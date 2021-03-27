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Новини Збройовий скандал з Гладковським
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ВАКС звільнив від відповідальності фігуранта "справи Гладковського" Жукова

ВАКС звільнив від відповідальності фігуранта

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора САП і звільнила від кримінальної відповідальності особу, яка підозрювалася в пропозиції хабаря в 950 тисяч гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Судова влада України", рішення прийнято в п'ятницю, 26 березня, в зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

За даними 24 каналу, мова йде про колишнього працівника державного концерну "Укроборонпром" Віталія Жукова.

Колишнього працівника Укроборонпрому підозрювали у пропозиції та наданні хабаря у розмірі 950 тисяч гривень. Гроші начебто отримала людина, яка погодилася вплинути на прийняття рішення кимось іншим, уповноваженим на виконання функцій держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житомирський бронетанковий завод підготував для передачі ЗСУ 26 БМП, вилучених через суд у польського постачальника, - Укроборонпром. ФОТО

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирьохсерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки" , включаючи ТОВ "Оптімумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України О.Гладковскій, екскерівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковський був звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування. Справа отримала широкий громадський і політичний резонанс завдяки інформації проєкту "Наші гроші" Bihus Info.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О. Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня 2019 року, в липні позаминулого року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був з моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпораціі" Богдан" в Черкасах перепрофільований на випуск військової техніки.

Також дивіться: Бігус про позов Гладковського: Є все до букви листування про розкрадання на оборонці, зустрінемося в апеляції. ВIДЕО

Укроборонпром (1732) Антикорупційний суд ВАКС (1955)


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Топ коментарі
+24
А як же "бізнес на крові"? То Бігус пукнув у калюжу?
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27.03.2021 18:33
+21
Прямо тут, в статье, написано, что бизнес Свинарчуков прекрасно процветает и без госбюджета. Читайте - Гладковский снова возглавил корпорацию Богдан, а её завод специализируется на военной технике. И её покупают для армии.
Вообще вся эта история про Свинарчуков была придумана только с целью нагадить Порошенко. Ну и сыграла свою роль.
Ничего реального там не было. Ну разве кроме того, что эти шустрые ребята контрабандой возили из России запчасти для военной техники. Так во время войны за это надо награждать, а не наказывать.
А наказать надо было Бигуса, который эту информацию обнародовал и поставка запчастей прекратилась.
Ну а что сделал ФСБ с теми, кто работал в этой схеме со стороны России, даже думать не хочется.
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27.03.2021 19:22
+20
ВАКС звільнив від відповідальності фігуранта "справи Гладковського" Жукова - Цензор.НЕТ 298
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27.03.2021 19:18
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он уже давно всем занес.
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27.03.2021 18:30 Відповісти
Не такі намагалися заносити, і попали, а те, що несли, їм більше не належить
ВАКС освободил от ответственности фигуранта "дела Гладковского" Жукова - Цензор.НЕТ 4073
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27.03.2021 18:37 Відповісти
Та ПАП всемогущий)так что не беси его,зебил
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27.03.2021 19:07 Відповісти
ВАКС звільнив від відповідальності фігуранта "справи Гладковського" Жукова - Цензор.НЕТ 298
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27.03.2021 19:18 Відповісти
не она,есть получше,из серии Пшонкастайл ВАКС звільнив від відповідальності фігуранта "справи Гладковського" Жукова - Цензор.НЕТ 2136
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27.03.2021 19:47 Відповісти
http://bm.img.com.ua/berlin/storage/news/orig/a/91/be8eb7209bd73f710dc536422328b91a.jpg
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27.03.2021 19:52 Відповісти
и в чём причина пригорания твоего седалища ?

это явление называется ктиторство и выражается в том, что на церковных росписях изображаются люди, финансировавшие работы по строительству церкви или храма (ктиторы).

это явление распространено тысячу лет по всему миру
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28.03.2021 11:02 Відповісти
ВАКС звільнив від відповідальності фігуранта "справи Гладковського" Жукова - Цензор.НЕТ 4446
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28.03.2021 18:19 Відповісти
Как токо тебя на бутылку насадил - сразу икону и повесил
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27.03.2021 20:03 Відповісти
На фрунзе 103 сегодня день открытых дверей,тебя к компьютеру допустили?
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27.03.2021 20:04 Відповісти
Старик, шо-то у тебя постоянно с бутылками какие-то проблемы. Ты их хоть смазывай, што ли. Или на пробирки замени.
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27.03.2021 20:46 Відповісти
а чо все ваньки так на бутылочные посты реагируют? шота свое,потаенное?
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28.03.2021 11:13 Відповісти
ЛОШАРА И ЛУЗЕР ТВОЙ ПОП.
😀😃😄😆😅🤣😂😜🤪😝😛😋🥲
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27.03.2021 20:17 Відповісти
А як же "бізнес на крові"? То Бігус пукнув у калюжу?
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27.03.2021 18:33 Відповісти
. Ник зачетный)
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27.03.2021 18:59 Відповісти
Він звичайний "корисний ідіот".
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27.03.2021 19:25 Відповісти
ага, звичайний.

