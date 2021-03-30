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Через розкол у "Голосі" місцевих депутатів лякають позбавленням мандата, - нардеп Устінова

Через розкол у

Місцевим депутатам від партії "Голос" нібито дзвонить керівництво з натяками забрати мандати за підтримку опозиційного крила фракції, яке виступає за демократизацію управління в партії.

Про це заявила нардеп фракції "Голос" Олександра Устінова в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Місцевим депутатам Голосу почало дзвонити керівництво фракції та партії, та натяками погрожувати, що осінню заберуть мандати, застосувавши закон про імперативний мандат. Заберуть мандат не за корупційні оборутки, чи підігрування Росії, а за те, що публічно вимагають ДЕМОКРАТІЇ! Прозорих виборів керівника, демократизації статуту. Тепер за це виявляється забирають мандат! На жаль, керівництво ні партії ні фракції так і не зрозуміло, що більшість людей в партії - це ціннісні люди, яки йшли не за "депутатською корочкою" і миритися з несправедливістю і тим, що зараз відбувається у партії не будуть. "Послушаніє" вождю - це не Голос, і КПРС у нас тут будувати не дамо. Іспанський сором", - заявила Устинова.

Разом з тим, Устінова не уточнила, про депутатів яких саме місцевих рад йдеться.

Зараз главою партії "Голос" є Кіра Рудик. Головою фракції в Раді - Ярослав Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Половина фракції "Голосу" вимагає зміни керівництва партії

Раніше 10 народних депутатів фракції "Голос" підписали спільну заяву, в якій закликають ініціювати проведення з'їзду партії, щоб обрати нове керівництво і змінити статут.

22 березня стало відомо, що політрада "Голосу" попередила кількох нардепів про виключення після голосування за направлення в КСУ законопроєкту про порядок призначення на посади та звільнення з посади директорів НАБУ і ДБР.

Через розкол у Голосі місцевих депутатів лякають позбавленням мандата, - нардеп Устінова 01

Автор: 

Голос партія (512) Устінова Олександра (113)


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Топ коментарі
+5
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3510129.html Агов, "патріоти"! Як там ваша "надія України"?

10 народних депутатів партії Голос (рівно половина фракції) вимагає перевиборів керівництва партії.
Вони звинувачують Кіру Рудик і Ярослава Железняка в самопіарі і роботі на Зеленського.
Раніше лунали звинувачення в лобіюванні Кірою Рудик інтересів Пінчука.
Кхм...
У зв'язку з чим, у мене є 2 запитання:
1) а перевибори Пінчука будуть? Чи Пінчук - це обов'язкова опція?
2) куди більш серйозне питання
Тобто, коли я 1.5 року тому, перед парламентськими виборами казав, що Вакарчук - це ніякий не політик, не лідер, не надія, а чувак з явно вираженими психічними розладами (я зараз не накидую, а констатую факт), і він знову зістрибне (не тому що я пророк, а тому що це характерно для його стану)... то мені казали, що я - проплачений бот ЄС, і я ховаю "Надію України".
Тепер це стало фактом.
Тобто, коли я (і не тільки я) 1.5 року тому, перед парламентськими виборами, а потім - перед місцевими, казав що Голос - це недолугий проект, зліплений з гівна і палок (я не виключаю, що там можуть бути і непогані люди, але це - не професія) і він контрольований Пінчуком, і що цей проект буде служити ЗЕленому клоуну... то мені казали, що я проплачений бот ЄС, і я ховаю Надію України.
Тепер же про це кажуть самі нардепи Голосу.
То ж, запитання:
Люди, які йшли в списках Голосу, казали що вони нові, чесні, порядні, інші, мають інші принципи, ви здатні отак стати і чесно вибачитись перед виборцями, що обманули їх, що стали знаряддям в руках Пінчука і клоунів?
М.Лемберг
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30.03.2021 16:28
+3
Партия собранная с единой целью -- оттянуть голоса у ЕС. Ну и бонусом представлять интересы Пинчука в Раде. Но представители из них оказались никакие.
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30.03.2021 16:42
+1
скільки таких партій вже було на віку Незалежної України...
І тільки Рух зберігся. Навіть нехай нині він по факту називається "Європейська Солідарність".
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30.03.2021 16:44
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Это все Вакарчук виноват. Он сдался без боя
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30.03.2021 16:25 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3510129.html Агов, "патріоти"! Як там ваша "надія України"?

