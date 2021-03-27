ВАКС звільнив від відповідальності фігуранта "справи Гладковського" Жукова
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора САП і звільнила від кримінальної відповідальності особу, яка підозрювалася в пропозиції хабаря в 950 тисяч гривень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Судова влада України", рішення прийнято в п'ятницю, 26 березня, в зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
За даними 24 каналу, мова йде про колишнього працівника державного концерну "Укроборонпром" Віталія Жукова.
Колишнього працівника Укроборонпрому підозрювали у пропозиції та наданні хабаря у розмірі 950 тисяч гривень. Гроші начебто отримала людина, яка погодилася вплинути на прийняття рішення кимось іншим, уповноваженим на виконання функцій держави.
Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирьохсерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки" , включаючи ТОВ "Оптімумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України О.Гладковскій, екскерівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.
Гладковський був звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування. Справа отримала широкий громадський і політичний резонанс завдяки інформації проєкту "Наші гроші" Bihus Info.
Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".
О. Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня 2019 року, в липні позаминулого року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був з моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпораціі" Богдан" в Черкасах перепрофільований на випуск військової техніки.
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это явление называется ктиторство и выражается в том, что на церковных росписях изображаются люди, финансировавшие работы по строительству церкви или храма (ктиторы).
это явление распространено тысячу лет по всему миру
😀😃😄😆😅🤣😂😜🤪😝😛😋🥲
тільки з родичами з ФСБ
Вообще вся эта история про Свинарчуков была придумана только с целью нагадить Порошенко. Ну и сыграла свою роль.
Ничего реального там не было. Ну разве кроме того, что эти шустрые ребята контрабандой возили из России запчасти для военной техники. Так во время войны за это надо награждать, а не наказывать.
А наказать надо было Бигуса, который эту информацию обнародовал и поставка запчастей прекратилась.
Ну а что сделал ФСБ с теми, кто работал в этой схеме со стороны России, даже думать не хочется.
талановиті
https://biz.censor.net/news/3255846/korporatsiya_bogdan_gladkovskogo_pokazala_ubytok_na_34_milliarda
Бігус і Ко - справжні патріоти Рашки!
решение принято в пятницу, 26 марта, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.Источник: https://censor.net/ru/n3256000
😀😃😄😆😅🤣😂😜🤪😝😛
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K0५EGAR
@Rage4oK
В ответ
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и
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Ахаха, смысл судьям, депутатам, прокурорам, министрам, мусорам и прочим государственным ублюдкам ехать в Польшу на клубнику и вкалывать там 14\24\6\365, если в Украине можно быть Кивой с научной степенью, пи....дить вагонами и тебе за это ничего не будет?!
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https://twitter.com/yadrobotun
Iaroslav Drobotun
@yadrobotun
Серед
заробітчан жодного мусора, держслужбовця, прокурора чи судді. Переважна частина молоді, що навчається в
,
чи
, походить з сімей перелічених годувальників. Марно шукати представників "еліти" на фронті, їх там немає, хоча в кожного другого з них є посвідчення УБД.
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@фогот
@stormmans
В ответ
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Все логично,люди труда ,ищут где больше платят за из работу. А чиновники-где больше стырить можно,но..при этом,чтоб тебе ничего не было..а Украина-это клондайк для чинуш всех мастей..рай.
Але лохам влили у вуха СВИНАРЧУКИ ЛЯ ЛЯ ЛЯ...
набу, сап чи вакс ?