, написано, что бизнес Свинарчуков прекрасно процветает и без госбюджета. Читайте - Гладковский снова возглавил корпорацию Богдан, а её завод специализируется на военной технике. И её покупают для армии.
Вообще вся эта история про Свинарчуков была придумана только с целью нагадить Порошенко. Ну и сыграла свою роль.
Ничего реального там не было. Ну разве кроме того, что эти шустрые ребята контрабандой возили из России запчасти для военной техники. Так во время войны за это надо награждать, а не наказывать.
А наказать надо было Бигуса, который эту информацию обнародовал и поставка запчастей прекратилась.
Ну а что сделал ФСБ с теми, кто работал в этой схеме со стороны России, даже думать не хочется.
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27.03.2021 19:22
+20
ВАКС звільнив від відповідальності фігуранта "справи Гладковського" Жукова - Цензор.НЕТ 298
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27.03.2021 19:18
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Правила форума Совет форумчан
он уже давно всем занес.
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27.03.2021 18:30 Ответить
Не такі намагалися заносити, і попали, а те, що несли, їм більше не належить
ВАКС освободил от ответственности фигуранта "дела Гладковского" Жукова - Цензор.НЕТ 4073
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27.03.2021 18:37 Ответить
Та ПАП всемогущий)так что не беси его,зебил
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27.03.2021 19:07 Ответить
ВАКС звільнив від відповідальності фігуранта "справи Гладковського" Жукова - Цензор.НЕТ 298
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27.03.2021 19:18 Ответить
не она,есть получше,из серии Пшонкастайл ВАКС звільнив від відповідальності фігуранта "справи Гладковського" Жукова - Цензор.НЕТ 2136
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27.03.2021 19:47 Ответить
http://bm.img.com.ua/berlin/storage/news/orig/a/91/be8eb7209bd73f710dc536422328b91a.jpg
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27.03.2021 19:52 Ответить
и в чём причина пригорания твоего седалища ?

это явление называется ктиторство и выражается в том, что на церковных росписях изображаются люди, финансировавшие работы по строительству церкви или храма (ктиторы).

это явление распространено тысячу лет по всему миру
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28.03.2021 11:02 Ответить
ВАКС звільнив від відповідальності фігуранта "справи Гладковського" Жукова - Цензор.НЕТ 4446
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28.03.2021 18:19 Ответить
Как токо тебя на бутылку насадил - сразу икону и повесил
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27.03.2021 20:03 Ответить
На фрунзе 103 сегодня день открытых дверей,тебя к компьютеру допустили?
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27.03.2021 20:04 Ответить
Старик, шо-то у тебя постоянно с бутылками какие-то проблемы. Ты их хоть смазывай, што ли. Или на пробирки замени.
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27.03.2021 20:46 Ответить
а чо все ваньки так на бутылочные посты реагируют? шота свое,потаенное?
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28.03.2021 11:13 Ответить
ЛОШАРА И ЛУЗЕР ТВОЙ ПОП.
😀😃😄😆😅🤣😂😜🤪😝😛😋🥲
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27.03.2021 20:17 Ответить
А як же "бізнес на крові"? То Бігус пукнув у калюжу?
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27.03.2021 18:33 Ответить
. Ник зачетный)
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27.03.2021 18:59 Ответить
Він звичайний "корисний ідіот".
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27.03.2021 19:25 Ответить
ага, звичайний.