10 народних депутатів партії Голос (рівно половина фракції) вимагає перевиборів керівництва партії.
Вони звинувачують Кіру Рудик і Ярослава Железняка в самопіарі і роботі на Зеленського.
Раніше лунали звинувачення в лобіюванні Кірою Рудик інтересів Пінчука.
Кхм...
У зв'язку з чим, у мене є 2 запитання:
1) а перевибори Пінчука будуть? Чи Пінчук - це обов'язкова опція?
2) куди більш серйозне питання
Тобто, коли я 1.5 року тому, перед парламентськими виборами казав, що Вакарчук - це ніякий не політик, не лідер, не надія, а чувак з явно вираженими психічними розладами (я зараз не накидую, а констатую факт), і він знову зістрибне (не тому що я пророк, а тому що це характерно для його стану)... то мені казали, що я - проплачений бот ЄС, і я ховаю "Надію України".
Тепер це стало фактом.
Тобто, коли я (і не тільки я) 1.5 року тому, перед парламентськими виборами, а потім - перед місцевими, казав що Голос - це недолугий проект, зліплений з гівна і палок (я не виключаю, що там можуть бути і непогані люди, але це - не професія) і він контрольований Пінчуком, і що цей проект буде служити ЗЕленому клоуну... то мені казали, що я проплачений бот ЄС, і я ховаю Надію України.
Тепер же про це кажуть самі нардепи Голосу.
То ж, запитання:
Люди, які йшли в списках Голосу, казали що вони нові, чесні, порядні, інші, мають інші принципи, ви здатні отак стати і чесно вибачитись перед виборцями, що обманули їх, що стали знаряддям в руках Пінчука і клоунів?
М.Лемберг
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30.03.2021 16:28 Відповісти
Партия собранная с единой целью -- оттянуть голоса у ЕС. Ну и бонусом представлять интересы Пинчука в Раде. Но представители из них оказались никакие.
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30.03.2021 16:42 Відповісти
Яка партія такий і розкол.
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30.03.2021 16:29 Відповісти
скільки таких партій вже було на віку Незалежної України...
І тільки Рух зберігся. Навіть нехай нині він по факту називається "Європейська Солідарність".
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30.03.2021 16:44 Відповісти
Це вже друга Солідарність Порошенко.
Перша після об'єднавчого з'їзду стала партією регіонів.
Не треба її плутати з "Рухом". Це прямо протилежні речі

У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Рибак , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA Валентин Ландик та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Петро Порошенко ; до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2 Микола Азаров , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC_%D0%97%D0%B2%D1%8F%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Юхим Звягільський та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Леонід Черновецький .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2#cite_note-zasnovnyky_PR-11 [11] Наприкінці 2001 року на позачерговому з'їзді партія зробила частковий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3 ребрендинг та змінила назву на «Партію регіонів», головою якої було обрано Миколу Азарова.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2#cite_note-zasnovnyky_PR-11 [11] Відповідно, засновниками партії вважаються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2 Микола Азаров , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Рибак , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Володимир Семиноженко , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Петро Порошенко , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадій Самофалов та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA Валентин Ландик https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2#cite_note-zasnovnyky_PR-11 [11] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2#cite_note-12 [12] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2#cite_note-13 [13] .
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30.03.2021 17:28 Відповісти
И этих дармоедов содержит народ Украины. ГАНЬБА!!!!
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30.03.2021 16:46 Відповісти
Слуги и жопоблок еще хуже
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30.03.2021 17:29 Відповісти
Может я не прав, но мне кадется, мутит все в "Голосе" Пинчук, значит люди проукраинского крыла, должны найти проукраинского спонсора, и потерять олигарха пинчука, половина фракции, достойные люди.
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30.03.2021 17:05 Відповісти
Наша біда--ми вірим в міфи. Партію також зібрали олігархи--так як і СН.
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30.03.2021 17:26 Відповісти
А где ж Славко.. он же сказал что его задача была завести в Раду нужных людей... И что стало с этими людьми.. Эх Славко, Славко.. дважды поход в политику и два раза бегство ( задрав штаны) помножило его на "0"и как политика ( которым он и не был никогда) , и как общественного деятеля, и как кумира и в принципе как певца. Пустое место. ( сразу вспоминаю политический опыт Шевченко в паре с Натахой Королевской.. еле потом отмылся и то благодаря тренерству и успеху в отборе сборной.. со Славком этот вариант не прокатит. Жаль.
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30.03.2021 20:44 Відповісти
 
 