тільки з родичами з ФСБ
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28.03.2021 11:03 Відповісти
Родичів не обирають, але як жити - кожний вирішує самостійно.
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28.03.2021 13:05 Відповісти
Чукча писатель, чукча не читатель??? Про причину освобождения от ответственности ты и прочие порохососы видать на радостях не прочитали? Так вот, специально для всей упоротой пороховате - "Как сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://hcac.court.gov.ua/hcac/pres-centr/news/1094839/ портал "Судова влада України" , решение принято в пятницу, 26 марта, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности." То есть расследование и рассмотрение в судах дела элементарно затянули, вполне себе отработанная схема по сливу уголовных дел за мзду, и это не означает что преступления не было.
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28.03.2021 04:35 Відповісти
Ти, як істинний зєлжбоба, не в знаєш очевидне ніколи, будеш хапати я за різні версії. А правлвюа в тому, що за законодавством України людина вважається злочинцем, якщо є відповідне рішення суду. Ви, зебіли на закони чхали, як це робить ваш занюзаний зелений талісман. Вам хочеться, щоб суди тривпл вічно, але шукали того, чого немає. Як суд над Антоненко. Для того і введено граничні терміни розгляду, щоб абсурд не продовжувався вічно.
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28.03.2021 10:46 Відповісти
Ну да у порохосоного быдла все кто не наяривает на сывочолого хетьмана вальцмана (начинай скулить про ахентов кремля) это зебилы. Ну и как бы тебе барану тупому объяснить, что в нашей стране коррупционеров и мародеров вообще не сажают, за 30лет страна разворована полностью, а судя по решениям "судов" в этом никто не виноват. Ну и специально для тебя убогого - аналогичным способом сейчас сливаются дела на банду вовка из ОАСК (хотя доказательств там выше крыши) и на татарова. Но они же не виновны ни в чем, раз "суды" решили не продолжать сроки следствия, не так ли порохосина?
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28.03.2021 15:21 Відповісти
Як все, тобою вище написане заперечує той факт, що ти - зебіл? Навпаки, це як твоє власне зізнання. 😁
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28.03.2021 17:20 Відповісти
Порохососина в глаза долбится или у тебя просто глюки??? А теперь давай балаболка шоколадная, где и когда я признавался в том, что я зебил или фанат зельцмана??? Хотя постой, давай угадаю, все кто не наяривает на жида вальцмана (начинай скулить про ахентов кремля) автоматически становятся зебилами не так ли?
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28.03.2021 22:50 Відповісти
Ти бачив у психлікарні психа, як й би це визнавав? 😁 Просто ти - зебіл. Ще один твій пост це підтверджкє. 😊
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28.03.2021 23:34 Відповісти
Сначала порососина кукарекает про " це як твоє власне зізнання", а потом "Ти бачив у психлікарні психа, як й би це визнавав?". Никогда такого не было, чтобы порохоскоты обеделывались, и вот опять. Кстати про психбольницу ты тонко подметил, у тебя все признаки расстройства психики и неадекватного восприятия окружающего мира, галлюцинации опять таки вместе с навязчивыми идеями имеются. Впрочем если бы ты не был тупым быдлом, то никогда бы не наяривал на жида вальцмана.
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29.03.2021 19:47 Відповісти
Твоя писанина якось спростовує моє твердження, що ти зебіл? Чи ти не вмієш відповідати, коли тобі ставлять пряме запитання? 😊
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29.03.2021 19:52 Відповісти
А я должен тебе быдлу что-то доказывать и опровергать твои фантазии??? Ты слишком высокого мнения о себе, тем более что как показывают твои высеры, то с логикой ты не дружишь вообще, с психикой у тебя проблемы, так зачем мне метать бисер перед порохоскотом?
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29.03.2021 20:04 Відповісти
Звичайно, ти нікому нічого не винен. Але ти - брезл і зараз збрехав. 😊Т мені оце і дкащужш, що не зебіл. І водночас стверджуєш, що нікому нічого не винен. 😊Як вважаєш, це нормально? 😁
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29.03.2021 20:33 Відповісти
В приницпе согласен с тобой, общаться с быдлом это ненормально, особенно с порохососным быдлом, которое в ответ на освобождение от уголовного преследования преступника из-за истечения срока давности кукарекает "А як же "бізнес на крові"? То Бігус пукнув у калюжу?". В принципе изначальный твой высер и лайки порохососного быдла являются индикатором неадекватности восприятия реальности секты святого вальцмана (вы кстати ничем не отличаетесь о секты жули капительман). Так что на этом все, быдло исправить в принципе невозможно, а значит ты тупое гойское животное (да-да, именно так тебя воспринимает твой боХ вальцман) и дальше будешь тупо наяривать на жидов и жить в говне и нищете. Ну а тем нескольким процентам нормальных и адекватных людей в нашей стране которые еще тут остались конечно же не позавидуешь , жить в дурдоме вместе с быдло-фанатами жидов и ватой и смотреть как уничтожается наша страна это очень трудно, и самое главное что достучаться до быдла никак нельзя, иначе бы ты и тебе подобные не были быдлом. Так что бывай убогое, гоняй на вальцмана, и побольше смайликов всегда используй для донесения своих "глубоких мыслей", а то вдруг кто-то сразу не поймет что ты быдло с лексиконом Эллочки-людоедки.
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30.03.2021 13:18 Відповісти
Бачиш, чоловіче, по твоїй лексиці будь-х о із читачів зробить висновок про бидло. 😁 Окрім того, не знаю чим тобі не вгодив якийсь впльцман. У тебе расова нетерпимість? Ти в еурсвюі, що нинішній президент України Зєлєнскій теж єврей? Він може не вибачити тобі такого ставлення до своїх співплемінників. 😊 До речі, у євреїв немає прізвищ Впльцман. Від слова "зовсім". Зате у кацапів є методичка, де є таке прізвище. Отже и - кацап! 😁
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30.03.2021 15:14 Відповісти
нет фактов, нет дела... как не пыжились клоуны))
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27.03.2021 18:34 Відповісти
бабло пабєділо вакс.
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27.03.2021 18:50 Відповісти
Шо, опять Петя всех купил?
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27.03.2021 18:53 Відповісти
Жуков - это тот самый чувак, который на бабло от схематоза, купил себе квартирку и машинку БМВ, официально ничем не занимаясь и не вылезая в своё время из админзданий оборонпредприятий? И у нашей чудо-прокуратуры не нашлось времени разобраться с природой появления этого имущества у столь юного "бизнес" дарования, а наши ещё более сказочные судьи всего этого не заметили?.. Интересно, а зачем платить налоги на содержание нашей "правоохранительной" системы? Кстати, бизнес у Свинарчуков тоже приказал долго жить без госбюджета, что какбе символизирует
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27.03.2021 19:01 Відповісти
Прямо тут, в статье, написано, что бизнес Свинарчуков прекрасно процветает и без госбюджета. Читайте - Гладковский снова возглавил корпорацию Богдан, а её завод специализируется на военной технике. И её покупают для армии.
Вообще вся эта история про Свинарчуков была придумана только с целью нагадить Порошенко. Ну и сыграла свою роль.
Ничего реального там не было. Ну разве кроме того, что эти шустрые ребята контрабандой возили из России запчасти для военной техники. Так во время войны за это надо награждать, а не наказывать.
А наказать надо было Бигуса, который эту информацию обнародовал и поставка запчастей прекратилась.
Ну а что сделал ФСБ с теми, кто работал в этой схеме со стороны России, даже думать не хочется.
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27.03.2021 19:22 Відповісти
а под какой процент корпорация "Богдан" кредитуется в государственном "Укрэксимбанке" ? напомните плис
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27.03.2021 19:33 Відповісти
открой и посмотри
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27.03.2021 19:35 Відповісти
Вовочка вон вообще безо всяких процентов помогал Бене воровать деньги владчиков Привата через свой офшор! а ты про какие то кредиты
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27.03.2021 20:05 Відповісти
Понятия не имею под какой процент Богдан кредитуется. Но раз и сейчас, при зевове, она там кредитуется, значит зевовина власть Гладковского поддерживает? Вроде так выходит?
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27.03.2021 23:42 Відповісти
ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" за підсумками 2020 року звітує про збиток 3,38 млрд грн (за 2019 рік декларувався прибуток 609,2 млн грн).

