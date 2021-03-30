Через розкол у "Голосі" місцевих депутатів лякають позбавленням мандата, - нардеп Устінова

Місцевим депутатам від партії "Голос" нібито дзвонить керівництво з натяками забрати мандати за підтримку опозиційного крила фракції, яке виступає за демократизацію управління в партії.

Про це заявила нардеп фракції "Голос" Олександра Устінова в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Місцевим депутатам Голосу почало дзвонити керівництво фракції та партії, та натяками погрожувати, що осінню заберуть мандати, застосувавши закон про імперативний мандат. Заберуть мандат не за корупційні оборутки, чи підігрування Росії, а за те, що публічно вимагають ДЕМОКРАТІЇ! Прозорих виборів керівника, демократизації статуту. Тепер за це виявляється забирають мандат! На жаль, керівництво ні партії ні фракції так і не зрозуміло, що більшість людей в партії - це ціннісні люди, яки йшли не за "депутатською корочкою" і миритися з несправедливістю і тим, що зараз відбувається у партії не будуть. "Послушаніє" вождю - це не Голос, і КПРС у нас тут будувати не дамо. Іспанський сором", - заявила Устинова.

Разом з тим, Устінова не уточнила, про депутатів яких саме місцевих рад йдеться.

Зараз главою партії "Голос" є Кіра Рудик. Головою фракції в Раді - Ярослав Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Половина фракції "Голосу" вимагає зміни керівництва партії

Раніше 10 народних депутатів фракції "Голос" підписали спільну заяву, в якій закликають ініціювати проведення з'їзду партії, щоб обрати нове керівництво і змінити статут.

22 березня стало відомо, що політрада "Голосу" попередила кількох нардепів про виключення після голосування за направлення в КСУ законопроєкту про порядок призначення на посади та звільнення з посади директорів НАБУ і ДБР.