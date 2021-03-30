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Новини
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Деяких викритих шпигунів із РФ відправляють до Сибіру, ​​- розслідувач Bellingcat Грозєв

Деяких викритих шпигунів із РФ відправляють до Сибіру, ​​- розслідувач Bellingcat Грозєв

Деяких викритих кілерів зі спецслужб Росії висилають на роботу в Сибір або відправляють на пенсію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

За його словами, розкриті Bellingcat отруйники з ФСБ і вбивці з Головного розвідуправління (ГУ ГШ РФ), "які їздили світом, вбиваючи людей", більше ніколи не зможуть покинути Росію: "Декого з кілерів було вислано на роботу в Сибір. Так, це не та відплата, на яку заслуговують їхні жертви, але принаймні світ безпечніший".

Журналіст додав, що рекрути подумають двічі, перш ніж погодитися на роботу, яка рано чи пізно зробить їх "невиїзними" назавжди.

"Більшість з них втрачають роботу – вони не можуть працювати під прикриттям, тому вони не приносять користі у своїй первісній кар'єрі. Майже ніхто з них не покараний, але всім їм дають державну роботу десь в іншому місці. Як я вже говорив, деяких з них відправляють у віддалені місця Росії як, наприклад, "державних інспекторів". Інших – на пенсію", - додав Грозєв.

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Автор: 

росія (65282) ФСБ (1453) шпигунство (995) Bellingcat (128) Христо Грозєв (61)


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30.03.2021 14:27 Відповісти
Некоторых разоблаченных шпионов из РФ отправляют в Сибирь, - расследователь Bellingcat Грозев - Цензор.НЕТ 8305
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30.03.2021 14:27 Відповісти
https://youtu.be/7jv5EtF7owE - Вас отправят убирать снег в Сибирь?

https://youtu.be/7jv5EtF7owE - Весь?

https://youtu.be/7jv5EtF7owE - Да. Там его много

Некоторых разоблаченных шпионов из РФ отправляют в Сибирь, - расследователь Bellingcat Грозев - Цензор.НЕТ 2091
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30.03.2021 14:27 Відповісти
Некоторых разоблаченных шпионов из РФ отправляют в Сибирь, - расследователь Bellingcat Грозев - Цензор.НЕТ 9154
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30.03.2021 14:38 Відповісти
в качестве удобрений для йолок.
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30.03.2021 14:41 Відповісти
Siberia, gulag, balalaika, vodka.
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30.03.2021 15:00 Відповісти
Деяких викритих шпигунів із РФ відправляють до Сибіру. У вигляді добрив.
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30.03.2021 15:38 Відповісти
Они там на сибирские шпили смотрят
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30.03.2021 16:52 Відповісти
А декого призначають двійником президента.
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01.04.2021 09:45 Відповісти
 
 