тільки з родичами з ФСБ
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28.03.2021 11:03 Ответить
Родичів не обирають, але як жити - кожний вирішує самостійно.
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28.03.2021 13:05 Ответить
Чукча писатель, чукча не читатель??? Про причину освобождения от ответственности ты и прочие порохососы видать на радостях не прочитали? Так вот, специально для всей упоротой пороховате - "Как сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://hcac.court.gov.ua/hcac/pres-centr/news/1094839/ портал "Судова влада України" , решение принято в пятницу, 26 марта, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности." То есть расследование и рассмотрение в судах дела элементарно затянули, вполне себе отработанная схема по сливу уголовных дел за мзду, и это не означает что преступления не было.
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28.03.2021 04:35 Ответить
Ти, як істинний зєлжбоба, не в знаєш очевидне ніколи, будеш хапати я за різні версії. А правлвюа в тому, що за законодавством України людина вважається злочинцем, якщо є відповідне рішення суду. Ви, зебіли на закони чхали, як це робить ваш занюзаний зелений талісман. Вам хочеться, щоб суди тривпл вічно, але шукали того, чого немає. Як суд над Антоненко. Для того і введено граничні терміни розгляду, щоб абсурд не продовжувався вічно.
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28.03.2021 10:46 Ответить
Ну да у порохосоного быдла все кто не наяривает на сывочолого хетьмана вальцмана (начинай скулить про ахентов кремля) это зебилы. Ну и как бы тебе барану тупому объяснить, что в нашей стране коррупционеров и мародеров вообще не сажают, за 30лет страна разворована полностью, а судя по решениям "судов" в этом никто не виноват. Ну и специально для тебя убогого - аналогичным способом сейчас сливаются дела на банду вовка из ОАСК (хотя доказательств там выше крыши) и на татарова. Но они же не виновны ни в чем, раз "суды" решили не продолжать сроки следствия, не так ли порохосина?
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28.03.2021 15:21 Ответить
Як все, тобою вище написане заперечує той факт, що ти - зебіл? Навпаки, це як твоє власне зізнання. 😁
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28.03.2021 17:20 Ответить
Порохососина в глаза долбится или у тебя просто глюки??? А теперь давай балаболка шоколадная, где и когда я признавался в том, что я зебил или фанат зельцмана??? Хотя постой, давай угадаю, все кто не наяривает на жида вальцмана (начинай скулить про ахентов кремля) автоматически становятся зебилами не так ли?
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28.03.2021 22:50 Ответить
Ти бачив у психлікарні психа, як й би це визнавав? 😁 Просто ти - зебіл. Ще один твій пост це підтверджкє. 😊
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28.03.2021 23:34 Ответить
Сначала порососина кукарекает про " це як твоє власне зізнання", а потом "Ти бачив у психлікарні психа, як й би це визнавав?". Никогда такого не было, чтобы порохоскоты обеделывались, и вот опять. Кстати про психбольницу ты тонко подметил, у тебя все признаки расстройства психики и неадекватного восприятия окружающего мира, галлюцинации опять таки вместе с навязчивыми идеями имеются. Впрочем если бы ты не был тупым быдлом, то никогда бы не наяривал на жида вальцмана.
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29.03.2021 19:47 Ответить
Твоя писанина якось спростовує моє твердження, що ти зебіл? Чи ти не вмієш відповідати, коли тобі ставлять пряме запитання? 😊
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29.03.2021 19:52 Ответить
А я должен тебе быдлу что-то доказывать и опровергать твои фантазии??? Ты слишком высокого мнения о себе, тем более что как показывают твои высеры, то с логикой ты не дружишь вообще, с психикой у тебя проблемы, так зачем мне метать бисер перед порохоскотом?
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29.03.2021 20:04 Ответить
Звичайно, ти нікому нічого не винен. Але ти - брезл і зараз збрехав. 😊Т мені оце і дкащужш, що не зебіл. І водночас стверджуєш, що нікому нічого не винен. 😊Як вважаєш, це нормально? 😁
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29.03.2021 20:33 Ответить
В приницпе согласен с тобой, общаться с быдлом это ненормально, особенно с порохососным быдлом, которое в ответ на освобождение от уголовного преследования преступника из-за истечения срока давности кукарекает "А як же "бізнес на крові"? То Бігус пукнув у калюжу?". В принципе изначальный твой высер и лайки порохососного быдла являются индикатором неадекватности восприятия реальности секты святого вальцмана (вы кстати ничем не отличаетесь о секты жули капительман). Так что на этом все, быдло исправить в принципе невозможно, а значит ты тупое гойское животное (да-да, именно так тебя воспринимает твой боХ вальцман) и дальше будешь тупо наяривать на жидов и жить в говне и нищете. Ну а тем нескольким процентам нормальных и адекватных людей в нашей стране которые еще тут остались конечно же не позавидуешь , жить в дурдоме вместе с быдло-фанатами жидов и ватой и смотреть как уничтожается наша страна это очень трудно, и самое главное что достучаться до быдла никак нельзя, иначе бы ты и тебе подобные не были быдлом. Так что бывай убогое, гоняй на вальцмана, и побольше смайликов всегда используй для донесения своих "глубоких мыслей", а то вдруг кто-то сразу не поймет что ты быдло с лексиконом Эллочки-людоедки.
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30.03.2021 13:18 Ответить
Бачиш, чоловіче, по твоїй лексиці будь-х о із читачів зробить висновок про бидло. 😁 Окрім того, не знаю чим тобі не вгодив якийсь впльцман. У тебе расова нетерпимість? Ти в еурсвюі, що нинішній президент України Зєлєнскій теж єврей? Він може не вибачити тобі такого ставлення до своїх співплемінників. 😊 До речі, у євреїв немає прізвищ Впльцман. Від слова "зовсім". Зате у кацапів є методичка, де є таке прізвище. Отже и - кацап! 😁
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30.03.2021 15:14 Ответить
нет фактов, нет дела... как не пыжились клоуны))
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27.03.2021 18:34 Ответить
бабло пабєділо вакс.
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27.03.2021 18:50 Ответить
Шо, опять Петя всех купил?
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27.03.2021 18:53 Ответить
Жуков - это тот самый чувак, который на бабло от схематоза, купил себе квартирку и машинку БМВ, официально ничем не занимаясь и не вылезая в своё время из админзданий оборонпредприятий? И у нашей чудо-прокуратуры не нашлось времени разобраться с природой появления этого имущества у столь юного "бизнес" дарования, а наши ещё более сказочные судьи всего этого не заметили?.. Интересно, а зачем платить налоги на содержание нашей "правоохранительной" системы? Кстати, бизнес у Свинарчуков тоже приказал долго жить без госбюджета, что какбе символизирует
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27.03.2021 19:01 Ответить
Прямо тут, в статье, написано, что бизнес Свинарчуков прекрасно процветает и без госбюджета. Читайте - Гладковский снова возглавил корпорацию Богдан, а её завод специализируется на военной технике. И её покупают для армии.
Вообще вся эта история про Свинарчуков была придумана только с целью нагадить Порошенко. Ну и сыграла свою роль.
Ничего реального там не было. Ну разве кроме того, что эти шустрые ребята контрабандой возили из России запчасти для военной техники. Так во время войны за это надо награждать, а не наказывать.
А наказать надо было Бигуса, который эту информацию обнародовал и поставка запчастей прекратилась.
Ну а что сделал ФСБ с теми, кто работал в этой схеме со стороны России, даже думать не хочется.
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27.03.2021 19:22 Ответить
а под какой процент корпорация "Богдан" кредитуется в государственном "Укрэксимбанке" ? напомните плис
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27.03.2021 19:33 Ответить
открой и посмотри
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27.03.2021 19:35 Ответить
Вовочка вон вообще безо всяких процентов помогал Бене воровать деньги владчиков Привата через свой офшор! а ты про какие то кредиты
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27.03.2021 20:05 Ответить
Понятия не имею под какой процент Богдан кредитуется. Но раз и сейчас, при зевове, она там кредитуется, значит зевовина власть Гладковского поддерживает? Вроде так выходит?
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27.03.2021 23:42 Ответить
ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" за підсумками 2020 року звітує про збиток 3,38 млрд грн (за 2019 рік декларувався прибуток 609,2 млн грн).