талановиті
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27.03.2021 22:49 Відповісти
Просто талантливые зедебилы управляют через своих нянь.Так обешал не лох? Какие предприятия прибыльные ,ахметки и бени? Все что было прибыльным при правление рукожопых зедебилов стало не прибыльным или банкротами.Начиная от энргоатома,кончая железной дорогой.
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28.03.2021 01:50 Відповісти
для армии использовалось шасси КРАЗа, потом вернулись на шасси МАЗа. Нет заказов - нет денег, только не понятно чему ты радуешься, кто делает мазы сам разберешься или помочь?
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28.03.2021 04:01 Відповісти
А с каких хренов перешли на МАЗы, учитывая что половина деталей там кацапская, а Беларусь официально военный союзник кацапов и в любой момент прекратит поставки запчастей и комплектующих по приказу из кремля? Ах, да, просто шоколадка вместе со свинарчуками решили заработать немножко гешефтика на импорте МАЗов (кстати зебилы продолжили эту традицию, только покупают МАЗы уже не под видом Богданов), ну а Краз банкротится и уничтожается благодаря маланским мародерам вальцману и зельцману и их любви к откатам.
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28.03.2021 04:44 Відповісти
ДА!!!!!!! истину глаголишь инфузорий, а ситуацию исправит великий и могучий хозяйственник бойко... или может шмарий? Или ты ещё не определился, разочаровашка, за кого отдашь свой тухлый голосок? Вопросы риторические.
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28.03.2021 11:25 Відповісти
А при чем тут бойко или шмарий, если мародеры вальцман и зельцман уничтожают отечественного производителя Краз ради гешефта и отката от беларусов, при этом ставя украинскую армию в зависимость от союзника наших врагов??? Ах да, порохососное быдло головой думать никогда не умело, так что и начинать видимо не стоит, иначе можно разочароваться в патриоте панамы и партере мертветчука, фирташа,ахметки, малхисяна-новинского, бори колесникова, гепы, труханова и прочих "патриотов", хотя о чем это я, вам же быдлу ссут на рожи, а вы все блеете про божью росу. И голосую я всегда за националистов (начинай кукарекать, что раз пишу я на кацапском, то я не голосую за украинских националистов, да и вообще Тягнибок плохой и с симоненко за ручку здоровался, а Азов и Правый сектор так и вообще враги Украины и обижали вальцмана), а не за маланских иуд и вату.
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28.03.2021 15:31 Відповісти
И где вы такие упоротые беретесь??? На сайте висит в топах заметка о том, что Богдан свинарчука показал убыток в 3,4млрд. грн за 2020 год (в 2019-м прибыль 609млн.), а у порохосони процветание и благоденствие.
https://biz.censor.net/news/3255846/korporatsiya_bogdan_gladkovskogo_pokazala_ubytok_na_34_milliarda
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28.03.2021 04:40 Відповісти
А как же бигус? Теперь этот урод за клевету ответит?
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27.03.2021 19:30 Відповісти
Бігус отримує подяку від ФСБ, бо завдяки його "розслідуванням", вони змогли накрити контрабандні канали постачання з РФ запачастин до військової техніки ЗСУ!
Бігус і Ко - справжні патріоти Рашки!
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27.03.2021 20:00 Відповісти
тупість порохоботів співмірна тупості ольгінців

