ВАКС звільнив від відповідальності фігуранта "справи Гладковського" Жукова

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора САП і звільнила від кримінальної відповідальності особу, яка підозрювалася в пропозиції хабаря в 950 тисяч гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Судова влада України", рішення прийнято в п'ятницю, 26 березня, в зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

За даними 24 каналу, мова йде про колишнього працівника державного концерну "Укроборонпром" Віталія Жукова.

Колишнього працівника Укроборонпрому підозрювали у пропозиції та наданні хабаря у розмірі 950 тисяч гривень. Гроші начебто отримала людина, яка погодилася вплинути на прийняття рішення кимось іншим, уповноваженим на виконання функцій держави.





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Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирьохсерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки" , включаючи ТОВ "Оптімумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України О.Гладковскій, екскерівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковський був звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування. Справа отримала широкий громадський і політичний резонанс завдяки інформації проєкту "Наші гроші" Bihus Info.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О. Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня 2019 року, в липні позаминулого року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був з моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпораціі" Богдан" в Черкасах перепрофільований на випуск військової техніки.

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