талановиті
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27.03.2021 22:49 Ответить
Просто талантливые зедебилы управляют через своих нянь.Так обешал не лох? Какие предприятия прибыльные ,ахметки и бени? Все что было прибыльным при правление рукожопых зедебилов стало не прибыльным или банкротами.Начиная от энргоатома,кончая железной дорогой.
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28.03.2021 01:50 Ответить
для армии использовалось шасси КРАЗа, потом вернулись на шасси МАЗа. Нет заказов - нет денег, только не понятно чему ты радуешься, кто делает мазы сам разберешься или помочь?
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28.03.2021 04:01 Ответить
А с каких хренов перешли на МАЗы, учитывая что половина деталей там кацапская, а Беларусь официально военный союзник кацапов и в любой момент прекратит поставки запчастей и комплектующих по приказу из кремля? Ах, да, просто шоколадка вместе со свинарчуками решили заработать немножко гешефтика на импорте МАЗов (кстати зебилы продолжили эту традицию, только покупают МАЗы уже не под видом Богданов), ну а Краз банкротится и уничтожается благодаря маланским мародерам вальцману и зельцману и их любви к откатам.
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28.03.2021 04:44 Ответить
ДА!!!!!!! истину глаголишь инфузорий, а ситуацию исправит великий и могучий хозяйственник бойко... или может шмарий? Или ты ещё не определился, разочаровашка, за кого отдашь свой тухлый голосок? Вопросы риторические.
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28.03.2021 11:25 Ответить
А при чем тут бойко или шмарий, если мародеры вальцман и зельцман уничтожают отечественного производителя Краз ради гешефта и отката от беларусов, при этом ставя украинскую армию в зависимость от союзника наших врагов??? Ах да, порохососное быдло головой думать никогда не умело, так что и начинать видимо не стоит, иначе можно разочароваться в патриоте панамы и партере мертветчука, фирташа,ахметки, малхисяна-новинского, бори колесникова, гепы, труханова и прочих "патриотов", хотя о чем это я, вам же быдлу ссут на рожи, а вы все блеете про божью росу. И голосую я всегда за националистов (начинай кукарекать, что раз пишу я на кацапском, то я не голосую за украинских националистов, да и вообще Тягнибок плохой и с симоненко за ручку здоровался, а Азов и Правый сектор так и вообще враги Украины и обижали вальцмана), а не за маланских иуд и вату.
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28.03.2021 15:31 Ответить
И где вы такие упоротые беретесь??? На сайте висит в топах заметка о том, что Богдан свинарчука показал убыток в 3,4млрд. грн за 2020 год (в 2019-м прибыль 609млн.), а у порохосони процветание и благоденствие.
https://biz.censor.net/news/3255846/korporatsiya_bogdan_gladkovskogo_pokazala_ubytok_na_34_milliarda
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28.03.2021 04:40 Ответить
А как же бигус? Теперь этот урод за клевету ответит?
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27.03.2021 19:30 Ответить
Бігус отримує подяку від ФСБ, бо завдяки його "розслідуванням", вони змогли накрити контрабандні канали постачання з РФ запачастин до військової техніки ЗСУ!
Бігус і Ко - справжні патріоти Рашки!
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27.03.2021 20:00 Ответить
тупість порохоботів співмірна тупості ольгінців