решение принято в пятницу, 26 марта, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.Источник: https://censor.net/ru/n3256000
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27.03.2021 22:51 Відповісти
Про ум зедебилов ,даже никто и спорить не будет.
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28.03.2021 01:54 Відповісти
так а где твоя наклейка +1? хочется видеть вас грамотеев на улице, а то теперь кого не спросишь - "я не гАлАсАвАл"... а вообще, как тебе зеленоголовому по магазинам гуляется нынче? Жалил наконец-то без барыг? вопросы риторические, если ты конечно знаешь, что это такое.
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28.03.2021 04:04 Відповісти
Семенченко сидит, Жуков гуляет..перемога, ёпт!
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27.03.2021 19:32 Відповісти
"Семенченко" бандит и убица, он должен сидеть. Этот мальчик если что-то и украл - то он мать-Тереза в сравнении с Гришиным
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27.03.2021 20:06 Відповісти
СЕМЁНЧЕНКО ,,БАНДИТ И УБИЙЦА" ТОЛЬКО ДЛЯ ТАКИХ МАХРОВЫХ СЕПАРОВ КАК ТЫ.
😀😃😄😆😅🤣😂😜🤪😝😛
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27.03.2021 20:20 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK


В ответ
https://twitter.com/stormmans @stormmans
и
https://twitter.com/yadrobotun @yadrobotun

Ахаха, смысл судьям, депутатам, прокурорам, министрам, мусорам и прочим государственным ублюдкам ехать в Польшу на клубнику и вкалывать там 14\24\6\365, если в Украине можно быть Кивой с научной степенью, пи....дить вагонами и тебе за это ничего не будет?!

