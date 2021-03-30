Деяких викритих кілерів зі спецслужб Росії висилають на роботу в Сибір або відправляють на пенсію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

За його словами, розкриті Bellingcat отруйники з ФСБ і вбивці з Головного розвідуправління (ГУ ГШ РФ), "які їздили світом, вбиваючи людей", більше ніколи не зможуть покинути Росію: "Декого з кілерів було вислано на роботу в Сибір. Так, це не та відплата, на яку заслуговують їхні жертви, але принаймні світ безпечніший".

Журналіст додав, що рекрути подумають двічі, перш ніж погодитися на роботу, яка рано чи пізно зробить їх "невиїзними" назавжди.

"Більшість з них втрачають роботу – вони не можуть працювати під прикриттям, тому вони не приносять користі у своїй первісній кар'єрі. Майже ніхто з них не покараний, але всім їм дають державну роботу десь в іншому місці. Як я вже говорив, деяких з них відправляють у віддалені місця Росії як, наприклад, "державних інспекторів". Інших – на пенсію", - додав Грозєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Bellingcat встановила ключових військових злочинців у донецькій в'язниці "Ізоляція" - це росіяни Кривонос, Бутенко та Єрьомічев. ФОТО