решение принято в пятницу, 26 марта, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.Источник: https://censor.net/ru/n3256000
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27.03.2021 22:51 Ответить
Про ум зедебилов ,даже никто и спорить не будет.
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28.03.2021 01:54 Ответить
так а где твоя наклейка +1? хочется видеть вас грамотеев на улице, а то теперь кого не спросишь - "я не гАлАсАвАл"... а вообще, как тебе зеленоголовому по магазинам гуляется нынче? Жалил наконец-то без барыг? вопросы риторические, если ты конечно знаешь, что это такое.
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28.03.2021 04:04 Ответить
Семенченко сидит, Жуков гуляет..перемога, ёпт!
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27.03.2021 19:32 Ответить
"Семенченко" бандит и убица, он должен сидеть. Этот мальчик если что-то и украл - то он мать-Тереза в сравнении с Гришиным
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27.03.2021 20:06 Ответить
СЕМЁНЧЕНКО ,,БАНДИТ И УБИЙЦА" ТОЛЬКО ДЛЯ ТАКИХ МАХРОВЫХ СЕПАРОВ КАК ТЫ.
😀😃😄😆😅🤣😂😜🤪😝😛
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27.03.2021 20:20 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK


В ответ
https://twitter.com/stormmans @stormmans
и
https://twitter.com/yadrobotun @yadrobotun

Ахаха, смысл судьям, депутатам, прокурорам, министрам, мусорам и прочим государственным ублюдкам ехать в Польшу на клубнику и вкалывать там 14\24\6\365, если в Украине можно быть Кивой с научной степенью, пи....дить вагонами и тебе за это ничего не будет?!

https://twitter.com/yadrobotun
https://twitter.com/yadrobotun

Iaroslav Drobotun

@yadrobotun


Серед
заробітчан жодного мусора, держслужбовця, прокурора чи судді. Переважна частина молоді, що навчається в
,
чи
, походить з сімей перелічених годувальників. Марно шукати представників "еліти" на фронті, їх там немає, хоча в кожного другого з них є посвідчення УБД.