https://twitter.com/yadrobotun
https://twitter.com/yadrobotun

Iaroslav Drobotun

@yadrobotun


Серед
заробітчан жодного мусора, держслужбовця, прокурора чи судді. Переважна частина молоді, що навчається в
,
чи
, походить з сімей перелічених годувальників. Марно шукати представників "еліти" на фронті, їх там немає, хоча в кожного другого з них є посвідчення УБД.

https://twitter.com/stormmans
https://twitter.com/stormmans

@фогот

@stormmans


В ответ
https://twitter.com/yadrobotun @yadrobotun

Все логично,люди труда ,ищут где больше платят за из работу. А чиновники-где больше стырить можно,но..при этом,чтоб тебе ничего не было..а Украина-это клондайк для чинуш всех мастей..рай.
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27.03.2021 19:56 Відповісти
ой як невдобно вийшло, виявляється закупляти в підорашки необхідні для армії запчастини обхідними шляхами це таки не злочин а успішна операція.
Але лохам влили у вуха СВИНАРЧУКИ ЛЯ ЛЯ ЛЯ...
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27.03.2021 20:04 Відповісти
Два президента которые ненавидят друг друга в этом деле пришли к единому мнению, что война войной, а бабульки вечны.
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27.03.2021 20:13 Відповісти
Лучше вовремя прикусить язык, чем потом кусать локти(с)
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27.03.2021 21:08 Відповісти
Это интересно./ агент НАБУ Євген Шевченко розповів в інтерв'ю Яніні Соколовій, що скандал навколо "свинарчуків" - батька і сина Гладковських, був інспірований міністром Аваковим. Мета - повалити Порошенка. https://censor.net/ru/comments/locate/3244062/01921484-049a-73ef-b3a7-8957d986892bhttps://censor.net/ru/comments/locate/3244062/01921484-049a-73ef-b3a7-8957d986892b
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27.03.2021 20:31 Відповісти
«…Красть - грешно. Надеюсь, мама вас познакомила в детстве с этой доктриной?...» - интересовался Остап у Шуры. В нашей стране доктрина иная. Красть можно и нужно ! И чем больше украдешь, тем более авторитетным и неприкасаемым ты будешь. Что лишний раз доказано аж целой Коллегией судей Высшего антикоррупционного суда ! Занавес. Переходим к следующей Рехформе.
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27.03.2021 20:34 Відповісти
Нажаль так і є,от тільки це погано закінчиться... Для всіх.
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27.03.2021 21:16 Відповісти
питання : хто тягнув час, щоб свинарчуки уникли покарання ?
набу, сап чи вакс ?
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27.03.2021 22:56 Відповісти
У них НИЧЕГО не было против "свинарчуков" вот и тянули час, чтобы лицо не потерять)))
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28.03.2021 00:18 Відповісти
Неужели мне попался человек, который мне сможет все объяснить?) Расскажите пожалуйста как определить цену на товар, который НИГДЕ не продается? Этот товар очень нужен для нашей армии и его можно купить только у контрабандистов...
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28.03.2021 01:20 Відповісти
Вот и сказочке о барыгах конец.
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28.03.2021 01:39 Відповісти
Якби тільки пукнув ! Те падло і такі , як бігус-анус своїми "викриттями" принесли Україні більше шкоди , ніж всі інші пі..оболи . Якщо лєщєнкі і скрипіни несли просто маячню , то анус зірвав поставку дуже потрібних комплектуючих і спалив агентуру в росії . Ну і найбільше посприяв приходу зе .
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28.03.2021 08:55 Відповісти
Повністю підтримую! А ще до сказаного вами, додам що Бігус відверто збрехав, коли звинуватив особисто Пороха в "грошах на крові"! Я пам'ятаю, як сусідка лаялась, що її синочок цілих 1,5 відсотки сплачує на армію, а клятий Порох все краде!! І нічого не зміг я доказати...
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28.03.2021 11:30 Відповісти
Бигус все время клянчит донаты, но я решил - хрен ему! Пока не извинится! И не за "свинарчуков", и не за "запчасти в ТРИ раза дороже", чем где? в РФ, в Военторге??? НЕТ! Эта тварь в разгар превыборной компании приплела БЕЗАПЕЛЯЦИОННО И БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНО к обороткам Гладковского-младшего - Порошенко! И прямым текстом обвинил, что это именно Порох ворует! Чем нагадил и конкретно! Но про продажи должностей убитым братом Ермака, он не сказал, что Зе его крышует и доляху имеет!
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28.03.2021 11:25 Відповісти
 
 