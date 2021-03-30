Деяких викритих шпигунів із РФ відправляють до Сибіру, - розслідувач Bellingcat Грозєв
Деяких викритих кілерів зі спецслужб Росії висилають на роботу в Сибір або відправляють на пенсію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв.
За його словами, розкриті Bellingcat отруйники з ФСБ і вбивці з Головного розвідуправління (ГУ ГШ РФ), "які їздили світом, вбиваючи людей", більше ніколи не зможуть покинути Росію: "Декого з кілерів було вислано на роботу в Сибір. Так, це не та відплата, на яку заслуговують їхні жертви, але принаймні світ безпечніший".
Журналіст додав, що рекрути подумають двічі, перш ніж погодитися на роботу, яка рано чи пізно зробить їх "невиїзними" назавжди.
"Більшість з них втрачають роботу – вони не можуть працювати під прикриттям, тому вони не приносять користі у своїй первісній кар'єрі. Майже ніхто з них не покараний, але всім їм дають державну роботу десь в іншому місці. Як я вже говорив, деяких з них відправляють у віддалені місця Росії як, наприклад, "державних інспекторів". Інших – на пенсію", - додав Грозєв.
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https://youtu.be/7jv5EtF7owE - Весь?
https://youtu.be/7jv5EtF7owE - Да. Там его много