https://twitter.com/stormmans
https://twitter.com/stormmans

@фогот

@stormmans


В ответ
https://twitter.com/yadrobotun @yadrobotun

Все логично,люди труда ,ищут где больше платят за из работу. А чиновники-где больше стырить можно,но..при этом,чтоб тебе ничего не было..а Украина-это клондайк для чинуш всех мастей..рай.
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27.03.2021 19:56 Ответить
ой як невдобно вийшло, виявляється закупляти в підорашки необхідні для армії запчастини обхідними шляхами це таки не злочин а успішна операція.
Але лохам влили у вуха СВИНАРЧУКИ ЛЯ ЛЯ ЛЯ...
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27.03.2021 20:04 Ответить
Два президента которые ненавидят друг друга в этом деле пришли к единому мнению, что война войной, а бабульки вечны.
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27.03.2021 20:13 Ответить
Лучше вовремя прикусить язык, чем потом кусать локти(с)
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27.03.2021 21:08 Ответить
Это интересно./ агент НАБУ Євген Шевченко розповів в інтерв'ю Яніні Соколовій, що скандал навколо "свинарчуків" - батька і сина Гладковських, був інспірований міністром Аваковим. Мета - повалити Порошенка. https://censor.net/ru/comments/locate/3244062/01921484-049a-73ef-b3a7-8957d986892bhttps://censor.net/ru/comments/locate/3244062/01921484-049a-73ef-b3a7-8957d986892b
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27.03.2021 20:31 Ответить
«…Красть - грешно. Надеюсь, мама вас познакомила в детстве с этой доктриной?...» - интересовался Остап у Шуры. В нашей стране доктрина иная. Красть можно и нужно ! И чем больше украдешь, тем более авторитетным и неприкасаемым ты будешь. Что лишний раз доказано аж целой Коллегией судей Высшего антикоррупционного суда ! Занавес. Переходим к следующей Рехформе.
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27.03.2021 20:34 Ответить
Нажаль так і є,от тільки це погано закінчиться... Для всіх.
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27.03.2021 21:16 Ответить
питання : хто тягнув час, щоб свинарчуки уникли покарання ?
набу, сап чи вакс ?
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27.03.2021 22:56 Ответить
У них НИЧЕГО не было против "свинарчуков" вот и тянули час, чтобы лицо не потерять)))
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28.03.2021 00:18 Ответить
Неужели мне попался человек, который мне сможет все объяснить?) Расскажите пожалуйста как определить цену на товар, который НИГДЕ не продается? Этот товар очень нужен для нашей армии и его можно купить только у контрабандистов...
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28.03.2021 01:20 Ответить
Вот и сказочке о барыгах конец.
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28.03.2021 01:39 Ответить
Якби тільки пукнув ! Те падло і такі , як бігус-анус своїми "викриттями" принесли Україні більше шкоди , ніж всі інші пі..оболи . Якщо лєщєнкі і скрипіни несли просто маячню , то анус зірвав поставку дуже потрібних комплектуючих і спалив агентуру в росії . Ну і найбільше посприяв приходу зе .
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28.03.2021 08:55 Ответить
Повністю підтримую! А ще до сказаного вами, додам що Бігус відверто збрехав, коли звинуватив особисто Пороха в "грошах на крові"! Я пам'ятаю, як сусідка лаялась, що її синочок цілих 1,5 відсотки сплачує на армію, а клятий Порох все краде!! І нічого не зміг я доказати...
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28.03.2021 11:30 Ответить
Бигус все время клянчит донаты, но я решил - хрен ему! Пока не извинится! И не за "свинарчуков", и не за "запчасти в ТРИ раза дороже", чем где? в РФ, в Военторге??? НЕТ! Эта тварь в разгар превыборной компании приплела БЕЗАПЕЛЯЦИОННО И БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНО к обороткам Гладковского-младшего - Порошенко! И прямым текстом обвинил, что это именно Порох ворует! Чем нагадил и конкретно! Но про продажи должностей убитым братом Ермака, он не сказал, что Зе его крышует и доляху имеет!
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28.03.2021 11:25 Ответить
 
 